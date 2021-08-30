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Самый точный прогноз погоды: чуть прохладнее, но без дождя
Самый точный прогноз погоды: чуть прохладнее, но без дождя
Точный прогноз погоды на 31 августа и 1 сентября– Gismeteo
2021-08-30T07:00+0300
2021-08-30T07:00+0300
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 30 августа — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +26 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +17 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 августа: ночью от +15 до +17, днем от +23 до +25.31 августа погода существенно не изменится. Максимальная температура днем составит + 26 градусов, ночью похолодает до +15.Первого сентября несколько похолодает. Днем – до +23, ночью – до +13 градусов, небольшой дождь.Праздники и народные приметыПравославная церковь 30 августа вспоминает мученика Мирона Кизического. Он был священником в те времена, когда власти устраивали гонения на христиан. Однажды на Рождество в храм ворвались солдаты, чтобы схватить молившихся. Мирон стал заступаться за людей и его подвергли жестоким пыткам. Тело мученика строгали железными гребнями и нарезали из его кожи ремни. Но пытки не причинили Мирону вреда. Не тронули его и дикие звери, которым святого бросили на растерзание. Тогда мученику отрубили голову мечом.Народные приметы:
https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: чуть прохладнее, но без дождя

07:00 30.08.2021
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© Photo : Евгений ПаскарьДнестр и Бендерский речной порт
Днестр и Бендерский речной порт - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Photo : Евгений Паскарь
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
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КИШИНЕВ, 30 августа — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный слабый до умеренного.
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Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +26 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +17 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 августа: ночью от +15 до +17, днем от +23 до +25.
31 августа погода существенно не изменится. Максимальная температура днем составит + 26 градусов, ночью похолодает до +15.
Первого сентября несколько похолодает. Днем – до +23, ночью – до +13 градусов, небольшой дождь.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 30 августа вспоминает мученика Мирона Кизического. Он был священником в те времена, когда власти устраивали гонения на христиан. Однажды на Рождество в храм ворвались солдаты, чтобы схватить молившихся. Мирон стал заступаться за людей и его подвергли жестоким пыткам. Тело мученика строгали железными гребнями и нарезали из его кожи ремни. Но пытки не причинили Мирону вреда. Не тронули его и дикие звери, которым святого бросили на растерзание. Тогда мученику отрубили голову мечом.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
10456
Народные приметы:
Если солнце на восходе стало красным — будет ветер.
Солнце в облака заходит — жди дождя.
Если утром туман и роса, то в дневное время суток погода будет хорошей.
Если звезды начали мерцать — будет ясный день.
Звезды кажутся маленькими — жди перемены направления ветра и непогоды.
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