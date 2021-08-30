Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210830/sekonomit-dengi-moldova-44350687.html
Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление
Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление
Смотрите на видео, как жителям Молдовы платить меньше за отопление
2021-08-30T16:27+0300
2021-08-30T16:34+0300
радио
в молдове
энергетика
экономия
энергетическая безопасность
теплоэнергия
счета за отопление
теплоизоляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1e/44350564_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7751b607a64b8703f805ef14d1a9c920.jpg
Утепление зданий – это один из важнейших элементов экономии теплоэнергии. Такое мнение озвучил экономический эксперт Сергей Унгуряну в комментарии Sputnik Молдова.Собеседник обратил внимание на то, что в Молдове недостаточно теплоизолированных домов, а из-за этого теряется очень много теплоэнергии."Если посмотреть, как построены большинство наших зданий, и как это сделано, к примеру, в Европе, то видна разница именно в материалах, которые используются для теплоизоляции", – уточнил аналитик.По его словам, не секрет, что затраты на отопление среднестатистического дома в Молдове выше, чем в северных странах – Финляндии, Швеции и других.Специалист обратил внимание на то, что сейчас есть новые механизмы, такие как дома с нулевым потреблением энергии. "То есть дома потребляют меньше энергии, так как утеплены и потолок, и стены, и вентиляция сделана на лучшем уровне. Дом практически не теряет тепло. В Молдове эти стандарты только вводятся", – добавил экономист.По его мнению, для всей страны в этом плане еще многое нужно сделать, и, как считает специалист, необходимо разработать какие-то механизмы стимуляции граждан.Альтернативные источники энергии в МолдовеМолдова – страна с массой возможностей с точки зрения альтернативных источников энергии, но почему-то их никто особо не использует. Речь идет об энергии солнца и ветра. Республика расположена на холмистой местности и здесь можно было бы развивать целые парки ветряных электрогенераторов, получая собственную, а не импортную энергию. А солнечный период года также можно было бы использовать во благо, устанавливая солнечные батареи. Что этому мешает?"У государства нет еще конкретной политики, как достичь цели устойчивого развития, потому что иметь собственную энергию и собственные возобновляемые источники энергии – это часть устойчивого развития, которое должно быть у любого государства. Если мы посмотрим на другие страны вокруг нас, к примеру, европейские, то у них всех уже есть определенные цели и планы как их нужно достичь", – сказал Унгуряну.Гасите свет: тарифы на электроэнергию в Молдове вырастут неизбежно&gt;&gt;&gt;По его словам, у Молдовы пока этого нет, а есть лишь некоторые заявления, что в стране хотят достичь определенной энергонезависимости путем развития возобновляемых источников энергии."Но дальше этих заявлений нет какого-то стратегического плана – как это конкретно и пошагово развить, как решать проблемы. Есть предприниматели, которые заинтересованы прийти и развить сегмент с ветровыми генераторами и солнечными батареями, но они сталкиваются с так называемыми бюрократическими механизмами, законодательными механизмами, которые еще не полностью отвечают на очень многие вопросы", – отметил эксперт.2520 МВт: мощная энергетика Молдавской ГРЭС&gt;&gt;&gt;Он обратил внимание на то, что таким образом становится невыгодно развивать эти источники, потому что можно выйти в экономический минус."У государства пока нет возможности развивать эти виды источников энергии. Таким образом, надо привлекать частный сектор. Но частный сектор не придет туда, где есть неразбериха. К слову, многие предприниматели, которые уже установили ветровые генераторы, жалуются на то, что им дали низкий тариф на уровне 0,8-1 лея за кВт/ч, тогда как в сети – до 2 леев, а сейчас еще ведутся разговоры о грядущем повышении цен на электроэнергию", – добавил экономист.Получается, подчеркнул Унгуряну, определенный диссонанс: с одной стороны в Молдове хотят развивать эту отрасль и быть более экономически независимыми с точки зрения энергетики, но с другой стороны – ничего для этого не делается или делается, но лишь на бумаге.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1e/44350564_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_86403970fcc797e84df14c86bdb42c9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, энергетика, экономия, энергетическая безопасность, теплоэнергия, счета за отопление, теплоизоляция, видео

Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление

16:27 30.08.2021 (обновлено: 16:34 30.08.2021)
458
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Эксперт прокомментировал, как в масштабе всей страны сэкономить на отоплении многоквартирных домов в зимний период.
Утепление зданий – это один из важнейших элементов экономии теплоэнергии. Такое мнение озвучил экономический эксперт Сергей Унгуряну в комментарии Sputnik Молдова.
Собеседник обратил внимание на то, что в Молдове недостаточно теплоизолированных домов, а из-за этого теряется очень много теплоэнергии.
"Если посмотреть, как построены большинство наших зданий, и как это сделано, к примеру, в Европе, то видна разница именно в материалах, которые используются для теплоизоляции", – уточнил аналитик.
По его словам, не секрет, что затраты на отопление среднестатистического дома в Молдове выше, чем в северных странах – Финляндии, Швеции и других.

В чем парадокс? Все очень просто. У нас дома чаще всего просто греют улицу. Нужно принимать меры по теплоизоляции, замене старых окон, утеплению стен. Это приводит к экономии энергии. Если взять среднестатистический дом и провести его теплоизоляцию, то это примерно на 70% уменьшит затраты на отопление.

Sergiu Ungureanu - Sputnik Молдова
Сергей Унгуряну
экономический эксперт
Специалист обратил внимание на то, что сейчас есть новые механизмы, такие как дома с нулевым потреблением энергии. "То есть дома потребляют меньше энергии, так как утеплены и потолок, и стены, и вентиляция сделана на лучшем уровне. Дом практически не теряет тепло. В Молдове эти стандарты только вводятся", – добавил экономист.
По его мнению, для всей страны в этом плане еще многое нужно сделать, и, как считает специалист, необходимо разработать какие-то механизмы стимуляции граждан.

Альтернативные источники энергии в Молдове

Молдова – страна с массой возможностей с точки зрения альтернативных источников энергии, но почему-то их никто особо не использует. Речь идет об энергии солнца и ветра. Республика расположена на холмистой местности и здесь можно было бы развивать целые парки ветряных электрогенераторов, получая собственную, а не импортную энергию. А солнечный период года также можно было бы использовать во благо, устанавливая солнечные батареи. Что этому мешает?
"У государства нет еще конкретной политики, как достичь цели устойчивого развития, потому что иметь собственную энергию и собственные возобновляемые источники энергии – это часть устойчивого развития, которое должно быть у любого государства. Если мы посмотрим на другие страны вокруг нас, к примеру, европейские, то у них всех уже есть определенные цели и планы как их нужно достичь", – сказал Унгуряну.
Гасите свет: тарифы на электроэнергию в Молдове вырастут неизбежно>>>
По его словам, у Молдовы пока этого нет, а есть лишь некоторые заявления, что в стране хотят достичь определенной энергонезависимости путем развития возобновляемых источников энергии.
"Но дальше этих заявлений нет какого-то стратегического плана – как это конкретно и пошагово развить, как решать проблемы. Есть предприниматели, которые заинтересованы прийти и развить сегмент с ветровыми генераторами и солнечными батареями, но они сталкиваются с так называемыми бюрократическими механизмами, законодательными механизмами, которые еще не полностью отвечают на очень многие вопросы", – отметил эксперт.
2520 МВт: мощная энергетика Молдавской ГРЭС>>>
Он обратил внимание на то, что таким образом становится невыгодно развивать эти источники, потому что можно выйти в экономический минус.
"У государства пока нет возможности развивать эти виды источников энергии. Таким образом, надо привлекать частный сектор. Но частный сектор не придет туда, где есть неразбериха. К слову, многие предприниматели, которые уже установили ветровые генераторы, жалуются на то, что им дали низкий тариф на уровне 0,8-1 лея за кВт/ч, тогда как в сети – до 2 леев, а сейчас еще ведутся разговоры о грядущем повышении цен на электроэнергию", – добавил экономист.
Получается, подчеркнул Унгуряну, определенный диссонанс: с одной стороны в Молдове хотят развивать эту отрасль и быть более экономически независимыми с точки зрения энергетики, но с другой стороны – ничего для этого не делается или делается, но лишь на бумаге.
011001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:21Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:56Что ждет Европу после потери хозяина
17:25Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития
16:56Обстановка в Кабуле: первоначальный шок прошел, но недоверие осталось
16:27Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление
15:55За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей
15:26Дело не в конкуренции: эксперт об идее продать "Северный поток – 2"
14:57В Единецком районе сгорел дом, пострадал человек
14:29В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
13:54Почти 70 человек в Индии умерли от неизвестной болезни за неделю
13:25Мэрия Кишинева разработала план по борьбе с эпидемией COVID-19
12:56На Украине придумали, как навсегда покончить с врагами
12:27Юг США снова под ударом: ураган "Ида" бушует в штате Луизиана
11:58Мэрия Кишинева отменяет масштабные концерты на 31 августа
11:34Нападающий "Шерифа" покинул футбольный клуб
11:06Игорь Гросу откроет сессию парламента Румынии
10:37Что не следует есть перед вакцинацией от COVID-19 – мнение врача
10:08Когда повысят пенсии — что решили в Министерстве труда
09:34Где в Кишиневе 30 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского