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Смертельное ДТП в Окнице: авто врезалось в забор монастыря
Смертельное ДТП в Окнице: авто врезалось в забор монастыря
Смертельное ДТП в Окнице: авто врезалось в забор монастыря
2021-08-31T12:01+0300
2021-08-31T12:01+0300
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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. В ночь на вторник в селе Кэлэрэшеука Окницкого района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в местном Инспекторате полиции. Как отметили в ведомстве, авария случилась в 00.20 возле монастыря Успения Пресвятой Богородицы.На место прибыла оперативная группа и экипаж скорой помощи."Установлено, что 33-летний мужчина погиб на месте после того, как его машина врезалась в каменный забор монастыря", – говорится в сообщении полиции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением при невыясненных на данный момент обстоятельствах. Открыто уголовное дело.
https://ru.sputnik.md/20210829/dtp-ofitser-pogranichnoy-politsii-44330485.html
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в молдове, молдова, окница, дтп

Смертельное ДТП в Окнице: авто врезалось в забор монастыря

12:01 31.08.2021
155
© Photo : oferit de: Inspectoratul de Poliție Ocnițaсмертельное ДТП в Окнице
смертельное ДТП в Окнице - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
© Photo : oferit de: Inspectoratul de Poliție Ocnița
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Тридцатилетний мужчина погиб после того как авто, в котором он находился, врезалось в каменный забор.
КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. В ночь на вторник в селе Кэлэрэшеука Окницкого района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в местном Инспекторате полиции.
Как отметили в ведомстве, авария случилась в 00.20 возле монастыря Успения Пресвятой Богородицы.
© Photo : oferit de: Inspectoratul de Poliție OcnițaДТП под Окницей
Un bărbat a murit după ce s-a izbit cu mașina într-un gard al mănăstirii Adormirii Maicii Domnului - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
ДТП под Окницей
© Photo : oferit de: Inspectoratul de Poliție Ocnița
На место прибыла оперативная группа и экипаж скорой помощи.
"Установлено, что 33-летний мужчина погиб на месте после того, как его машина врезалась в каменный забор монастыря", – говорится в сообщении полиции.
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По предварительной версии, водитель не справился с управлением при невыясненных на данный момент обстоятельствах.
Открыто уголовное дело.
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