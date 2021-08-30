https://ru.sputnik.md/20210830/sgorel-dom-44348891.html

В Единецком районе сгорел дом, пострадал человек

В Единецком районе сгорел дом, пострадал человек

В Единецком районе сгорел дом, пострадал человек

2021-08-30T14:57+0300

2021-08-30T14:57+0300

2021-08-30T15:08+0300

общество

происшествия

единецкий район

пожар

в молдове

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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. В селе Чепелеуцы Единецкого района сгорел жилой дом.По сообщению Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, пожар начался внутри помещения около 21.25 в воскресенье.На место происшествия прибыл расчет Единецкого пожарно-спасательного управления. Огонь охватил жилую комнату, в которой находился владелец дома.Пожарные потушили возгорание, не дав огню распространиться. Мужчина был доставлен в больницу с ожогами 20% тела.

https://ru.sputnik.md/20210817/pozhar-dym-i-dtp--k-chemu-privelo-szhiganie-travy-na-polyakh-gagauzii-43987939.html

единецкий район

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2021

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происшествия, единецкий район, пожар, в молдове