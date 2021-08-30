https://ru.sputnik.md/20210830/tsena-na-gaz-44352964.html

Цена на газ в Европе достигла рекордных значений

Цена на газ в Европе достигла рекордных значений

Цена на газ в Европе достигла рекордных значений

2021-08-30T19:19+0300

2021-08-30T19:19+0300

2021-08-30T20:14+0300

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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.По ситуации на 17.38 (мск) стоимость октябрьского контракта поднялась до 600,6 доллара. В течение дня она колебалась, опускаясь до 588 долларов.Цена газа на спотовом рынке также растет. Стоимость контракта "на день вперед" с поставкой во вторник на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, достигла 580 долларов, также приблизившись к рекордному значению.Агентство отмечает, что по словам старшего газового аналитика Refinitiv Марины Цыганковой, высокие цены поддерживают такие факторы, как низкий уровень запасов в хранилищах северо-запада Европы и неопределенность с запуском "Северного потока — 2".Кроме того, факт, что "Газпром" не забронировал объемы прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа" на следующий год ни на годовых, ни на квартальных аукционах, создает дополнительный риск повышения цен, добавила собеседница агентства.

https://ru.sputnik.md/20210804/tsena-gaz-43566740.html

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газ, цены на газ, в мире, европа