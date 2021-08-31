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От кумиров молодежи до классики русского рока: как прошел Summer Fest-2021
От кумиров молодежи до классики русского рока: как прошел Summer Fest-2021
Фото всех артистов из России, Румынии, Украины и Молдовы, выступивших на Summer Fest 2021
2021-08-31T18:02+0300
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фото
музыка
фестиваль
концерт
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В течение двух дней, 29 и 30 августа, артисты из России, Румынии, Украины и Молдовы выступали в Ботаническом саду для большой зрительской аудитории. О необходимости соблюдать противоэпидемические правила не раз напоминали со сцены. В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса и был перенесен на 2021-й. Состав артистов, заявленных на 2020 год, практически не изменился.
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музыка, фестиваль, концерт, фото

От кумиров молодежи до классики русского рока: как прошел Summer Fest-2021

18:02 31.08.2021
23
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Кишиневе прошел самый крупный музыкальный фестиваль Summer Fest-2021.
В течение двух дней, 29 и 30 августа, артисты из России, Румынии, Украины и Молдовы выступали в Ботаническом саду для большой зрительской аудитории. О необходимости соблюдать противоэпидемические правила не раз напоминали со сцены. В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса и был перенесен на 2021-й. Состав артистов, заявленных на 2020 год, практически не изменился.
© Sputnik / Yana Zaharova

Live Beat выступили в первый день Summer Fest-2021.

Live Beat выступили в первый день Summer Fest-2021. - Sputnik Молдова
1/33
© Sputnik / Yana Zaharova

Live Beat выступили в первый день Summer Fest-2021.

© Sputnik / Yana ZaharovaСолист SunStroke Project Сергей Яловицкий на Summer Fest-2021.
Солист SunStroke Project Сергей Яловицкий на Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
2/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Солист SunStroke Project Сергей Яловицкий на Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana ZaharovaSunStroke Project выступили в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
SunStroke Project на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
3/33
© Sputnik / Yana Zaharova
SunStroke Project выступили в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana ZaharovaСаксофонист группы SunStroke Project Сергей Степанов на Summer Fest-2021.
Саксофонист группы SunStroke Project Сергей Степанов на Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
4/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Саксофонист группы SunStroke Project Сергей Степанов на Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova

Таня Герман выступила в первый день фестиваля Summer Fest-2021.

Таня Герман выступила в первый день фестиваля Summer Fest-2021. - Sputnik Молдова
5/33
© Sputnik / Yana Zaharova

Таня Герман выступила в первый день фестиваля Summer Fest-2021.

© Sputnik / Yana ZaharovaAndro выступил на Summer Fest-2021.
Andro выступил на Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
6/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Andro выступил на Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana ZaharovaIvan Valeev выступил в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
Ivan Valeev на Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
7/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Ivan Valeev выступил в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana ZaharovaЗрители на фестивале Summer Fest-2021.
Зрители на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
8/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Зрители на фестивале Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova

Группа Carla's Dreams выступила в первый день фестиваля Summer Fest-2021.

Группа Carla&#x27;s Dreams выступила в первый день фестиваля Summer Fest-2021. - Sputnik Молдова
9/33
© Sputnik / Yana Zaharova

Группа Carla's Dreams выступила в первый день фестиваля Summer Fest-2021.

© Sputnik / Yana ZaharovaУчастник группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021.
Участник группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
10/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Участник группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana ZaharovaПоклонница группы Carla's Dreams держит в толпе плакат со своим кумиром.
Поклонница группы Carla's Dreams держит в толпе плакат со своим кумиром - Sputnik Молдова
11/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Поклонница группы Carla's Dreams держит в толпе плакат со своим кумиром.
© Sputnik / Yana ZaharovaСолист группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021.
Солист группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
12/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Солист группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova

Зрители Summer Fest-2021 хором с Jony пели его хиты.

Зрители Summer Fest-2021 хором с Jony пели его хиты. - Sputnik Молдова
13/33
© Sputnik / Yana Zaharova

Зрители Summer Fest-2021 хором с Jony пели его хиты.

© Sputnik / Yana ZaharovaПопулярный российский исполнитель Jony был хедлайнером первого дня фестиваля Summer Fest-2021.
Популярный российский исполнитель Jony на Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
14/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Популярный российский исполнитель Jony был хедлайнером первого дня фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana ZaharovaПопулярный российский певец Jony на фестивале Summer Fest-2021.
Популярный российский певец Jony на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
15/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Популярный российский певец Jony на фестивале Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana ZaharovaРумынский певец Smiley уже не впервые участвует в Summer Fest.
Румынский певец Smiley на Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
16/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Румынский певец Smiley уже не впервые участвует в Summer Fest.
© Sputnik / Yana Zaharova

Smiley был одним из закрывающих первый день фестиваля Summer Fest-2021.

Smiley был одним из закрывающих первый день фестиваля Summer Fest-2021. - Sputnik Молдова
17/33
© Sputnik / Yana Zaharova

Smiley был одним из закрывающих первый день фестиваля Summer Fest-2021.

© Sputnik / Yana Zaharova

Максим Завидия открыл второй день фестиваля Summer Fest-2021.

Максим Завидия открыл второй день фестиваля Summer Fest-2021. - Sputnik Молдова
18/33
© Sputnik / Yana Zaharova

Максим Завидия открыл второй день фестиваля Summer Fest-2021.

© Sputnik / Yana ZaharovaГруппа Rasa – также участник второго дня фестиваля Summer Fest-2021.
Группа Rasa на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
19/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Группа Rasa – также участник второго дня фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana ZaharovaЗвонкий выступил во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Звонкий на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
20/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Звонкий выступил во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova

Moxito на сцене во второй день Summer Fest-2021.

Moxito на сцене во второй день Summer Fest-2021. - Sputnik Молдова
21/33
© Sputnik / Yana Zaharova

Moxito на сцене во второй день Summer Fest-2021.

© Sputnik / Yana Zaharova

Хабиб выступил во второй день фестиваля Summer Fest-2021.

Хабиб выступил во второй день фестиваля Summer Fest-2021. - Sputnik Молдова
22/33
© Sputnik / Yana Zaharova

Хабиб выступил во второй день фестиваля Summer Fest-2021.

© Sputnik / Yana ZaharovaГруппа DoReDos выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Группа DoReDos на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
23/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Группа DoReDos выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova

DoReDos на сцене Summer Fest-2021.

DoReDos на сцене Summer Fest-2021. - Sputnik Молдова
24/33
© Sputnik / Yana Zaharova

DoReDos на сцене Summer Fest-2021.

© Sputnik / Yana ZaharovaГруппа DoReDos выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Группа DoReDos на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
25/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Группа DoReDos выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana ZaharovaFilatov & Karas выступили во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Filatov & Karas выступили на Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
26/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Filatov & Karas выступили во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova

Filatov & Karas на сцене фестиваля Summer Fest-2021.

Filatov &amp; Karas на сцене фестиваля Summer Fest-2021. - Sputnik Молдова
27/33
© Sputnik / Yana Zaharova

Filatov & Karas на сцене фестиваля Summer Fest-2021.

© Sputnik / Yana ZaharovaРоссийская рок-группа Мумий Тролль выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Мумий Тролль на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
28/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Российская рок-группа Мумий Тролль выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova

Солист рок-группы Мумий Тролль Илья Лагутенко на фестивале Summer Fest-2021.

Солист рок-группы Мумий Тролль Илья Лагутенко на фестивале Summer Fest-2021. - Sputnik Молдова
29/33
© Sputnik / Yana Zaharova

Солист рок-группы Мумий Тролль Илья Лагутенко на фестивале Summer Fest-2021.

© Sputnik / Yana ZaharovaРоссийская рок-группа Мумий Тролль выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Мумий Тролль на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
30/33
© Sputnik / Yana Zaharova
Российская рок-группа Мумий Тролль выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana ZaharovaMONATIK стал хедлайнером второго дня фестиваля Summer Fest-2021.
MONATIK на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
31/33
© Sputnik / Yana Zaharova
MONATIK стал хедлайнером второго дня фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova

MONATIK на фестивале Summer Fest-2021.

MONATIK на фестивале Summer Fest-2021. - Sputnik Молдова
32/33
© Sputnik / Yana Zaharova

MONATIK на фестивале Summer Fest-2021.

© Sputnik / Yana ZaharovaMONATIK стал хедлайнером второго дня фестиваля Summer Fest-2021.
MONATIK на фестивале Summer Fest-2021 - Sputnik Молдова
33/33
© Sputnik / Yana Zaharova
MONATIK стал хедлайнером второго дня фестиваля Summer Fest-2021.
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