https://ru.sputnik.md/20210831/boytes-koronavirusa-44254874.html
Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
Эксперт рассказала о трагедиях в семьях врачей и объяснила, как можно себя защитить без миллиардных инвестиций.
2021-08-31T08:00+0300
2021-08-31T08:00+0300
2021-08-31T08:00+0300
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Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
По мнению Ревенко, вместо того, чтобы бояться вакцин, людям стоит бояться коронавируса. Ведь ученые не до конца изучили его способность к мутациям, где каждый штамм нужно исследовать отдельно. Для разработки эффективных препаратов необходимо знать пути распространения каждого из них и их последствия для человека.В заключение Ревенко подчеркнула, что в повседневной жизни граждане должны соблюдать элементарные санитарные меры, которые не требуют миллиардных инвестиций. Речь идет о правильном ношении масок, мытье рук, соблюдении дистанции в 1 метр, культуре чихания и кашля и проветривании помещений.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове
Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
Эксперт рассказала о трагедиях в семьях врачей и объяснила, как можно себя защитить без миллиардных инвестиций.
"Я с опаской думаю о будущем и понимаю своих коллег из реанимации и интенсивной терапии. Они с ужасом думают о том, что в Молдове может повториться ситуация прошлого года или февраля-марта этого, когда в стране ежедневно умирали десятки больных. Погибли наши родственники и друзья, кто-то из детей остался сиротами. Я знаю семьи коллег, где мама умерла, и остались дети семи и девяти лет. Разве это не трагедия?" – рассказала в эфире студии Sputnik Молдова председатель Национального комитета иммунизации Нинель Ревенко.
По мнению Ревенко, вместо того, чтобы бояться вакцин, людям стоит бояться коронавируса. Ведь ученые не до конца изучили его способность к мутациям, где каждый штамм нужно исследовать отдельно. Для разработки эффективных препаратов необходимо знать пути распространения каждого из них и их последствия для человека.
"Я не хочу пугать население, но моя обязанность – их правильно проинформировать. Единственной профилактикой на сегодняшний день против вируса является вакцинация. Из истории мы знаем, что только вакцинация смогла остановить эпидемии оспы, краснухи, кори, полиомиелита и дифтерии", – считает эксперт.
В заключение Ревенко подчеркнула, что в повседневной жизни граждане должны соблюдать элементарные санитарные меры, которые не требуют миллиардных инвестиций. Речь идет о правильном ношении масок, мытье рук, соблюдении дистанции в 1 метр, культуре чихания и кашля и проветривании помещений.