https://ru.sputnik.md/20210830/vaktsinatsia-obschezhitiye-44351104.html
Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития
Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития
Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития
2021-08-30T17:25+0300
2021-08-30T17:25+0300
2021-08-30T17:25+0300
коронавирус
студенты
государственный университет медицины и фармации молдовы
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/15/31009173_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7e8fc3005540b50c619cd03b0fd84659.jpg
КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. В общежития Государственного университета медицины и фармацевтики студенты могут заселиться лишь после предъявления сертификата о вакцинации или справки о результатах тестов.ПЦР-тест должен быть проведен за 72 часа до предъявления администрации, а тест на антитела действителен в течение 90 дней. Об этом сообщила Ассоциация студентов и резидентов университета.По заявлению руководства учебного заведения, преподавательский и научный состав университета вакцинирован на 96,6%, однако среди студентов этот показатель ниже.Вакцинирование можно пройти в университетской клинике первичной медико-санитарной помощи. Доступны вакцины AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson и Pfizer. Прививку можно также получить в пунктах вакцинации, открытых при Университетском центре медицинской реабилитации и Центре традиционной китайской медицины.В Медуниверситете Молдовы обучаются 5919 студентов, из которых 4042 – местные и 1877 – иностранные.
https://ru.sputnik.md/20210830/shestaia-vaktsina-koronavirus-44347982.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/15/31009173_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b982f352cb0bd0308fabe8a49199a601.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
студенты, государственный университет медицины и фармации молдовы, вакцинация
Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития
В Медуниверситете требуют от студентов предъявления документов, свидетельствующих, что они не заражены коронавирусом.
КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. В общежития Государственного университета медицины и фармацевтики студенты могут заселиться лишь после предъявления сертификата о вакцинации или справки о результатах тестов.
ПЦР-тест должен быть проведен за 72 часа до предъявления администрации, а тест на антитела действителен в течение 90 дней. Об этом сообщила Ассоциация студентов и резидентов университета.
По заявлению руководства учебного заведения, преподавательский и научный состав университета вакцинирован на 96,6%, однако среди студентов этот показатель ниже.
Вакцинирование можно пройти в университетской клинике первичной медико-санитарной помощи. Доступны вакцины AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson и Pfizer. Прививку можно также получить в пунктах вакцинации, открытых при Университетском центре медицинской реабилитации и Центре традиционной китайской медицины.
В Медуниверситете Молдовы обучаются 5919 студентов, из которых 4042 – местные и 1877 – иностранные.