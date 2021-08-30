https://ru.sputnik.md/20210830/prognoz-pogody-44337535.html

Самый точный прогноз погоды: чуть прохладнее, но без дождя

Самый точный прогноз погоды: чуть прохладнее, но без дождя

Точный прогноз погоды на 31 августа и 1 сентября– Gismeteo

2021-08-30T07:00+0300

2021-08-30T07:00+0300

2021-08-30T07:00+0300

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 30 августа — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +26 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +17 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 августа: ночью от +15 до +17, днем от +23 до +25.31 августа погода существенно не изменится. Максимальная температура днем составит + 26 градусов, ночью похолодает до +15.Первого сентября несколько похолодает. Днем – до +23, ночью – до +13 градусов, небольшой дождь.Праздники и народные приметыПравославная церковь 30 августа вспоминает мученика Мирона Кизического. Он был священником в те времена, когда власти устраивали гонения на христиан. Однажды на Рождество в храм ворвались солдаты, чтобы схватить молившихся. Мирон стал заступаться за людей и его подвергли жестоким пыткам. Тело мученика строгали железными гребнями и нарезали из его кожи ремни. Но пытки не причинили Мирону вреда. Не тронули его и дикие звери, которым святого бросили на растерзание. Тогда мученику отрубили голову мечом.Народные приметы:

https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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в молдове, прогноз погоды, народные приметы