https://ru.sputnik.md/20210830/protest-1-sentyabrya-44353272.html
Ассоциация родителей собирается устроить протест первого сентября
Ассоциация родителей собирается устроить протест первого сентября
Ассоциация родителей собирается на протест первого сентября
2021-08-30T20:06+0300
2021-08-30T20:06+0300
2021-08-30T20:13+0300
общество
учителя
родители
ограничения
протест
школа
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0d/34364588_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48bff34ee8cccf87658fd593dabe0777.jpg
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Неправительственная организация "Солидарные родители" (Părinți Solidari) заявила, что проведет первого сентября акцию протеста у здания правительства.Члены ассоциации, объединяющей родителей, недовольна графиком учебы в школах, который был установлен в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.Детям придется учиться один день онлайн, а другой в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно, заявляет организация. По мнению "Солидарных родителей", это стало следствием ввода ограничений, а именно соблюдения физической дистанции не менее одного метра между учениками во время занятий.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0d/34364588_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a0431b71cdccb4278681181290fafd0b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
учителя, родители, ограничения, протест, школа, в молдове
Ассоциация родителей собирается устроить протест первого сентября
20:06 30.08.2021 (обновлено: 20:13 30.08.2021)
Члены ассоциации недовольны решением НЧКОЗ относительно графика учебы детей во время эпидемии.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Неправительственная организация "Солидарные родители" (Părinți Solidari) заявила, что проведет первого сентября акцию протеста у здания правительства.
Члены ассоциации, объединяющей родителей, недовольна графиком учебы в школах, который был установлен в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
Детям придется учиться один день онлайн, а другой в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно, заявляет организация. По мнению "Солидарных родителей", это стало следствием ввода ограничений, а именно соблюдения физической дистанции не менее одного метра между учениками во время занятий.