https://ru.sputnik.md/20210830/video-obstanovka-kabul-44350603.html

Обстановка в Кабуле: первоначальный шок прошел, но недоверие осталось

Обстановка в Кабуле: первоначальный шок прошел, но недоверие осталось

Видео корреспондент об обстановке в Кабуле

2021-08-30T16:56+0300

2021-08-30T16:56+0300

2021-08-30T16:58+0300

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Корреспондент RT Мурад Газдиев прошелся по захваченному талибами Кабулу, побывал на контрольно-пропускном пункте группировки и рассказал об обстановке в городе и об отношении жителей к боевикам.По словам журналиста, первоначальный шок от взятия талибами столицы Афганистана уже прошел — люди ходят по улицам, магазины открыты и работают в обычном режиме. Также корреспондент отметил, что Министерство информации "Талибана"* уже начало выдавать аккредитацию прессе для работы в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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