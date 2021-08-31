https://ru.sputnik.md/20210831/dtp-oknitsa-avto-vrezalos-zabor-monastyr-44361594.html
Смертельное ДТП в Окнице: авто врезалось в забор монастыря
Смертельное ДТП в Окнице: авто врезалось в забор монастыря
Смертельное ДТП в Окнице: авто врезалось в забор монастыря
2021-08-31T12:01+0300
2021-08-31T12:01+0300
2021-08-31T12:01+0300
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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. В ночь на вторник в селе Кэлэрэшеука Окницкого района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в местном Инспекторате полиции. Как отметили в ведомстве, авария случилась в 00.20 возле монастыря Успения Пресвятой Богородицы.На место прибыла оперативная группа и экипаж скорой помощи."Установлено, что 33-летний мужчина погиб на месте после того, как его машина врезалась в каменный забор монастыря", – говорится в сообщении полиции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением при невыясненных на данный момент обстоятельствах. Открыто уголовное дело.
https://ru.sputnik.md/20210829/dtp-ofitser-pogranichnoy-politsii-44330485.html
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в молдове, молдова, окница, дтп
Смертельное ДТП в Окнице: авто врезалось в забор монастыря
Тридцатилетний мужчина погиб после того как авто, в котором он находился, врезалось в каменный забор.
КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. В ночь на вторник в селе Кэлэрэшеука Окницкого района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в местном Инспекторате полиции.
Как отметили в ведомстве, авария случилась в 00.20 возле монастыря Успения Пресвятой Богородицы.
На место прибыла оперативная группа и экипаж скорой помощи.
"Установлено, что 33-летний мужчина погиб на месте после того, как его машина врезалась в каменный забор монастыря", – говорится в сообщении полиции.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением при невыясненных на данный момент обстоятельствах.