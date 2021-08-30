https://ru.sputnik.md/20210830/shestaia-vaktsina-koronavirus-44347982.html
В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
2021-08-30T14:29+0300
2021-08-30T14:29+0300
2021-08-30T15:33+0300
коронавирус
россия
вакцина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34172297_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_99d980a356a6b1f6e671cd01f83c7325.jpg
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге рассчитывает до конца года начать клинические исследования своей вакцины от COVID-19, сообщил директор учреждения Дмитрий Лиознов.Он подтвердил, что доклинические испытания уже закончились и сейчас институт подает документы на одобрение следующего этапа, пишет РИА Новости.Преимуществом новой вакцины станет то, что, по словам Лиознова, она будет защищать и от коронавирусной инфекции, и от гриппа А.Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой вакцинации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в этой вакцине то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34172297_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_63dca4f9d57417282a08bca3cb65d9b0.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, вакцина
В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
14:29 30.08.2021 (обновлено: 15:33 30.08.2021)
Петербургский НИИ гриппа анонсировал исследования своей вакцины от COVID-19.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге рассчитывает до конца года начать клинические исследования своей вакцины от COVID-19, сообщил директор учреждения Дмитрий Лиознов.
Он подтвердил, что доклинические испытания уже закончились и сейчас институт подает документы на одобрение следующего этапа, пишет РИА Новости
.
Преимуществом новой вакцины станет то, что, по словам Лиознова, она будет защищать и от коронавирусной инфекции, и от гриппа А.
"Такие разработки ведутся. И я надеюсь, что если все будет хорошо, то до нового года мы начнем клиническое исследование", — заключил он.
Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой вакцинации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в этой вакцине то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.