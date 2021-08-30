https://ru.sputnik.md/20210830/terakt-kabul-44353900.html

После теракта в аэропорту Кабула американцы стреляли по толпе – очевидец RT

После теракта в аэропорту Кабула американцы стреляли по толпе – очевидец RT

После теракта в Кабуле американцы стреляли по гражданским – очевидец RT

2021-08-30T20:59+0300

2021-08-30T20:59+0300

2021-08-30T20:59+0300

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афганистан

кабул

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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Сразу после теракта в аэропорту Кабула, произошедшего 26 августа, американские военные открыли огонь по мирным людям, стреляя даже по упавшим на землю. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на выживших очевидцев.По словам других свидетелей, "только малая часть погибла от взрыва", остальных в панике расстреляли солдаты. По их словам, американцы стояли у въезда в аэропорт линией, плечом к плечу. Смертник смог подорвать себя всего в нескольких метрах от них, а военнослужащие впали в панику.Хирург одной из кабульских больниц косвенно подтвердил телеканалу эту версию, описав пациента, у которого было пять и осколочных, и огнестрельных ранений. Мужчина не выжил.Напомним, в четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула прогремели два взрыва. Ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Жертвами теракта стали 13 американских солдат и около 200 афганцев.Двадцать девятого августа американский беспилотник уничтожил в Кабуле автомобиль, который, как сообщалось, перевозил большое количество взрывчатки. При этом погибли 12 человек, включая детей.Утром в понедельник боевики ИГ* выпустили по аэропорту шесть ракет, пять из них перехватила система противоракетной обороны США.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ru.sputnik.md/20210829/raketnyy-udar-kabul-44335406.html

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