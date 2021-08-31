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Где в Кишиневе 31 августа находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 31 августа находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 31 августа находятся мобильные пункты вакцинации
2021-08-31T11:28+0300
2021-08-31T11:28+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник до 18.00.Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson &amp; Johnson.Троллейбус размещен в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, возле парка Alunelul.Автобус находится в Ватре на улице Штефана чел Маре, 9, возле Центра здоровья.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210829/kishinev-natskomissia-44332912.html
https://ru.sputnik.md/20210826/nemerenko-sobiraetsya-reshat-problemu-uchiteley-44262734.html
https://ru.sputnik.md/20210831/boytes-koronavirusa-44254874.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 31 августа находятся мобильные пункты вакцинации

11:28 31.08.2021
112
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник до 18.00.
Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson.
Троллейбус размещен в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, возле парка Alunelul.
Автобус находится в Ватре на улице Штефана чел Маре, 9, возле Центра здоровья.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Ион Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
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Ион Чебан: Кишинев не подчинится решениям Нацкомиссии по здравоохранению
29 августа, 14:31
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Школьный класс - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
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Больной вопрос: как Немеренко собирается решать проблему вакцинации учителей
26 августа, 15:27
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
Ревенко: Не бойтесь вакцин – бойтесь коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
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