https://ru.sputnik.md/20210831/ceban-mery-covid19-nachalo-uchebnogo-goda-44362001.html

Чебан призвал соблюдать эпидемиологические меры в связи с началом учебного года

Чебан призвал соблюдать эпидемиологические меры в связи с началом учебного года

Чебан призвал соблюдать эпидемиологические меры в связи с началом учебного года

2021-08-31T13:26+0300

2021-08-31T13:26+0300

2021-08-31T13:34+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

общественный транспорт

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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Начиная с 1 сентября в Кишиневе увеличится количество людей на остановках и в общественном транспорте. Для контроля за движением на улицах столицы примэрия обратилась за помощью в МВД. Такое заявление сделал во вторник примар Кишинева Ион Чебан.Градоначальник призвал граждан соблюдать эпидемиологические меры, отметив, что водители и кондукторы не обязаны делать пассажирам замечания о необходимости соблюдения ограничений, введенных Комиссией по общественному здоровью.По его словам, примэрия в целом создает необходимые условия в общественном транспорте (дезинфицирующие средства для пассажиров, дезинфекция транспортных единиц), закупает троллейбусы и автобусы, ремонтирует дороги, создает выделенные полосы и улучшает инфраструктуру города, а также обновляет подъездные пути и ремонтирует дворы жилых домов.Чебан напомнил, что в этом году было приобретено 58 автобусов из Норвегии и Нидерландов для пригородов столицы – 28 из них уже в столице, а 16 распределены по маршрутам. Кроме того, выпущены на маршруты первые 10 из 100 новых автобусов марки ISUZU, закупленных муниципалитетом в этом году. Еще 5 вскоре пройдут процедуры технической проверки и регистрации.Как отметил пример, приобретены еще 60 троллейбусов, которые уже курсируют по улицам Кишинева, еще два двухзвенных троллейбуса вскоре выйдут на маршруты. За год столичной администрации удалось обновить парк общественного транспорта на 83 единицы.

https://ru.sputnik.md/20210829/kishinev-natskomissia-44332912.html

https://ru.sputnik.md/20210830/meriya-plan-covid-19-44346168.html

кишинев

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в молдове, кишинев, общественный транспорт