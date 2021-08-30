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Цена на газ в Европе достигла рекордных значений
Цена на газ в Европе достигла рекордных значений
Цена на газ в Европе достигла рекордных значений
2021-08-30T19:19+0300
2021-08-30T20:14+0300
экономика
газ
цены на газ
в мире
европа
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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.По ситуации на 17.38 (мск) стоимость октябрьского контракта поднялась до 600,6 доллара. В течение дня она колебалась, опускаясь до 588 долларов.Цена газа на спотовом рынке также растет. Стоимость контракта "на день вперед" с поставкой во вторник на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, достигла 580 долларов, также приблизившись к рекордному значению.Агентство отмечает, что по словам старшего газового аналитика Refinitiv Марины Цыганковой, высокие цены поддерживают такие факторы, как низкий уровень запасов в хранилищах северо-запада Европы и неопределенность с запуском "Северного потока — 2".Кроме того, факт, что "Газпром" не забронировал объемы прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа" на следующий год ни на годовых, ни на квартальных аукционах, создает дополнительный риск повышения цен, добавила собеседница агентства.
https://ru.sputnik.md/20210804/tsena-gaz-43566740.html
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газ, цены на газ, в мире, европа

Цена на газ в Европе достигла рекордных значений

19:19 30.08.2021 (обновлено: 20:14 30.08.2021)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Стрингер
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В Европе цена за газ превысила рекордную отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.
КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.
По ситуации на 17.38 (мск) стоимость октябрьского контракта поднялась до 600,6 доллара. В течение дня она колебалась, опускаясь до 588 долларов.
Цена газа на спотовом рынке также растет. Стоимость контракта "на день вперед" с поставкой во вторник на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, достигла 580 долларов, также приблизившись к рекордному значению.
Завод по производству сжиженного природного газа - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
Экономика
Цена на природный газ: подорожание неизбежно
4 августа, 17:05
463
Агентство отмечает, что по словам старшего газового аналитика Refinitiv Марины Цыганковой, высокие цены поддерживают такие факторы, как низкий уровень запасов в хранилищах северо-запада Европы и неопределенность с запуском "Северного потока — 2".
Кроме того, факт, что "Газпром" не забронировал объемы прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа" на следующий год ни на годовых, ни на квартальных аукционах, создает дополнительный риск повышения цен, добавила собеседница агентства.
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