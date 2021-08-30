https://ru.sputnik.md/20210830/rynok-fruktov-rossii-44337943.html
Что нужно знать молдавским садоводам о рынке фруктов России
Что нужно знать молдавским садоводам о рынке фруктов России
Что нужно знать молдавским садоводам о рынке фруктов России
2021-08-30T07:30+0300
2021-08-30T07:30+0300
2021-08-30T07:30+0300
экономика
россия
молдова
яблоки
в молдове
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КИШИНЕВ, 30 августа — Sputnik. Яблоко на сегодня занимает более 80% в структуре производства плодово-ягодных культур России, сообщает интернет-ресурс EastFruit. Издание отмечает, что благодаря высокими темпами закладки современных яблоневых садов, соответствующих мировым стандартам ведения интенсивного садоводства, валовый сбор яблок в 2020 году в промышленном секторе России составил 1,1 миллиона тонн.При этом для молдавских садоводов, ориентированных на рынок России, важным является вопрос выбора сорта яблок. Сегодня селекционные центры стараются выводить сорта, соответствующие пожеланиям потребителей по степени твердости, кислотности и сладости. В топ-7 самых выращиваемых сортов, на сегодня входят: "Гала", "Ред Делишес", "Фуджи", "Айдаред", "Джонаголд", "Моди", "Гренни Смит".Популярность данных сортов объясняется тем, что они наиболее полно соответствуют вкусам потребителей данного региона, предпочитающего яблоки красного окраса. Более того, данные сорта являются достаточно прибыльными, поскольку формируют высокую цену реализации продукции для производителей как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
https://ru.sputnik.md/20210817/tseny-na-stolovyy-vinograd-v-moldove-poshli-vniz-43959015.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
россия, молдова, яблоки, в молдове
КИШИНЕВ, 30 августа — Sputnik.
Яблоко на сегодня занимает более 80% в структуре производства плодово-ягодных культур России, сообщает интернет-ресурс EastFruit
. Издание отмечает, что благодаря высокими темпами закладки современных яблоневых садов, соответствующих мировым стандартам ведения интенсивного садоводства, валовый сбор яблок в 2020 году в промышленном секторе России составил 1,1 миллиона тонн.
Несмотря на рост внутреннего производства, Россия по-прежнему сохраняет статус крупнейшего мирового импортера яблок – около 1 миллиона тонн импортировано в 2020 году, против 1,2 миллиона тонн в 2018 году. Очевидно, что объемы импорта яблок в Россию снижаются. Сегодня, российские садоводы освоили выращивание практически всех сортов яблока, широко известных мировому рынку.
При этом для молдавских садоводов, ориентированных на рынок России, важным является вопрос выбора сорта яблок. Сегодня селекционные центры стараются выводить сорта, соответствующие пожеланиям потребителей по степени твердости, кислотности и сладости. В топ-7 самых выращиваемых сортов, на сегодня входят: "Гала", "Ред Делишес", "Фуджи", "Айдаред", "Джонаголд", "Моди", "Гренни Смит".
Популярность данных сортов объясняется тем, что они наиболее полно соответствуют вкусам потребителей данного региона, предпочитающего яблоки красного окраса. Более того, данные сорта являются достаточно прибыльными, поскольку формируют высокую цену реализации продукции для производителей как на внутреннем, так и на внешнем рынке.