https://ru.sputnik.md/20210830/naselenie-moldovy-sokratilos-44228898.html
Мокану: почему за 30 лет население Молдовы сократилось
Мокану: почему за 30 лет население Молдовы сократилось
Мокану почему за 30 лет население Молдовы сократилось
2021-08-30T08:00+0300
2021-08-30T08:00+0300
2021-08-30T08:00+0300
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Мокану: почему за 30 лет население Молдовы сократилось
Мокану: почему за 30 лет население Молдовы сократилось
За последние 25-30 лет множество факторов повлияло на негативный прирост населения, но доминирует среди них социально-экономический фактор, так как в последние годы ВВП Молдовы снизился в три раза. Мы так и не достигли уровня ВВП 1989 года, как и Грузия, Украина и Армения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.В заключении Мокану привел свежие данные статистики о числе детей в молдавских семьях. Ситуация оказалась парадоксальной: самые многочисленные семьи живут в сельской местности, которую отличают самые низкие экономические показатели и где процветает бедность.
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Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове
Мокану: почему за 30 лет население Молдовы сократилось
Социолог рассказал об отрицательном приросте населения и перечислил ряд факторов, которые оказались фатальными.
За последние 25-30 лет множество факторов повлияло на негативный прирост населения, но доминирует среди них социально-экономический фактор, так как в последние годы ВВП Молдовы снизился в три раза. Мы так и не достигли уровня ВВП 1989 года, как и Грузия, Украина и Армения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
"Упала экономика, и в Республике Молдова исчезла промышленность. Несмотря на экспорт молдавских товаров за границу, наш экономический баланс сегодня отрицателен, а упадок производства серьезно отразился на создании новых семей и числе детей", – считает демограф.
В заключении Мокану привел свежие данные статистики о числе детей в молдавских семьях. Ситуация оказалась парадоксальной: самые многочисленные семьи живут в сельской местности, которую отличают самые низкие экономические показатели и где процветает бедность.