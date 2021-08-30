https://ru.sputnik.md/20210830/stikhiynoe-vybory-covid-19-44338680.html

Мир за сутки: стихийное бедствие, выборы президента и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: стихийное бедствие, выборы президента и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: стихийное бедствие, выборы президента и ситуация с COVID-19

2021-08-30T08:30+0300

2021-08-30T08:30+0300

2021-08-30T08:42+0300

в мире

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выборы президента

ураган

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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти возможных, достиг побережья США у города Порт-Фуршон в Луизиане. Скорость ветра в этих местах превышает 240 километров в час, сообщает РИА Новости.Специалисты, наблюдавшие за ураганом еще до того, как он приблизился к берегам США, предупредили, что его усиление до четвертой категории означает вероятность "катастрофического ущерба".Метеорологи объясняют, что подобные ураганы способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. Районы после удара стихии такой силы могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания. Помимо сильного ветра, "Ида" угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, сообщил Белый дом.Ранее ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, власти страны оценили ущерб от него как незначительный."Ида" надвигается на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.В Эстонии состоятся выборы президентаВ понедельник в парламенте Эстонии пройдут выборы президента. На пост главы государства выдвинут пока только один кандидат – директор Эстонского национального музея Алар Карис, но в процессе выборов могут появиться и другие, сообщает РИА Новости.Полномочия нынешнего президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая занимает этот пост с 2016 года, истекают в августе 2021 года.Президент Эстонии избирается сроком на пять лет. Никто не может быть избран президентом республики более чем на два срока подряд. Кандидатом на пост президента может быть выдвинуто лицо в возрасте не менее 40 лет, являющееся гражданином Эстонии по рождению.Сообщается, что в парламенте реформисты и центристы, которые поддержали выдвижение Кариса кандидатом в президенты, имеют 59 мест из 101. Чтобы президент был избран в парламенте кандидату необходимо получить голоса не менее двух третей парламентариев, то есть 68. Поэтому необходима также поддержка оппозиционных партий.Также многие парламентарии выражали желание не затягивать процесс выборов президента и завершить процедуру в парламенте 30 августа, тем более что на 17 октября назначены муниципальные выборы, подготовка к которым уже началась.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 216 миллионов.На утро 30 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 216 364 257. Из них 4 500 596 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (38 796 236). Следом идут Индия (32 695 030) и Бразилия (20 741 815).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 827 146), Россия (6 785 465), Великобритания (6 762 904), Турция (6 329 519), Аргентина (5 171 458), Колумбия (4 905 258) и Испания (4 831 809).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 381 553 случая заражения, в Румынии – 1 096 753.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 266 988. В воскресенье профильное министерство сообщило о 204 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6394, выздоровело 257 114 человек.

https://ru.sputnik.md/20210828/shtorm-nora-uragana-44319846.html

https://ru.sputnik.md/20210823/genri-prishel-ne-s-dobrom-na-ssha-obrushilsya-shtorm-44156364.html

https://ru.sputnik.md/20210825/moldove-ukraine-gruzii-nado-20-let-dlya-vstupleniya-es-prezident-estonii-44220761.html

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в мире, сша, эстония, выборы президента, ураган