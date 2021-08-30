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В Единецком районе сгорел дом, пострадал человек
В Единецком районе сгорел дом, пострадал человек
В Единецком районе сгорел дом, пострадал человек
2021-08-30T14:57+0300
2021-08-30T15:08+0300
общество
происшествия
единецкий район
пожар
в молдове
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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. В селе Чепелеуцы Единецкого района сгорел жилой дом.По сообщению Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, пожар начался внутри помещения около 21.25 в воскресенье.На место происшествия прибыл расчет Единецкого пожарно-спасательного управления. Огонь охватил жилую комнату, в которой находился владелец дома.Пожарные потушили возгорание, не дав огню распространиться. Мужчина был доставлен в больницу с ожогами 20% тела.
https://ru.sputnik.md/20210817/pozhar-dym-i-dtp--k-chemu-privelo-szhiganie-travy-na-polyakh-gagauzii-43987939.html
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происшествия, единецкий район, пожар, в молдове

В Единецком районе сгорел дом, пострадал человек

14:57 30.08.2021 (обновлено: 15:08 30.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausInstruirea și pregătirea pompierilor
Instruirea și pregătirea pompierilor - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев
Все материалы
Пожарные вовремя потушили огонь, но хозяин дома был госпитализирован с тяжелыми ожогами.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. В селе Чепелеуцы Единецкого района сгорел жилой дом.
По сообщению Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, пожар начался внутри помещения около 21.25 в воскресенье.
На место происшествия прибыл расчет Единецкого пожарно-спасательного управления. Огонь охватил жилую комнату, в которой находился владелец дома.
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17 августа, 17:25
268
Пожарные потушили возгорание, не дав огню распространиться. Мужчина был доставлен в больницу с ожогами 20% тела.
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