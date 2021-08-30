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Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития
Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития
Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития
2021-08-30T17:25+0300
2021-08-30T17:25+0300
коронавирус
студенты
государственный университет медицины и фармации молдовы
вакцинация
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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. В общежития Государственного университета медицины и фармацевтики студенты могут заселиться лишь после предъявления сертификата о вакцинации или справки о результатах тестов.ПЦР-тест должен быть проведен за 72 часа до предъявления администрации, а тест на антитела действителен в течение 90 дней. Об этом сообщила Ассоциация студентов и резидентов университета.По заявлению руководства учебного заведения, преподавательский и научный состав университета вакцинирован на 96,6%, однако среди студентов этот показатель ниже.Вакцинирование можно пройти в университетской клинике первичной медико-санитарной помощи. Доступны вакцины AstraZeneca, Sinopharm, Johnson &amp; Johnson и Pfizer. Прививку можно также получить в пунктах вакцинации, открытых при Университетском центре медицинской реабилитации и Центре традиционной китайской медицины.В Медуниверситете Молдовы обучаются 5919 студентов, из которых 4042 – местные и 1877 – иностранные.
https://ru.sputnik.md/20210830/shestaia-vaktsina-koronavirus-44347982.html
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студенты, государственный университет медицины и фармации молдовы, вакцинация

Без справки о вакцинации или теста — никакого общежития

17:25 30.08.2021
196
© Sputnik / Caraus MihaiГосударственный университет медицины и фармацевтики Молдовы
Государственный университет медицины и фармацевтики Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Caraus Mihai
В Медуниверситете требуют от студентов предъявления документов, свидетельствующих, что они не заражены коронавирусом.
КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. В общежития Государственного университета медицины и фармацевтики студенты могут заселиться лишь после предъявления сертификата о вакцинации или справки о результатах тестов.
ПЦР-тест должен быть проведен за 72 часа до предъявления администрации, а тест на антитела действителен в течение 90 дней. Об этом сообщила Ассоциация студентов и резидентов университета.
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
Коронавирус
В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
14:29
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По заявлению руководства учебного заведения, преподавательский и научный состав университета вакцинирован на 96,6%, однако среди студентов этот показатель ниже.
Вакцинирование можно пройти в университетской клинике первичной медико-санитарной помощи. Доступны вакцины AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson и Pfizer. Прививку можно также получить в пунктах вакцинации, открытых при Университетском центре медицинской реабилитации и Центре традиционной китайской медицины.
В Медуниверситете Молдовы обучаются 5919 студентов, из которых 4042 – местные и 1877 – иностранные.
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