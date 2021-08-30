https://ru.sputnik.md/20210830/vaktsinatsia-obschezhitiye-44351104.html

Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития

Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития

Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития

2021-08-30T17:25+0300

2021-08-30T17:25+0300

2021-08-30T17:25+0300

коронавирус

студенты

государственный университет медицины и фармации молдовы

вакцинация

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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. В общежития Государственного университета медицины и фармацевтики студенты могут заселиться лишь после предъявления сертификата о вакцинации или справки о результатах тестов.ПЦР-тест должен быть проведен за 72 часа до предъявления администрации, а тест на антитела действителен в течение 90 дней. Об этом сообщила Ассоциация студентов и резидентов университета.По заявлению руководства учебного заведения, преподавательский и научный состав университета вакцинирован на 96,6%, однако среди студентов этот показатель ниже.Вакцинирование можно пройти в университетской клинике первичной медико-санитарной помощи. Доступны вакцины AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson и Pfizer. Прививку можно также получить в пунктах вакцинации, открытых при Университетском центре медицинской реабилитации и Центре традиционной китайской медицины.В Медуниверситете Молдовы обучаются 5919 студентов, из которых 4042 – местные и 1877 – иностранные.

https://ru.sputnik.md/20210830/shestaia-vaktsina-koronavirus-44347982.html

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студенты, государственный университет медицины и фармации молдовы, вакцинация