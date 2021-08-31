https://ru.sputnik.md/20210831/dtp-oknitsa-avto-vrezalos-zabor-monastyr-44361594.html

Смертельное ДТП в Окнице: авто врезалось в забор монастыря

Смертельное ДТП в Окнице: авто врезалось в забор монастыря

Смертельное ДТП в Окнице: авто врезалось в забор монастыря

2021-08-31T12:01+0300

2021-08-31T12:01+0300

2021-08-31T12:01+0300

общество

в молдове

молдова

окница

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1f/44360744_0:129:1600:1029_1920x0_80_0_0_c8f96bd33bbba3f8bc7bf574768c453f.jpg

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. В ночь на вторник в селе Кэлэрэшеука Окницкого района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в местном Инспекторате полиции. Как отметили в ведомстве, авария случилась в 00.20 возле монастыря Успения Пресвятой Богородицы.На место прибыла оперативная группа и экипаж скорой помощи."Установлено, что 33-летний мужчина погиб на месте после того, как его машина врезалась в каменный забор монастыря", – говорится в сообщении полиции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением при невыясненных на данный момент обстоятельствах. Открыто уголовное дело.

https://ru.sputnik.md/20210829/dtp-ofitser-pogranichnoy-politsii-44330485.html

молдова

окница

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

в молдове, молдова, окница, дтп