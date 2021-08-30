https://ru.sputnik.md/20210830/vykhodnye-politsiya-44349187.html
За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей
За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей
За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей
2021-08-30T15:55+0300
2021-08-30T15:55+0300
2021-08-30T15:55+0300
общество
дороги
полиция
пьяный за рулем
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/03/34249668_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1f0da432671983863c015a64e38b6ac5.jpg
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. За выходные полицейские остановили на дорогах Молдовы 65 водителей, которые находились в состоянии опьянения.Об этом заявили в Генеральном инспекторате полиции.Из числа нарушителей 44 человека были в сильном опьянении, 14 из них отказались пройти тест на содержание алкоголя. Против семерых были возбуждены дела об административном правонарушении.Полиция отмечает, что большинство дорожно-транспортных происшествий в стране происходит по вине пьяных водителей.
https://ru.sputnik.md/20210809/pyanyy-bez-prav--voditeli-ustroil-smertelnoe-dtp-43752514.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/03/34249668_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_282c32b0c651ee8c5c4805e14fd60dc4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
дороги, полиция, пьяный за рулем, в молдове
За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей
Статистика ДТП показывает, что большинство аварий происходит по вине водителей, которые сели за руль нетрезвыми.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. За выходные полицейские остановили на дорогах Молдовы 65 водителей, которые находились в состоянии опьянения.
Об этом заявили в Генеральном инспекторате полиции.
Из числа нарушителей 44 человека были в сильном опьянении, 14 из них отказались пройти тест на содержание алкоголя. Против семерых были возбуждены дела об административном правонарушении.
Полиция отмечает, что большинство дорожно-транспортных происшествий в стране происходит по вине пьяных водителей.