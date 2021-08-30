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Что не следует есть перед вакцинацией от COVID-19 – мнение врача
Что не следует есть перед вакцинацией от COVID-19 – мнение врача
Что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19 – мнение врача
2021-08-30T10:37+0300
2021-08-30T11:01+0300
коронавирус
рацион
вакцинация
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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью радио Sputnik разъяснил, какие изменения нужно внести в рацион питания перед вакцинацией от COVID-19, чтобы снизить вероятность побочных эффектов.В первую очередь не следует принимать в пищу аллергенные продукты, при этом есть нужно в меру.Также важно временно отказаться от сладкого, поскольку при повышенном уровне сахара в крови прививка переносится тяжелее, отметил он.Причем это относится ко всем продуктам, содержащим большое количество углеводов."Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови", — уточнил Харлов.С осторожностью следует относиться перед вакцинацией и к фруктам. Врач посоветовал сократить их потребление приблизительно в два раза. Причем вреднее всего, по его словам, незадолго до и сразу после прививки есть бананы, виноград и дыни. Единственное исключение — цитрусовые. От лимона, лайма и грейпфрута можно не отказываться, добавил медик.Таких правил питания желательно придерживаться и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ, заключил Харлов.
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рацион, вакцинация

Что не следует есть перед вакцинацией от COVID-19 – мнение врача

10:37 30.08.2021 (обновлено: 11:01 30.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Врач рассказал, от каких продуктов следует воздержаться перед прививкой от коронавируса.
КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью радио Sputnik разъяснил, какие изменения нужно внести в рацион питания перед вакцинацией от COVID-19, чтобы снизить вероятность побочных эффектов.
В первую очередь не следует принимать в пищу аллергенные продукты, при этом есть нужно в меру.
"Во-первых, не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического. Во-вторых, не надо переедать, потому что это удар по иммунной системе", – сказал врач в интервью радио Sputnik.
Также важно временно отказаться от сладкого, поскольку при повышенном уровне сахара в крови прививка переносится тяжелее, отметил он.
"Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку", — сказал Харлов.
Причем это относится ко всем продуктам, содержащим большое количество углеводов.
"Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови", — уточнил Харлов.
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С осторожностью следует относиться перед вакцинацией и к фруктам. Врач посоветовал сократить их потребление приблизительно в два раза. Причем вреднее всего, по его словам, незадолго до и сразу после прививки есть бананы, виноград и дыни. Единственное исключение — цитрусовые. От лимона, лайма и грейпфрута можно не отказываться, добавил медик.
Таких правил питания желательно придерживаться и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ, заключил Харлов.
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