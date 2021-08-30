https://ru.sputnik.md/20210830/vaktsinatsia-ot-covid-19-44342267.html

Что не следует есть перед вакцинацией от COVID-19 – мнение врача

Что не следует есть перед вакцинацией от COVID-19 – мнение врача

Что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19 – мнение врача

2021-08-30T10:37+0300

2021-08-30T10:37+0300

2021-08-30T11:01+0300

коронавирус

рацион

вакцинация

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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью радио Sputnik разъяснил, какие изменения нужно внести в рацион питания перед вакцинацией от COVID-19, чтобы снизить вероятность побочных эффектов.В первую очередь не следует принимать в пищу аллергенные продукты, при этом есть нужно в меру.Также важно временно отказаться от сладкого, поскольку при повышенном уровне сахара в крови прививка переносится тяжелее, отметил он.Причем это относится ко всем продуктам, содержащим большое количество углеводов."Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови", — уточнил Харлов.С осторожностью следует относиться перед вакцинацией и к фруктам. Врач посоветовал сократить их потребление приблизительно в два раза. Причем вреднее всего, по его словам, незадолго до и сразу после прививки есть бананы, виноград и дыни. Единственное исключение — цитрусовые. От лимона, лайма и грейпфрута можно не отказываться, добавил медик.Таких правил питания желательно придерживаться и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ, заключил Харлов.

https://ru.sputnik.md/20210810/kurenie-uroven-antitela-privivka-koronavirus-43768987.html

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рацион, вакцинация