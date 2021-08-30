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В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
2021-08-30T14:29+0300
2021-08-30T15:33+0300
коронавирус
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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге рассчитывает до конца года начать клинические исследования своей вакцины от COVID-19, сообщил директор учреждения Дмитрий Лиознов.Он подтвердил, что доклинические испытания уже закончились и сейчас институт подает документы на одобрение следующего этапа, пишет РИА Новости.Преимуществом новой вакцины станет то, что, по словам Лиознова, она будет защищать и от коронавирусной инфекции, и от гриппа А.Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой вакцинации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в этой вакцине то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
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россия, вакцина

В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса

14:29 30.08.2021 (обновлено: 15:33 30.08.2021)
0
© REUTERS / THILO SCHMUELGENШприц с дозой вакцины от коронавируса
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Петербургский НИИ гриппа анонсировал исследования своей вакцины от COVID-19.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге рассчитывает до конца года начать клинические исследования своей вакцины от COVID-19, сообщил директор учреждения Дмитрий Лиознов.
Он подтвердил, что доклинические испытания уже закончились и сейчас институт подает документы на одобрение следующего этапа, пишет РИА Новости.
Преимуществом новой вакцины станет то, что, по словам Лиознова, она будет защищать и от коронавирусной инфекции, и от гриппа А.

"Такие разработки ведутся. И я надеюсь, что если все будет хорошо, то до нового года мы начнем клиническое исследование", — заключил он.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой вакцинации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в этой вакцине то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
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