https://ru.sputnik.md/20210830/protest-1-sentyabrya-44353272.html

Ассоциация родителей собирается устроить протест первого сентября

Ассоциация родителей собирается устроить протест первого сентября

Ассоциация родителей собирается на протест первого сентября

2021-08-30T20:06+0300

2021-08-30T20:06+0300

2021-08-30T20:13+0300

общество

учителя

родители

ограничения

протест

школа

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0d/34364588_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48bff34ee8cccf87658fd593dabe0777.jpg

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Неправительственная организация "Солидарные родители" (Părinți Solidari) заявила, что проведет первого сентября акцию протеста у здания правительства.Члены ассоциации, объединяющей родителей, недовольна графиком учебы в школах, который был установлен в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.Детям придется учиться один день онлайн, а другой в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно, заявляет организация. По мнению "Солидарных родителей", это стало следствием ввода ограничений, а именно соблюдения физической дистанции не менее одного метра между учениками во время занятий.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

учителя, родители, ограничения, протест, школа, в молдове