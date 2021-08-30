https://ru.sputnik.md/20210830/vykhodnye-politsiya-44349187.html

За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей

За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей

За выходные полиция остановила 65 пьяных водителей

2021-08-30T15:55+0300

2021-08-30T15:55+0300

2021-08-30T15:55+0300

общество

дороги

полиция

пьяный за рулем

в молдове

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КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. За выходные полицейские остановили на дорогах Молдовы 65 водителей, которые находились в состоянии опьянения.Об этом заявили в Генеральном инспекторате полиции.Из числа нарушителей 44 человека были в сильном опьянении, 14 из них отказались пройти тест на содержание алкоголя. Против семерых были возбуждены дела об административном правонарушении.Полиция отмечает, что большинство дорожно-транспортных происшествий в стране происходит по вине пьяных водителей.

https://ru.sputnik.md/20210809/pyanyy-bez-prav--voditeli-ustroil-smertelnoe-dtp-43752514.html

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2021

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дороги, полиция, пьяный за рулем, в молдове