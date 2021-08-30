https://ru.sputnik.md/20210830/napadayuschiy-sherif-44342136.html

Нападающий "Шерифа" покинул футбольный клуб

Нападающий "Шерифа" покинул футбольный клуб

Нападающий "Шерифа" покинул футбольный клуб

2021-08-30T11:34+0300

2021-08-30T11:34+0300

2021-08-30T11:34+0300

спорт

фк "шериф"

лига чемпионов

футбол

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К️ИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Нападающий "Шерифа", бразилец Энрике Луваннор перед матчами Лиги чемпионов покидает клуб, с которым прошел в групповой этап. Теперь он будет играть в Саудовской Аравии.Луваннор сыграл 7 матчей в Лиге чемпионов, забил 4 гола и стал лучшим бомбардиром "Шерифа" в еврокубках.Футболист родился в Кампу-Майор в Бразилии, затем переехал в Бендеры. Его жена — уроженка Тирасполя, семья воспитывает дочь. В сентябре 2013 года Луваннор указом президента Молдовы получил гражданство, что позволило ему выступать за сборную страны.Историческая победа "Шерифа" Тираспольский "Шериф" 25 августа сыграл на выезде вничью в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб) и впервые в истории Молдовы вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Неделей ранее в домашнем матче тираспольский клуб одержал разгромную победу 3:0 над тем же соперником из Хорватии.Попадание молдавского футбольного клуба "Шериф" в групповой этап престижнейшего футбольного турнира в мире — Лиги чемпионов — стало одной из главных сенсаций квалификационного еврокубкового раунда. "Шериф" стал первым молдавским клубом, попавшим в основную часть Лиги чемпионов, а Молдова, благодаря тираспольскому клубу, стала шестой страной постсоветского пространства, представленной в престижном турнире.

https://ru.sputnik.md/20210828/stal-izvesten-kalendar-matchey-sherifa-v-lige-chempionov-44313114.html

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фк "шериф", лига чемпионов, футбол