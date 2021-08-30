https://ru.sputnik.md/20210830/sekonomit-dengi-moldova-44350687.html

Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление

Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление

Смотрите на видео, как жителям Молдовы платить меньше за отопление

2021-08-30T16:27+0300

2021-08-30T16:27+0300

2021-08-30T16:34+0300

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теплоизоляция

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Утепление зданий – это один из важнейших элементов экономии теплоэнергии. Такое мнение озвучил экономический эксперт Сергей Унгуряну в комментарии Sputnik Молдова.Собеседник обратил внимание на то, что в Молдове недостаточно теплоизолированных домов, а из-за этого теряется очень много теплоэнергии."Если посмотреть, как построены большинство наших зданий, и как это сделано, к примеру, в Европе, то видна разница именно в материалах, которые используются для теплоизоляции", – уточнил аналитик.По его словам, не секрет, что затраты на отопление среднестатистического дома в Молдове выше, чем в северных странах – Финляндии, Швеции и других.Специалист обратил внимание на то, что сейчас есть новые механизмы, такие как дома с нулевым потреблением энергии. "То есть дома потребляют меньше энергии, так как утеплены и потолок, и стены, и вентиляция сделана на лучшем уровне. Дом практически не теряет тепло. В Молдове эти стандарты только вводятся", – добавил экономист.По его мнению, для всей страны в этом плане еще многое нужно сделать, и, как считает специалист, необходимо разработать какие-то механизмы стимуляции граждан.Альтернативные источники энергии в МолдовеМолдова – страна с массой возможностей с точки зрения альтернативных источников энергии, но почему-то их никто особо не использует. Речь идет об энергии солнца и ветра. Республика расположена на холмистой местности и здесь можно было бы развивать целые парки ветряных электрогенераторов, получая собственную, а не импортную энергию. А солнечный период года также можно было бы использовать во благо, устанавливая солнечные батареи. Что этому мешает?"У государства нет еще конкретной политики, как достичь цели устойчивого развития, потому что иметь собственную энергию и собственные возобновляемые источники энергии – это часть устойчивого развития, которое должно быть у любого государства. Если мы посмотрим на другие страны вокруг нас, к примеру, европейские, то у них всех уже есть определенные цели и планы как их нужно достичь", – сказал Унгуряну.Гасите свет: тарифы на электроэнергию в Молдове вырастут неизбежно>>>По его словам, у Молдовы пока этого нет, а есть лишь некоторые заявления, что в стране хотят достичь определенной энергонезависимости путем развития возобновляемых источников энергии."Но дальше этих заявлений нет какого-то стратегического плана – как это конкретно и пошагово развить, как решать проблемы. Есть предприниматели, которые заинтересованы прийти и развить сегмент с ветровыми генераторами и солнечными батареями, но они сталкиваются с так называемыми бюрократическими механизмами, законодательными механизмами, которые еще не полностью отвечают на очень многие вопросы", – отметил эксперт.2520 МВт: мощная энергетика Молдавской ГРЭС>>>Он обратил внимание на то, что таким образом становится невыгодно развивать эти источники, потому что можно выйти в экономический минус."У государства пока нет возможности развивать эти виды источников энергии. Таким образом, надо привлекать частный сектор. Но частный сектор не придет туда, где есть неразбериха. К слову, многие предприниматели, которые уже установили ветровые генераторы, жалуются на то, что им дали низкий тариф на уровне 0,8-1 лея за кВт/ч, тогда как в сети – до 2 леев, а сейчас еще ведутся разговоры о грядущем повышении цен на электроэнергию", – добавил экономист.Получается, подчеркнул Унгуряну, определенный диссонанс: с одной стороны в Молдове хотят развивать эту отрасль и быть более экономически независимыми с точки зрения энергетики, но с другой стороны – ничего для этого не делается или делается, но лишь на бумаге.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, энергетика, экономия, энергетическая безопасность, теплоэнергия, счета за отопление, теплоизоляция, видео