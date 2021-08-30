Юг США снова под ударом: ураган "Ида" бушует в штате Луизиана

Накануне губернатор Луизианы обратился к жителям с призывом как можно скорее завершить подготовку к грядущему удару стихии и не покидать укрытия.
Накануне губернатор Луизианы обратился к жителям с призывом как можно скорее завершить подготовку к грядущему удару стихии и не покидать укрытия.
Специалисты, наблюдавшие за ураганом еще до того, как он приблизился к берегам США, предупредили, что его усиление до четвертой категории означает вероятность "катастрофического ущерба".
Специалисты, наблюдавшие за ураганом еще до того, как он приблизился к берегам США, предупредили, что его усиление до четвертой категории означает вероятность "катастрофического ущерба".
Ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам.
Ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам.
Помимо сильного ветра, угрозу несут обильные осадки и подъем воды в реках и Мексиканском заливе.
Помимо сильного ветра, угрозу несут обильные осадки и подъем воды в реках и Мексиканском заливе.
Американские гидрологи объявили об уникальном природном явлении: ураган "Ида" обратил вспять реку Миссисипи.
Американские гидрологи объявили об уникальном природном явлении: ураган "Ида" обратил вспять реку Миссисипи.
Причиной такого редкого явления ученые называют сильный ветер, почти в 240 километров в час и штормовой прилив в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.
Причиной такого редкого явления ученые называют сильный ветер, почти в 240 километров в час и штормовой прилив в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.
К сожалению, не обошлось без жертв. Стало известно о том, что один человек стал жертвой урагана "Ида" – его придавило упавшее в приходе Асеншент дерево,
К сожалению, не обошлось без жертв. Стало известно о том, что один человек стал жертвой урагана "Ида" – его придавило упавшее в приходе Асеншент дерево,
Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим.
Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим.
Программа помощи от руководства США будет включать систему поддержки граждан, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.
Программа помощи от руководства США будет включать систему поддержки граждан, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.
По последним данным специалистов, ураган ослаб до второй категории, скорость ветра достигает 165 километров в час. Центр считает, что ураган ослабнет в течение дня.
По последним данным специалистов, ураган ослаб до второй категории, скорость ветра достигает 165 километров в час. Центр считает, что ураган ослабнет в течение дня.