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Брат погибшего при ударе США афганца заявил, что он сотрудничал с американцами
Брат погибшего при ударе США афганца заявил, что он сотрудничал с американцами
Афганский военный Насер Неджраби, который погиб при авиаударе США, сотрудничал с американцами и планировал уехать в Штаты.
2021-08-31T17:02+0300
2021-08-31T17:05+0300
общество
в мире
сша
военный
афганистан
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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Афганский военный Насер Неджраби, который погиб при авиаударе США, сотрудничал с американцами и планировал уехать в Штаты. Об этом сообщил РИА Новости его младший брат.Примерно 10 лет 29-летний Неджраби служил в армии и работал с Силами специального назначения США. Когда талибы развернули масштабное наступление в Афганистане, он нес службу в провинции Кандагар. Молодой человек переехал в столицу за три дня до того, как в город вошли боевики. По словам брата, Насер опасался захвата Кабула и приехал туда, чтобы отправиться в США, даже начал оформлять документы.Когда был совершен удар, военный находился во дворе дома своего дяди. На улице также оказались восемь его двоюродных братьев и сестер в возрасте от двух до 18 лет, все они погибли.Брат Неджраби рассказал, что в последний раз они разговаривали в ночь перед трагедией — обсуждали будущую свадьбу Насера.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны; сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.В воскресенье беспилотник США нанес удар по автомобилю в Кабуле. Как утверждают американские военные, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту. По данным телеканала CNN, в результате погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей; Al-Jazeera сообщает о 12 жертвах.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210831/zaversheny-konsultatsii-po-novomu-pravitelstvu-afganistana-44367397.html
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в мире, сша, военный, афганистан

Брат погибшего при ударе США афганца заявил, что он сотрудничал с американцами

17:02 31.08.2021 (обновлено: 17:05 31.08.2021)
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© REUTERS / STRINGERОбщий вид жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела в Кабуле
Общий вид жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела в Кабуле - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / STRINGER
КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Афганский военный Насер Неджраби, который погиб при авиаударе США, сотрудничал с американцами и планировал уехать в Штаты. Об этом сообщил РИА Новости его младший брат.
Примерно 10 лет 29-летний Неджраби служил в армии и работал с Силами специального назначения США. Когда талибы развернули масштабное наступление в Афганистане, он нес службу в провинции Кандагар. Молодой человек переехал в столицу за три дня до того, как в город вошли боевики. По словам брата, Насер опасался захвата Кабула и приехал туда, чтобы отправиться в США, даже начал оформлять документы.
Афганистан - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
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Завершены консультации по новому правительству Афганистана
16:30
111
Когда был совершен удар, военный находился во дворе дома своего дяди. На улице также оказались восемь его двоюродных братьев и сестер в возрасте от двух до 18 лет, все они погибли.
Брат Неджраби рассказал, что в последний раз они разговаривали в ночь перед трагедией — обсуждали будущую свадьбу Насера.
"США потерпели поражение в Афганистане — и в политике, и в войне. Теперь они убивают невинных жителей", — сказал собеседник агентства.
На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны; сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.
Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
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Представитель талибов: США проиграли и не достигли целей в Афганистане
10:04
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В воскресенье беспилотник США нанес удар по автомобилю в Кабуле. Как утверждают американские военные, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту. По данным телеканала CNN, в результате погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей; Al-Jazeera сообщает о 12 жертвах.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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