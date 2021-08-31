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Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
Эксперт рассказала о трагедиях в семьях врачей и объяснила, как можно себя защитить без миллиардных инвестиций.
2021-08-31T08:00+0300
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Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
По мнению Ревенко, вместо того, чтобы бояться вакцин, людям стоит бояться коронавируса. Ведь ученые не до конца изучили его способность к мутациям, где каждый штамм нужно исследовать отдельно. Для разработки эффективных препаратов необходимо знать пути распространения каждого из них и их последствия для человека.В заключение Ревенко подчеркнула, что в повседневной жизни граждане должны соблюдать элементарные санитарные меры, которые не требуют миллиардных инвестиций. Речь идет о правильном ношении масок, мытье рук, соблюдении дистанции в 1 метр, культуре чихания и кашля и проветривании помещений.
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Валентина Топоривская
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Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"

08:00 31.08.2021
109
Радио
Ревенко: "Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса"
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт рассказала о трагедиях в семьях врачей и объяснила, как можно себя защитить без миллиардных инвестиций.

"Я с опаской думаю о будущем и понимаю своих коллег из реанимации и интенсивной терапии. Они с ужасом думают о том, что в Молдове может повториться ситуация прошлого года или февраля-марта этого, когда в стране ежедневно умирали десятки больных. Погибли наши родственники и друзья, кто-то из детей остался сиротами. Я знаю семьи коллег, где мама умерла, и остались дети семи и девяти лет. Разве это не трагедия?" – рассказала в эфире студии Sputnik Молдова председатель Национального комитета иммунизации Нинель Ревенко.

По мнению Ревенко, вместо того, чтобы бояться вакцин, людям стоит бояться коронавируса. Ведь ученые не до конца изучили его способность к мутациям, где каждый штамм нужно исследовать отдельно. Для разработки эффективных препаратов необходимо знать пути распространения каждого из них и их последствия для человека.

"Я не хочу пугать население, но моя обязанность – их правильно проинформировать. Единственной профилактикой на сегодняшний день против вируса является вакцинация. Из истории мы знаем, что только вакцинация смогла остановить эпидемии оспы, краснухи, кори, полиомиелита и дифтерии", – считает эксперт.

В заключение Ревенко подчеркнула, что в повседневной жизни граждане должны соблюдать элементарные санитарные меры, которые не требуют миллиардных инвестиций. Речь идет о правильном ношении масок, мытье рук, соблюдении дистанции в 1 метр, культуре чихания и кашля и проветривании помещений.
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