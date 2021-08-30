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Обстановка в Кабуле: первоначальный шок прошел, но недоверие осталось
Обстановка в Кабуле: первоначальный шок прошел, но недоверие осталось
Видео корреспондент об обстановке в Кабуле
2021-08-30T16:56+0300
2021-08-30T16:56+0300
2021-08-30T16:58+0300
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Корреспондент RT Мурад Газдиев прошелся по захваченному талибами Кабулу, побывал на контрольно-пропускном пункте группировки и рассказал об обстановке в городе и об отношении жителей к боевикам.По словам журналиста, первоначальный шок от взятия талибами столицы Афганистана уже прошел — люди ходят по улицам, магазины открыты и работают в обычном режиме. Также корреспондент отметил, что Министерство информации "Талибана"* уже начало выдавать аккредитацию прессе для работы в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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видео, видео, в мире, мультимедиа, афганистан, кабул
Обстановка в Кабуле: первоначальный шок прошел, но недоверие осталось
16:56 30.08.2021 (обновлено: 16:58 30.08.2021)
Жизнь в Кабуле постепенно возвращается в привычное русло, открыты многие магазины и банки, однако недоверие к талибам у жителей города сохраняется.
Корреспондент RT Мурад Газдиев прошелся по захваченному талибами Кабулу, побывал на контрольно-пропускном пункте группировки и рассказал об обстановке в городе и об отношении жителей к боевикам.
По словам журналиста, первоначальный шок от взятия талибами столицы Афганистана уже прошел — люди ходят по улицам, магазины открыты и работают в обычном режиме. Также корреспондент отметил, что Министерство информации "Талибана"* уже начало выдавать аккредитацию прессе для работы в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России