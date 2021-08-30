https://ru.sputnik.md/20210830/naselenie-moldovy-sokratilos-44228898.html

Мокану: почему за 30 лет население Молдовы сократилось

Мокану: почему за 30 лет население Молдовы сократилось

Мокану почему за 30 лет население Молдовы сократилось

2021-08-30T08:00+0300

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Мокану: почему за 30 лет население Молдовы сократилось Мокану: почему за 30 лет население Молдовы сократилось

За последние 25-30 лет множество факторов повлияло на негативный прирост населения, но доминирует среди них социально-экономический фактор, так как в последние годы ВВП Молдовы снизился в три раза. Мы так и не достигли уровня ВВП 1989 года, как и Грузия, Украина и Армения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.В заключении Мокану привел свежие данные статистики о числе детей в молдавских семьях. Ситуация оказалась парадоксальной: самые многочисленные семьи живут в сельской местности, которую отличают самые низкие экономические показатели и где процветает бедность.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове