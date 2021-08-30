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https://ru.sputnik.md/20210830/protest-1-sentyabrya-44353272.html
Ассоциация родителей собирается устроить протест первого сентября
Ассоциация родителей собирается устроить протест первого сентября
Ассоциация родителей собирается на протест первого сентября
2021-08-30T20:06+0300
2021-08-30T20:13+0300
общество
учителя
родители
ограничения
протест
школа
в молдове
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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Неправительственная организация "Солидарные родители" (Părinți Solidari) заявила, что проведет первого сентября акцию протеста у здания правительства.Члены ассоциации, объединяющей родителей, недовольна графиком учебы в школах, который был установлен в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.Детям придется учиться один день онлайн, а другой в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно, заявляет организация. По мнению "Солидарных родителей", это стало следствием ввода ограничений, а именно соблюдения физической дистанции не менее одного метра между учениками во время занятий.
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учителя, родители, ограничения, протест, школа, в молдове

Ассоциация родителей собирается устроить протест первого сентября

20:06 30.08.2021 (обновлено: 20:13 30.08.2021)
187
© Photo : Miroslav RotariШкольники
Школьники - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Члены ассоциации недовольны решением НЧКОЗ относительно графика учебы детей во время эпидемии.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Неправительственная организация "Солидарные родители" (Părinți Solidari) заявила, что проведет первого сентября акцию протеста у здания правительства.
Члены ассоциации, объединяющей родителей, недовольна графиком учебы в школах, который был установлен в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
Детям придется учиться один день онлайн, а другой в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно, заявляет организация. По мнению "Солидарных родителей", это стало следствием ввода ограничений, а именно соблюдения физической дистанции не менее одного метра между учениками во время занятий.
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