https://ru.sputnik.md/20210831/fk-sherif-kupil-napadayuschego-44359320.html

Подготовка к еврокубкам: ФК "Шериф" купил нового нападающего

Подготовка к еврокубкам: ФК "Шериф" купил нового нападающего

ФК "Шериф" купил нового нападающего Джасурбека Яхшибоева

2021-08-31T11:01+0300

2021-08-31T11:01+0300

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спорт

в молдове

молдова

фк "шериф"

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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" купил нового нападающего Джасурбека Яхшибоева из польской "Легии". Как отметили в пресс-службе "Шерифа", Яхшибоев – игрок национальной сборной Узбекистана (3 матча). В составе молодежной команды своей страны провел 28 матчей, в которых забил 10 мячей.Яхшибоев родился 24 июня 1997 года в небольшом городке Чиназ Ташкентской области. Азы футбола познал в самом известном футбольном клубе своей страны "Пахтакоре", с которым подписал первый профессиональный контракт. В 2020 году уехал в Беларусь, где играл за "Энергетик-БГУ", а потом за "Шахтер" Солигорск. В этом году стал игроком "Легии" Варшава.Напомним, ранее ФК "Шериф" покинул бразильский форвард Энрике Луваннор. Историческая победа "Шерифа"Тираспольский "Шериф" 25 августа сыграл на выезде вничью в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб) и впервые в истории Молдовы вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Неделей ранее в домашнем матче тираспольский клуб одержал разгромную победу 3:0 над тем же соперником из Хорватии.Попадание молдавского футбольного клуба "Шериф" в групповой этап престижнейшего футбольного турнира в мире — Лиги чемпионов — стало одной из главных сенсаций квалификационного еврокубкового раунда. "Шериф" стал первым молдавским клубом, попавшим в основную часть Лиги чемпионов, а Молдова, благодаря тираспольскому клубу, стала шестой страной постсоветского пространства, представленной в престижном турнире.По итогам жеребьевки, прошедшей 26 августа, "Шериф" попал в группу "D", где сыграет с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и донецким "Шахтером".

https://ru.sputnik.md/20210828/stal-izvesten-kalendar-matchey-sherifa-v-lige-chempionov-44313114.html

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в молдове, молдова, фк "шериф"