https://ru.sputnik.md/20210831/fk-sherif-kupil-napadayuschego-44359320.html
Подготовка к еврокубкам: ФК "Шериф" купил нового нападающего
Подготовка к еврокубкам: ФК "Шериф" купил нового нападающего
ФК "Шериф" купил нового нападающего Джасурбека Яхшибоева
2021-08-31T11:01+0300
2021-08-31T11:01+0300
2021-08-31T11:11+0300
спорт
в молдове
молдова
фк "шериф"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1f/44359511_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_d907d659bf7ea9d0b8ad3e6effaeefa4.jpg
КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" купил нового нападающего Джасурбека Яхшибоева из польской "Легии". Как отметили в пресс-службе "Шерифа", Яхшибоев – игрок национальной сборной Узбекистана (3 матча). В составе молодежной команды своей страны провел 28 матчей, в которых забил 10 мячей.Яхшибоев родился 24 июня 1997 года в небольшом городке Чиназ Ташкентской области. Азы футбола познал в самом известном футбольном клубе своей страны "Пахтакоре", с которым подписал первый профессиональный контракт. В 2020 году уехал в Беларусь, где играл за "Энергетик-БГУ", а потом за "Шахтер" Солигорск. В этом году стал игроком "Легии" Варшава.Напомним, ранее ФК "Шериф" покинул бразильский форвард Энрике Луваннор. Историческая победа "Шерифа"Тираспольский "Шериф" 25 августа сыграл на выезде вничью в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб) и впервые в истории Молдовы вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Неделей ранее в домашнем матче тираспольский клуб одержал разгромную победу 3:0 над тем же соперником из Хорватии.Попадание молдавского футбольного клуба "Шериф" в групповой этап престижнейшего футбольного турнира в мире — Лиги чемпионов — стало одной из главных сенсаций квалификационного еврокубкового раунда. "Шериф" стал первым молдавским клубом, попавшим в основную часть Лиги чемпионов, а Молдова, благодаря тираспольскому клубу, стала шестой страной постсоветского пространства, представленной в престижном турнире.По итогам жеребьевки, прошедшей 26 августа, "Шериф" попал в группу "D", где сыграет с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и донецким "Шахтером".
https://ru.sputnik.md/20210828/stal-izvesten-kalendar-matchey-sherifa-v-lige-chempionov-44313114.html
https://ru.sputnik.md/20210826/bordin-sherif-44277590.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1f/44359511_0:0:1001:751_1920x0_80_0_0_383c005fe93f148e04b54e3d94f66aae.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, фк "шериф"
Подготовка к еврокубкам: ФК "Шериф" купил нового нападающего
11:01 31.08.2021 (обновлено: 11:11 31.08.2021)
Новый игрок тираспольской команды продуктивно выступал в молодежной и взрослой сборной Узбекистана.
КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" купил нового нападающего Джасурбека Яхшибоева из польской "Легии".
Как отметили в пресс-службе "Шерифа", Яхшибоев – игрок национальной сборной Узбекистана (3 матча). В составе молодежной команды своей страны провел 28 матчей, в которых забил 10 мячей.
"Коллектив ФК "Шериф" рад приветствовать Джарсурбека Яхшибоева и желает ему больших успехов в желто-черной футболке нашего клуба", – говорится в сообщении тираспольской команды.
Яхшибоев родился 24 июня 1997 года в небольшом городке Чиназ Ташкентской области. Азы футбола познал в самом известном футбольном клубе своей страны "Пахтакоре", с которым подписал первый профессиональный контракт. В 2020 году уехал в Беларусь, где играл за "Энергетик-БГУ", а потом за "Шахтер" Солигорск. В этом году стал игроком "Легии" Варшава.
Напомним, ранее ФК "Шериф" покинул
бразильский форвард Энрике Луваннор.
Историческая победа "Шерифа"
Тираспольский "Шериф" 25 августа сыграл на выезде вничью в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб) и впервые в истории Молдовы вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Неделей ранее в домашнем матче тираспольский клуб одержал разгромную победу 3:0 над тем же соперником из Хорватии.
Попадание молдавского футбольного клуба "Шериф" в групповой этап престижнейшего футбольного турнира в мире — Лиги чемпионов — стало одной из главных сенсаций квалификационного еврокубкового раунда. "Шериф" стал первым молдавским клубом, попавшим в основную часть Лиги чемпионов, а Молдова, благодаря тираспольскому клубу, стала шестой страной постсоветского пространства, представленной в престижном турнире.
По итогам жеребьевки, прошедшей 26 августа, "Шериф" попал в группу "D", где сыграет с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и донецким "Шахтером".