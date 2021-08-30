https://ru.sputnik.md/20210830/meriya-plan-covid-19-44346168.html

Мэрия Кишинева разработала план по борьбе с эпидемией COVID-19

Мэрия Кишинева разработала план по борьбе с эпидемией COVID-19

Мэрия Кишинева разработала план по борьбе с эпидемией COVID-19

2021-08-30T13:25+0300

2021-08-30T13:25+0300

2021-08-30T13:25+0300

коронавирус

кишинев

больницы

примэрия кишинева

ион чебан

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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан выступил с критикой Министерства здравоохранения и правительства.По мнению градоначальника, кабмин и министерство ведут "борьбу не с пандемией, а с людьми".Чебан отметил, что правящее большинство угрожает муниципальным властям протестами и "вызовами на ковер", в то время как эпидемиологическая обстановка в Кишиневе ухудшается."Если бы мы послушали министерство, то должны были бы закрыть Центр COVID-19 на Moldexpo", — заявил мэр.Глава городской администрации сообщил, что муниципалитет разработал "План реагирования и контроля в системе здравоохранения в Кишиневе в связи с коронавирусной инфекцией нового типа".По словам Чебана, план регулярно обновляется в соответствии с эпидемиологической ситуацией и решениями Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью Кишинева. Документ основан на критериях ВОЗ по контролю над COVID-19 и руководствуется ими.Мэр столицы предложил Министерству здравоохранения принять этот план за основу на национальном уровне."Не принимать во внимание наше мнение и не давать возможности согласовать решения, принимаемые на центральном уровне, некорректно. Людям нужны продуманные действия", — написал Чебан в социальных сетях.Он сообщил, что примэрия Кишинева потратила около 130 миллионов леев на управление ситуацией, создание палат, оснащение больниц и врачей.

https://ru.sputnik.md/20210820/mnenie-spetsialista-pochemu-koronavirus-vnov-kosit-zhiteley-moldovy-44037127.html

https://ru.sputnik.md/20210829/kishinev-natskomissia-44332912.html

кишинев

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кишинев, больницы, примэрия кишинева, ион чебан