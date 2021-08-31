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Подготовка к еврокубкам: ФК "Шериф" купил нового нападающего
Подготовка к еврокубкам: ФК "Шериф" купил нового нападающего
ФК "Шериф" купил нового нападающего Джасурбека Яхшибоева
2021-08-31T11:01+0300
2021-08-31T11:11+0300
спорт
в молдове
молдова
фк "шериф"
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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" купил нового нападающего Джасурбека Яхшибоева из польской "Легии". Как отметили в пресс-службе "Шерифа", Яхшибоев – игрок национальной сборной Узбекистана (3 матча). В составе молодежной команды своей страны провел 28 матчей, в которых забил 10 мячей.Яхшибоев родился 24 июня 1997 года в небольшом городке Чиназ Ташкентской области. Азы футбола познал в самом известном футбольном клубе своей страны "Пахтакоре", с которым подписал первый профессиональный контракт. В 2020 году уехал в Беларусь, где играл за "Энергетик-БГУ", а потом за "Шахтер" Солигорск. В этом году стал игроком "Легии" Варшава.Напомним, ранее ФК "Шериф" покинул бразильский форвард Энрике Луваннор. Историческая победа "Шерифа"Тираспольский "Шериф" 25 августа сыграл на выезде вничью в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб) и впервые в истории Молдовы вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Неделей ранее в домашнем матче тираспольский клуб одержал разгромную победу 3:0 над тем же соперником из Хорватии.Попадание молдавского футбольного клуба "Шериф" в групповой этап престижнейшего футбольного турнира в мире — Лиги чемпионов — стало одной из главных сенсаций квалификационного еврокубкового раунда. "Шериф" стал первым молдавским клубом, попавшим в основную часть Лиги чемпионов, а Молдова, благодаря тираспольскому клубу, стала шестой страной постсоветского пространства, представленной в престижном турнире.По итогам жеребьевки, прошедшей 26 августа, "Шериф" попал в группу "D", где сыграет с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и донецким "Шахтером".
https://ru.sputnik.md/20210828/stal-izvesten-kalendar-matchey-sherifa-v-lige-chempionov-44313114.html
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в молдове, молдова, фк "шериф"

Подготовка к еврокубкам: ФК "Шериф" купил нового нападающего

11:01 31.08.2021 (обновлено: 11:11 31.08.2021)
157
CC BY-SA 4.0 / Nursultan12 / Джасурбек Яхшибоев
Джасурбек Яхшибоев - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Nursultan12 /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Новый игрок тираспольской команды продуктивно выступал в молодежной и взрослой сборной Узбекистана.
КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" купил нового нападающего Джасурбека Яхшибоева из польской "Легии".
Как отметили в пресс-службе "Шерифа", Яхшибоев – игрок национальной сборной Узбекистана (3 матча). В составе молодежной команды своей страны провел 28 матчей, в которых забил 10 мячей.

"Коллектив ФК "Шериф" рад приветствовать Джарсурбека Яхшибоева и желает ему больших успехов в желто-черной футболке нашего клуба", – говорится в сообщении тираспольской команды.

Яхшибоев родился 24 июня 1997 года в небольшом городке Чиназ Ташкентской области. Азы футбола познал в самом известном футбольном клубе своей страны "Пахтакоре", с которым подписал первый профессиональный контракт. В 2020 году уехал в Беларусь, где играл за "Энергетик-БГУ", а потом за "Шахтер" Солигорск. В этом году стал игроком "Легии" Варшава.
Напомним, ранее ФК "Шериф" покинул бразильский форвард Энрике Луваннор.

Историческая победа "Шерифа"

Тираспольский "Шериф" 25 августа сыграл на выезде вничью в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб) и впервые в истории Молдовы вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Неделей ранее в домашнем матче тираспольский клуб одержал разгромную победу 3:0 над тем же соперником из Хорватии.
Шериф - Алашкерт - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
Спорт
Стал известен календарь матчей "Шерифа" в Лиге чемпионов
28 августа, 09:21
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Попадание молдавского футбольного клуба "Шериф" в групповой этап престижнейшего футбольного турнира в мире — Лиги чемпионов — стало одной из главных сенсаций квалификационного еврокубкового раунда. "Шериф" стал первым молдавским клубом, попавшим в основную часть Лиги чемпионов, а Молдова, благодаря тираспольскому клубу, стала шестой страной постсоветского пространства, представленной в престижном турнире.
По итогам жеребьевки, прошедшей 26 августа, "Шериф" попал в группу "D", где сыграет с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и донецким "Шахтером".
Роберто Бордин снова на главной арене СК Шериф - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Спорт
Роберто Бордин: любая группа для "Шерифа" – отличный шанс
26 августа, 21:24
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