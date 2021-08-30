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Мэрия столицы ремонтирует парк "Бутояш"
Мэрия столицы ремонтирует парк "Бутояш"
Мэрия столицы ремонтирует парк "Бутояш"
2021-08-30T19:51+0300
2021-08-30T20:14+0300
парк
благоустройство
столица
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. В парке "Бутояш" в районе улицы Н. Костина идут реабилитационные работы парковой инфраструктуры.Будет построен Зеленый театр на перекрестке улиц Н. Костин и О. Гибу, в парке установят современную систему освещения, сообщил в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан.Также здесь продолжаются работы по обустройству пешеходной аллеи, которая соединит улицу О. Гибу с улицей Л. Деляну, с выходом на Балканское шоссе. Впоследствии аллея будет продлена до улицы Каля Ешилор, что облегчит пешеходный доступ к парку "Ла Извор".По завершении ремонта в парке установят уличную мебель, скамейки и урны для мусора.
https://ru.sputnik.md/20210727/dinozavry-zabroshennyy-park-attraktsionov-43291538.html
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парк, благоустройство, столица, в молдове

Мэрия столицы ремонтирует парк "Бутояш"

19:51 30.08.2021 (обновлено: 20:14 30.08.2021)
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Продолжается благоустройство городских парков и зон отдыха в столице.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. В парке "Бутояш" в районе улицы Н. Костина идут реабилитационные работы парковой инфраструктуры.
Будет построен Зеленый театр на перекрестке улиц Н. Костин и О. Гибу, в парке установят современную систему освещения, сообщил в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан.
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Также здесь продолжаются работы по обустройству пешеходной аллеи, которая соединит улицу О. Гибу с улицей Л. Деляну, с выходом на Балканское шоссе.
Впоследствии аллея будет продлена до улицы Каля Ешилор, что облегчит пешеходный доступ к парку "Ла Извор".
По завершении ремонта в парке установят уличную мебель, скамейки и урны для мусора.
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