https://ru.sputnik.md/20210831/brat-pogibshego-pri-udare-ssha-afgantsa-zayavil-chto-on-sotrudnichal-s-amerikantsami-44369496.html

Брат погибшего при ударе США афганца заявил, что он сотрудничал с американцами

Брат погибшего при ударе США афганца заявил, что он сотрудничал с американцами

Афганский военный Насер Неджраби, который погиб при авиаударе США, сотрудничал с американцами и планировал уехать в Штаты.

2021-08-31T17:02+0300

2021-08-31T17:02+0300

2021-08-31T17:05+0300

общество

в мире

сша

военный

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1f/44369656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_35b433e80e11fa0083fb13fa72321de2.jpg

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Афганский военный Насер Неджраби, который погиб при авиаударе США, сотрудничал с американцами и планировал уехать в Штаты. Об этом сообщил РИА Новости его младший брат.Примерно 10 лет 29-летний Неджраби служил в армии и работал с Силами специального назначения США. Когда талибы развернули масштабное наступление в Афганистане, он нес службу в провинции Кандагар. Молодой человек переехал в столицу за три дня до того, как в город вошли боевики. По словам брата, Насер опасался захвата Кабула и приехал туда, чтобы отправиться в США, даже начал оформлять документы.Когда был совершен удар, военный находился во дворе дома своего дяди. На улице также оказались восемь его двоюродных братьев и сестер в возрасте от двух до 18 лет, все они погибли.Брат Неджраби рассказал, что в последний раз они разговаривали в ночь перед трагедией — обсуждали будущую свадьбу Насера.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны; сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.В воскресенье беспилотник США нанес удар по автомобилю в Кабуле. Как утверждают американские военные, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту. По данным телеканала CNN, в результате погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей; Al-Jazeera сообщает о 12 жертвах.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210831/zaversheny-konsultatsii-po-novomu-pravitelstvu-afganistana-44367397.html

https://ru.sputnik.md/20210831/taliby-ssha-proigrali-afganistan-44358407.html

сша

афганистан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, военный, афганистан