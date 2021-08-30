https://ru.sputnik.md/20210830/vstrecha-biden-zelenskii-44340091.html
В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского
В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского
В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского
2021-08-30T09:00+0300
2021-08-30T09:00+0300
2021-08-30T09:55+0300
политика
в мире
джо байден
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Встреча президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского пройдет в Вашингтоне в среду, 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.Белый дом назвал предстоящий визит подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, сообщает РИА Новости.Ранее о том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, сообщил в воскресенье вечером советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Зеленский должен был отправиться с рабочим визитом в США 30 августа, где 31 августа у него была запланирована встреча с Байденом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
https://ru.sputnik.md/20210820/izvestna-okonchatelnaya-data-vstrechi-zelenskogo-i-baydena-44105880.html
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в мире, джо байден, владимир зеленский
В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского
09:00 30.08.2021 (обновлено: 09:55 30.08.2021)
Пресс-служба Белого дома подтвердила перенос встречи президентов США и Украины, которая ранее намечалась на 31 августа.
КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Встреча президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского пройдет в Вашингтоне в среду, 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент примет его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, в Белом доме", – говорится в графике работы Байдена на 1 сентября.
Белый дом назвал предстоящий визит подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, сообщает РИА Новости
.
Ранее о том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, сообщил в воскресенье вечером советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Зеленский должен был отправиться с рабочим визитом в США 30 августа, где 31 августа у него была запланирована встреча с Байденом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.