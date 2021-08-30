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Дело не в конкуренции: эксперт об идее продать "Северный поток – 2"
Дело не в конкуренции: эксперт об идее продать "Северный поток – 2"
Дело не в конкуренции: эксперт об идее продать "Северный поток – 2"
2021-08-30T15:26+0300
2021-08-30T15:34+0300
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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Европейские правила требуют, чтобы добывающая компания и оператор инфраструктуры были разделены. В противном случае 50% мощностей должно быть зарезервировано под независимого поставщика.Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора, отказавшегося освободить "Северный поток – 2" от требований газовой директивы. Если компания не оспорит решение, то это фактически будет означать, что российский холдинг сможет задействовать лишь половину мощности газопровода.По мнению немецких чиновников, "Газпрому" удастся обойти газовую директиву Евросоюза, если он продаст трубопровод "Северный поток – 2" другому сертифицированному оператору, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.В эфире радио Sputnik научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал предложение европейцев продать "Северный поток – 2"."Газовая директива предполагает, что добыча и транспортировка газа не может находиться в одних руках. Поэтому в ЕС предлагают: мол, мы ваш газ не трогаем, но пусть нам "Газпром" продаст сам газопровод, чтобы выполнялась эта самая директива. Они и к нефтепроводам несколько раз так же подходили, но были, извините, посланы. Это фантастическая мечта Запада, выстроенная на совершенно некорректной идее о том, что если разделить некий технологический процесс, то он станет более конкурентным и эффективным", – сказал Журавлев.В отношении "Северного потока – 2" эта идея не работает, отметил он.
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россия, европа, германия, северный поток-2

Дело не в конкуренции: эксперт об идее продать "Северный поток – 2"

15:26 30.08.2021 (обновлено: 15:34 30.08.2021)
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© Sputnik / Dmitrij Leltschuk / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
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Эксперт прокомментировал идею немецких чиновников, которую они предложили "Газпрому": продать газопровод "Северный поток-2", чтобы обойти правила Евросоюза.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Европейские правила требуют, чтобы добывающая компания и оператор инфраструктуры были разделены. В противном случае 50% мощностей должно быть зарезервировано под независимого поставщика.
Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора, отказавшегося освободить "Северный поток – 2" от требований газовой директивы. Если компания не оспорит решение, то это фактически будет означать, что российский холдинг сможет задействовать лишь половину мощности газопровода.
По мнению немецких чиновников, "Газпрому" удастся обойти газовую директиву Евросоюза, если он продаст трубопровод "Северный поток – 2" другому сертифицированному оператору, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
15:32
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В эфире радио Sputnik научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал предложение европейцев продать "Северный поток – 2".
"Газовая директива предполагает, что добыча и транспортировка газа не может находиться в одних руках. Поэтому в ЕС предлагают: мол, мы ваш газ не трогаем, но пусть нам "Газпром" продаст сам газопровод, чтобы выполнялась эта самая директива. Они и к нефтепроводам несколько раз так же подходили, но были, извините, посланы. Это фантастическая мечта Запада, выстроенная на совершенно некорректной идее о том, что если разделить некий технологический процесс, то он станет более конкурентным и эффективным", – сказал Журавлев.
В отношении "Северного потока – 2" эта идея не работает, отметил он.

"Конкуренция – это когда две компании борются за одного потребителя, а не когда отделяют одну часть производства от другой. Две связанные производственные программы не конкурируют, а дополняют друг друга. Идея конкуренции, на чем построены все эти газовые директивы, здесь не работает. "Северный поток – 2" может конкурировать с украинской газораспределительной системой – это пожалуйста. Но в их директивах заложена другая идея: каждый этап технологического процесса сделать самостоятельным – якобы будет конкуренция, которая повысит эффективность. Это абсолютный миф, но они этот миф продвигают уже многие годы", – заключил эксперт.

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