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Нападающий "Шерифа" покинул футбольный клуб
Нападающий "Шерифа" покинул футбольный клуб
Нападающий "Шерифа" покинул футбольный клуб
2021-08-30T11:34+0300
2021-08-30T11:34+0300
спорт
фк "шериф"
лига чемпионов
футбол
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К️ИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Нападающий "Шерифа", бразилец Энрике Луваннор перед матчами Лиги чемпионов покидает клуб, с которым прошел в групповой этап. Теперь он будет играть в Саудовской Аравии.Луваннор сыграл 7 матчей в Лиге чемпионов, забил 4 гола и стал лучшим бомбардиром "Шерифа" в еврокубках.Футболист родился в Кампу-Майор в Бразилии, затем переехал в Бендеры. Его жена — уроженка Тирасполя, семья воспитывает дочь. В сентябре 2013 года Луваннор указом президента Молдовы получил гражданство, что позволило ему выступать за сборную страны.Историческая победа "Шерифа" Тираспольский "Шериф" 25 августа сыграл на выезде вничью в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб) и впервые в истории Молдовы вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Неделей ранее в домашнем матче тираспольский клуб одержал разгромную победу 3:0 над тем же соперником из Хорватии.Попадание молдавского футбольного клуба "Шериф" в групповой этап престижнейшего футбольного турнира в мире — Лиги чемпионов — стало одной из главных сенсаций квалификационного еврокубкового раунда. "Шериф" стал первым молдавским клубом, попавшим в основную часть Лиги чемпионов, а Молдова, благодаря тираспольскому клубу, стала шестой страной постсоветского пространства, представленной в престижном турнире.
https://ru.sputnik.md/20210828/stal-izvesten-kalendar-matchey-sherifa-v-lige-chempionov-44313114.html
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фк "шериф", лига чемпионов, футбол

Нападающий "Шерифа" покинул футбольный клуб

11:34 30.08.2021
202
© Photo : официальный сайт ФК "Шериф"Энрике Луваннор
Энрике Луваннор - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Photo : официальный сайт ФК "Шериф"
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Лиге чемпионов тираспольчане выступят без одного из игроков, с которым прошли путь до группового этапа престижного турнира.
К️ИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Нападающий "Шерифа", бразилец Энрике Луваннор перед матчами Лиги чемпионов покидает клуб, с которым прошел в групповой этап. Теперь он будет играть в Саудовской Аравии.
Луваннор сыграл 7 матчей в Лиге чемпионов, забил 4 гола и стал лучшим бомбардиром "Шерифа" в еврокубках.
Футболист родился в Кампу-Майор в Бразилии, затем переехал в Бендеры. Его жена — уроженка Тирасполя, семья воспитывает дочь. В сентябре 2013 года Луваннор указом президента Молдовы получил гражданство, что позволило ему выступать за сборную страны.

Историческая победа "Шерифа"

Тираспольский "Шериф" 25 августа сыграл на выезде вничью в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб) и впервые в истории Молдовы вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Неделей ранее в домашнем матче тираспольский клуб одержал разгромную победу 3:0 над тем же соперником из Хорватии.
Шериф - Алашкерт - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
Спорт
Стал известен календарь матчей "Шерифа" в Лиге чемпионов
28 августа, 09:21
588
Попадание молдавского футбольного клуба "Шериф" в групповой этап престижнейшего футбольного турнира в мире — Лиги чемпионов — стало одной из главных сенсаций квалификационного еврокубкового раунда. "Шериф" стал первым молдавским клубом, попавшим в основную часть Лиги чемпионов, а Молдова, благодаря тираспольскому клубу, стала шестой страной постсоветского пространства, представленной в престижном турнире.
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