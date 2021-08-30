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За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей
За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей
За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей
2021-08-30T15:55+0300
2021-08-30T15:55+0300
общество
дороги
полиция
пьяный за рулем
в молдове
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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. За выходные полицейские остановили на дорогах Молдовы 65 водителей, которые находились в состоянии опьянения.Об этом заявили в Генеральном инспекторате полиции.Из числа нарушителей 44 человека были в сильном опьянении, 14 из них отказались пройти тест на содержание алкоголя. Против семерых были возбуждены дела об административном правонарушении.Полиция отмечает, что большинство дорожно-транспортных происшествий в стране происходит по вине пьяных водителей.
https://ru.sputnik.md/20210809/pyanyy-bez-prav--voditeli-ustroil-smertelnoe-dtp-43752514.html
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дороги, полиция, пьяный за рулем, в молдове

За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей

15:55 30.08.2021
281
© Sputnik / Mihai CarausПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Статистика ДТП показывает, что большинство аварий происходит по вине водителей, которые сели за руль нетрезвыми.
КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. За выходные полицейские остановили на дорогах Молдовы 65 водителей, которые находились в состоянии опьянения.
Об этом заявили в Генеральном инспекторате полиции.
Из числа нарушителей 44 человека были в сильном опьянении, 14 из них отказались пройти тест на содержание алкоголя. Против семерых были возбуждены дела об административном правонарушении.
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Полиция отмечает, что большинство дорожно-транспортных происшествий в стране происходит по вине пьяных водителей.
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