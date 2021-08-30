https://ru.sputnik.md/20210830/terakt-kabul-44353900.html
После теракта в аэропорту Кабула американцы стреляли по толпе – очевидец RT
После теракта в аэропорту Кабула американцы стреляли по толпе – очевидец RT
После теракта в Кабуле американцы стреляли по гражданским – очевидец RT
2021-08-30T20:59+0300
2021-08-30T20:59+0300
2021-08-30T20:59+0300
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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Сразу после теракта в аэропорту Кабула, произошедшего 26 августа, американские военные открыли огонь по мирным людям, стреляя даже по упавшим на землю. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на выживших очевидцев.По словам других свидетелей, "только малая часть погибла от взрыва", остальных в панике расстреляли солдаты. По их словам, американцы стояли у въезда в аэропорт линией, плечом к плечу. Смертник смог подорвать себя всего в нескольких метрах от них, а военнослужащие впали в панику.Хирург одной из кабульских больниц косвенно подтвердил телеканалу эту версию, описав пациента, у которого было пять и осколочных, и огнестрельных ранений. Мужчина не выжил.Напомним, в четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула прогремели два взрыва. Ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Жертвами теракта стали 13 американских солдат и около 200 афганцев.Двадцать девятого августа американский беспилотник уничтожил в Кабуле автомобиль, который, как сообщалось, перевозил большое количество взрывчатки. При этом погибли 12 человек, включая детей.Утром в понедельник боевики ИГ* выпустили по аэропорту шесть ракет, пять из них перехватила система противоракетной обороны США.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ru.sputnik.md/20210829/raketnyy-udar-kabul-44335406.html
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После теракта в аэропорту Кабула американцы стреляли по толпе – очевидец RT
По словам очевидца, только малая часть погибла от взрыва в аэропорту Кабула, остальных в панике расстреляли солдаты.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Сразу после теракта в аэропорту Кабула, произошедшего 26 августа, американские военные открыли огонь по мирным людям, стреляя даже по упавшим на землю. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на выживших очевидцев.
"Американцы думали, что в толпе еще смертники, и начали стрелять не в воздух, а прямо в толпу", — цитирует РИА Новости
рассказ одного из пострадавших.
По словам других свидетелей, "только малая часть погибла от взрыва", остальных в панике расстреляли солдаты. По их словам, американцы стояли у въезда в аэропорт линией, плечом к плечу. Смертник смог подорвать себя всего в нескольких метрах от них, а военнослужащие впали в панику.
"Там была давка, все бежали. Видимо, американцы думали, что среди нас тоже есть кто-то, кто может произвести взрыв, поэтому они и стреляли. От взрыва погибло мало, эпицентр был на той стороне, где находились американцы. А люди погибли в результате давки и от того, что со всех сторон американцы стреляли по народу", — заявила очевидица Шах Джан.
Хирург одной из кабульских больниц косвенно подтвердил телеканалу эту версию, описав пациента, у которого было пять и осколочных, и огнестрельных ранений. Мужчина не выжил.
Напомним, в четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула прогремели два взрыва
. Ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Жертвами теракта стали 13 американских солдат и около 200 афганцев.
Двадцать девятого августа американский беспилотник уничтожил в Кабуле автомобиль, который, как сообщалось, перевозил большое количество взрывчатки. При этом погибли 12 человек, включая детей.
Утром в понедельник боевики ИГ* выпустили по аэропорту шесть ракет, пять из них перехватила система противоракетной обороны США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.