https://ru.sputnik.md/20210830/rumyniya-pridnestrovie-44352310.html

"Великая Румыния" в Приднестровье: время произвола и нищеты

"Великая Румыния" в Приднестровье: время произвола и нищеты

"Великая Румыния" в Приднестровье: время произвола и нищеты

2021-08-30T18:50+0300

2021-08-30T18:50+0300

2021-08-30T19:25+0300

приднестровье

румыния

история

ион антонеску

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В городе Бендеры 31 августа (по другим данным 30-го) 1941 года было подписано соглашение под названием "Договоренности об обеспечении безопасности, администрации и экономической эксплуатации территорий между Днестром и Бугом (Транснистрия) и Бугом – Днепром (область Буг – Днепр).От имени военных властей Германии и Румынии документ подписали генералы Гауффе и Тэтэрану. Хотя основные параметры этих договоренностей были согласованы в переписке Гитлера и Антонеску.По сути, Бендерская конвенция предполагала административно-территориальное разграничение Германского Рейха и Румынского королевства в Северном Причерноморье по реке Южный Буг. В процессе подготовки соглашения Бухаресту предлагалась и более обширная территория (вплоть до Днепра). Однако Антонеску решил ограничиться Бугом, сославшись на нехватку административных ресурсов.Новая провинция, оказавшаяся под контролем Румынии, получила название Транснистрия. Официально она возникла еще 19 августа, вскоре после фактического перехода румынских войск через Днестр. Тогда был подписан декрет "О создании Гражданской администрации Транснистрии.Первоначально административным центром "Транснистрии" был Тирасполь, но после захвата нацистами в октябре 1941 года Одессы региональной столицей стал этот приморский город.Территория губернии Транснистрия включала левобережные районы Молдавской ССР, Одесскую область, а также ряд районов Винницкой и Николаевской областей.По соглашению с Германией Румыния осуществляла меры безопасности, административное управление и экономическую эксплуатацию в регионе, отвечала за функционирование социально-экономической инфраструктуры.Германия могла размещать в этом регионе свои войска лишь для охраны железнодорожных узлов и военных складов. В Одессе и Очакове были созданы военно-морские базы немцев, а военно-воздушные — в Голте и опять же в Одессе. Все немецкие вооруженные силы в Транснистрии подчинялись Военному представительству Германии в Бухаресте.Чиновничий аппарат был представлен назначаемыми губернаторами уездными префектами, которым подчинялись жандармские легионы и местные чиновники.Экономическая система губернаторства основывалась на принудительном труде. В сельской местности сохранялась система колхозов. Весной 1942 года с началом полевых работ была введена всеобщая трудовая повинность (с 16-ти до 60-ти лет). Молодежь направляли на работу в "трудовое войско". На немногих оставшихся промышленных предприятиях действовала почти военная дисциплина.В гуманитарной сфере проводилась политика румынизации. На румынский язык преподавания переходило все большее количество школ. Православные приходы передавались в подчинение Румынской церкви.Рост полицейского произвола в отношении местного населения спровоцировала административная реформа начала 1942 года. Она предусматривала выполнение полицейскими чинами функции председательствующих в уездных преторатах (судах). Оскорбления, незаконные изъятия имущества, избиения, заключения в трудовые лагеря стали широко распространенной практикой в работе местных румынских чиновников.Сама инициатива приращения Румынии за счет Транснистрии исходила не столько из самого Бухареста, сколько из Берлина, подталкиваемого Будапештом. Широко известен территориальный спор между Румынией и Венгрией из-за Трансильвании. В 1940 году арбитраж Германии и Италии постановил уладить его за счет передачи под власть Венгрии северной части Трансильвании. Румыния была возмущена этим решением, но вынуждена подчиниться.Однако венгерские политики считали это лишь промежуточным результатом. В их планах было получение оставшейся части спорного региона, а для этого Румынию следовало "сдвинуть на восток". В качестве компенсации за Трансильванию Бухаресту предлагались Буго-Днестровье и Подолье. Такие государственно-территориальные трансформации подразумевали и последующее перемещение на восток румынского населения.В связи с вышеизложенным, правительство Антонеску было максимально осторожно в отношении статуса Транснистрии. 20 августа 1941 года кабинет министров Румынии постановил: "Румыния не делает никаких заявлений об аннексии… Данная оккупация имеет только политический залог".Очень лаконично, относительно перспектив тогда высказался сам диктатор Антонеску, заявив, что Румыния не будет аннексировать Транснистрию, пока не обеспечит возврат севера Трансильвании, но возможность аннексий на востоке в будущем не исключена.В те августовские дни у румынских политиков было не так много времени на раздумья, поскольку главный приз в Заднестровье – Одессу – выражала желание заполучить Италия. Муссолини проявлял большой интерес к территориальным приобретениям в Черноморском регионе.Когда Одесса была занята нацистами, местное итальянское консульство развернуло активную пропагандистскую деятельность с целью показать жителям, что в случае перехода этого региона под контроль Италии здесь стало бы гораздо больше "порядка, свободы и культуры". Именно по причине нежелания давать повод Риму для территориальных претензий в Причерноморье германское командование размещало Итальянский экспедиционный корпус на удалении от побережья, не допустило его появления в Крыму.Официально временный характер занятия Румынией Буго-Днестровья предполагал, по сути, колониальную экономическую политику в регионе. Осенью 1941 года кондукэтор Антонеску так определял задачи румынской администрации Транснистрии: "Эта область должна обеспечивать нас продуктами питания и удовлетворять все потребности войск, находящихся там… Транснистрия должна самым широким образом покрывать военные расходы, понесенные нами".В соответствии с этой установкой из Приднестровья вывозилось еще сохранившееся промышленное оборудование (к примеру, плодоовощных предприятий и винзаводов), произведенные продукты питания. Учрежденная служба трофеев изымала и вывозила под видом контрибуции цветные и драгоценные металлы, шерсть, валенки, теплую одежду, хлопок, пряжу, изделия из кожи и другие востребованные в условиях войны вещи.В то же время регион стал местом депортации нежелательного для нацистов населения. Колонны евреев, высылаемых из Бессарабии и Буковины, потянулись к Днестру еще когда шли боевые действия под Одессой. В силу противоречий в действиях германских и румынских властей свою смерть на берегах Днестра нашли до 10 тысяч депортируемых.Затем началась высылка в Приднестровье со всей Румынии ромов. 19 февраля 1942 года Антонеску распорядился переселить за Днестр всех евреев – "активных коммунистов". В мае и июле он же приказывал депортировать в регион членов некоторых неопротестантских сект. Летом 1942 года инструкции Генерального штаба предусматривали выселение в Транснистрию всех уклоняющихся от работы мужчин – евреев вместе с семьями.Судьба евреев, высылаемых за Днестр, была трагической. Первоначально их планировалось перемещать дальше на восток. Но поскольку быстрой победы над Советским Союзом не наступило, румынские власти были вынуждены приступить к истреблению скопившегося в Транснистрии еврейского населения.Центром массового уничтожения людей стал округ Голта (нынешний Первомайск Николаевской области), который прозвали "королевством смерти". Там были образованы четыре лагеря смерти в селах района Доманевка – Богдановка, Акмечетка, Доманевка и Мостовое. Всего за время румынской оккупации Буго-Днестровья здесь было уничтожено почти 250 тысяч евреев, в основном выселенных из Бессарабии и Буковины.Символом жестокого произвола румынских властей в отношении евреев Транснистрии стала Одесская трагедия. 24 октября 1941 года в ответ на подрыв подпольщиками румынской комендатуры состоялась массовая казнь одесских евреев. Солдаты из состава 10-й пехотной дивизии под командованием Николая Деляну и лейтенант-полковника жандармерии Михая Никулеску (по прозвищу "Кока-мучитель") убили свыше 22 тысяч человек.Свидетель так описывал этот бесчеловечный акт: "Четыре склада были заполнены до предела, которые затем были уничтожены поочередно, огнем пулемета, винтовки, опрысканы бензином и сожжены, кроме последнего, который был взорван. Шум и ужасающие сцены, которые имели место, не поддаются никакому воображению: женщины с горящими волосами, сожженные живые люди и раненые, выходили через крыши или трещины горящих складов, спасаясь в ужасе. Но они были окружены вооруженными солдатами, которым было приказано не упустить ни одного гражданского лица".Показательно, что художественный фильм "Одесса", посвященный тем событиям и снятый румынским режиссером Иепаном в 2013 году, был фактически бойкотирован румынским кинопрокатом.Депортации и казни евреев пошли на спад лишь в сентябре 1942 года, когда румынское правительство получило через посольство Швейцарии ноту протеста из Вашингтона с угрозами, что если этот произвол продолжится, то правительство США может принять репрессивные меры против румын в Соединенных Штатах. Кроме того, к тому времени Антонеску стал испытывать серьезные сомнения относительно достижения Германией безоговорочной победы.В этот период верхушка нацистской Румынии склонялась к мнению, что Вторая мировая завершится своего рода ничьей, когда потрепанная Германия все же будет способна влиять на послевоенное мироустройство, оказывая поддержку своим союзникам. Вследствие этого изменилось видение перспектив Транснистрии. При благополучном для Бухареста развитии событий провинция должна была остаться румынской, при негативном – стать разменной монетой в переговорах.На заседании Совета министров в феврале 1942 года кондукэтор заявил: "…Я не желаю упускать из рук то, что взял. Транснистрия станет румынской провинцией, мы сделаем ее румынской и выселим оттуда всех иностранцев... Мы должны открыть пространство для румын, потому что румыны больше не могут содержать себя. Жители наших деревень больны туберкулезом, потому что они не имеют возможности зарабатывать".Практическое воплощение эти слова стали приобретать осенью того же года. Ознакомившись шестого ноября с докладом Субсекретариата по проблемам румынизации и колонизации относительно планов распределения бывшего еврейского имущества, диктатор отметил: "В Бессарабии имуществом будут наделены бессарабцы и воины [имеются в виду ветераны Второй мировой войны]. В Транснистрии – румыны, проживающие к востоку от Буга и воины.В декабре того же года, изучая пакет предложений по колонизации восточных провинций, Антонеску указал в своей письменной резолюции, что если Румыния выиграет войну, то проведет "эвакуацию всех чужаков" из Бессарабии, Буковины и Транснистрии, что освободило бы до 700–800 тысяч гектаров (в двух первых провинциях) плюс 3 миллиона гектаров в Транснистрии. Эти земли предназначены для колонизации.В начале 1943 года советско-германский фронт стремительно покатился на запад. Шансов удержать Буго-Днестровское междуречье у Бухареста становилось все меньше, первостепенную роль для румынского руководства стала играть концепция "несокрушимой стены" в Бессарабии и Буковине от вторжения "славянских варваров".Транснистрии отводилась роль предполья у границ королевства. Все производственные средства, представлявшие ценность для оккупантов, подлежали вывозу на запад. В официальных документах эта кампания получила название "Операция 1111".Она началась весной 1943 года. Каждый уезд Транснистрии был прикреплен к определенному административному центру в "старом королевстве". Вывоз осуществлялся таким образом: из Тирасполя материальные ценности вывозились в румынские уезды Ильфов и Яломица, из Дубоссар — в Тимиш, из Рыбницы — во Влашку и так далее. По мере приближения к Бугу частей Красной Армии этот план сменился тотальным уничтожением всего имущества, которое не могло быть вывезено.Мало кто из местных жителей сожалел по поводу ухода румынских войск и чиновников из Буго-Днестровья в апреле 1944 года. Эпоха колониального господства "Великой Румынии" и по сегодняшний день воспринимается здесь как время жуткого произвола, нищеты и безжалостной эксплуатации.

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приднестровье, румыния, история, ион антонеску