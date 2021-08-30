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Юг США снова под ударом: ураган "Ида" бушует в штате Луизиана
Юг США снова под ударом: ураган "Ида" бушует в штате Луизиана
Юг США снова под ударом: ураган "Ида" бушует в штате Луизиана
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фото, в мире, мультимедиа, сша, ураган

Юг США снова под ударом: ураган "Ида" бушует в штате Луизиана

12:27 30.08.2021 (обновлено: 12:35 30.08.2021)
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Ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти, обрушился на американский штат Луизиана. Больше всего от удара стихии пострадал крупнейший город штата – Новый Орлеан.
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Накануне губернатор Луизианы обратился к жителям с призывом как можно скорее завершить подготовку к грядущему удару стихии и не покидать укрытия.

Накануне губернатор Луизианы обратился к жителям с призывом как можно скорее завершить подготовку к грядущему удару стихии и не покидать укрытия. - Sputnik Молдова
1/10
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Накануне губернатор Луизианы обратился к жителям с призывом как можно скорее завершить подготовку к грядущему удару стихии и не покидать укрытия.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Специалисты, наблюдавшие за ураганом еще до того, как он приблизился к берегам США, предупредили, что его усиление до четвертой категории означает вероятность "катастрофического ущерба".

Специалисты, наблюдавшие за ураганом еще до того, как он приблизился к берегам США, предупредили, что его усиление до четвертой категории означает вероятность &quot;катастрофического ущерба&quot;. - Sputnik Молдова
2/10
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Специалисты, наблюдавшие за ураганом еще до того, как он приблизился к берегам США, предупредили, что его усиление до четвертой категории означает вероятность "катастрофического ущерба".

© AFP 2021 / Scott Olson/Getty Images

Ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам.

Ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. - Sputnik Молдова
3/10
© AFP 2021 / Scott Olson/Getty Images

Ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам.

© AFP 2021 / Scott Olson/Getty Images

Помимо сильного ветра, угрозу несут обильные осадки и подъем воды в реках и Мексиканском заливе.

Помимо сильного ветра, угрозу несут обильные осадки и подъем воды в реках и Мексиканском заливе. - Sputnik Молдова
4/10
© AFP 2021 / Scott Olson/Getty Images

Помимо сильного ветра, угрозу несут обильные осадки и подъем воды в реках и Мексиканском заливе.

© REUTERS / Michael DeMocker/USA TODAY Network

Американские гидрологи объявили об уникальном природном явлении: ураган "Ида" обратил вспять реку Миссисипи.

Американские гидрологи объявили об уникальном природном явлении: ураган &quot;Ида&quot; обратил вспять реку Миссисипи. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Michael DeMocker/USA TODAY Network

Американские гидрологи объявили об уникальном природном явлении: ураган "Ида" обратил вспять реку Миссисипи.

© REUTERS / Cyrus Tasalloti

Причиной такого редкого явления ученые называют сильный ветер, почти в 240 километров в час и штормовой прилив в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.

Причиной такого редкого явления ученые называют сильный ветер, почти в 240 километров в час и штормовой прилив в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Cyrus Tasalloti

Причиной такого редкого явления ученые называют сильный ветер, почти в 240 километров в час и штормовой прилив в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.

© AFP 2021 / Mark Felix

К сожалению, не обошлось без жертв. Стало известно о том, что один человек стал жертвой урагана "Ида" – его придавило упавшее в приходе Асеншент дерево,

К сожалению, не обошлось без жертв. Стало известно о том, что один человек стал жертвой урагана &quot;Ида&quot; – его придавило упавшее в приходе Асеншент дерево, - Sputnik Молдова
7/10
© AFP 2021 / Mark Felix

К сожалению, не обошлось без жертв. Стало известно о том, что один человек стал жертвой урагана "Ида" – его придавило упавшее в приходе Асеншент дерево,

© REUTERS / Marco Bello

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим.

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана &quot;Ида&quot; и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Marco Bello

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим.

© REUTERS / Christie Angelette

Программа помощи от руководства США будет включать систему поддержки граждан, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.

Программа помощи от руководства США будет включать систему поддержки граждан, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Christie Angelette

Программа помощи от руководства США будет включать систему поддержки граждан, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.

© REUTERS / Marco Bello

По последним данным специалистов, ураган ослаб до второй категории, скорость ветра достигает 165 километров в час. Центр считает, что ураган ослабнет в течение дня.

По последним данным специалистов, ураган ослаб до второй категории, скорость ветра достигает 165 километров в час. Центр считает, что ураган ослабнет в течение дня. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Marco Bello

По последним данным специалистов, ураган ослаб до второй категории, скорость ветра достигает 165 километров в час. Центр считает, что ураган ослабнет в течение дня.

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