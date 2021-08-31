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От кумиров молодежи до классики русского рока: как прошел Summer Fest-2021
От кумиров молодежи до классики русского рока: как прошел Summer Fest-2021
Фото всех артистов из России, Румынии, Украины и Молдовы, выступивших на Summer Fest 2021
2021-08-31T18:02+0300
2021-08-31T18:02+0300
2021-08-31T18:02+0300
фото
музыка
фестиваль
концерт
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В течение двух дней, 29 и 30 августа, артисты из России, Румынии, Украины и Молдовы выступали в Ботаническом саду для большой зрительской аудитории. О необходимости соблюдать противоэпидемические правила не раз напоминали со сцены. В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса и был перенесен на 2021-й. Состав артистов, заявленных на 2020 год, практически не изменился.
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Яна Захарова
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музыка, фестиваль, концерт, фото
От кумиров молодежи до классики русского рока: как прошел Summer Fest-2021
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Кишиневе прошел самый крупный музыкальный фестиваль Summer Fest-2021.
В течение двух дней, 29 и 30 августа, артисты из России, Румынии, Украины и Молдовы выступали в Ботаническом саду для большой зрительской аудитории. О необходимости соблюдать противоэпидемические правила не раз напоминали со сцены. В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса и был перенесен на 2021-й. Состав артистов, заявленных на 2020 год, практически не изменился.
© Sputnik / Yana Zaharova
Live Beat выступили в первый день Summer Fest-2021.
Live Beat выступили в первый день Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Солист SunStroke Project Сергей Яловицкий на Summer Fest-2021.
Солист SunStroke Project Сергей Яловицкий на Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova SunStroke Project выступили в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
SunStroke Project выступили в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Саксофонист группы SunStroke Project Сергей Степанов на Summer Fest-2021.
Саксофонист группы SunStroke Project Сергей Степанов на Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova
Таня Герман выступила в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
Таня Герман выступила в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Andro выступил на Summer Fest-2021.
Andro выступил на Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Ivan Valeev выступил в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
Ivan Valeev выступил в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Зрители на фестивале Summer Fest-2021.
Зрители на фестивале Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova
Группа Carla's Dreams выступила в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
Группа Carla's Dreams выступила в первый день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Участник группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021.
Участник группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Поклонница группы Carla's Dreams держит в толпе плакат со своим кумиром.
Поклонница группы Carla's Dreams держит в толпе плакат со своим кумиром.
© Sputnik / Yana Zaharova Солист группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021.
Солист группы Carla's Dreams на фестивале Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova
Зрители Summer Fest-2021 хором с Jony пели его хиты.
Зрители Summer Fest-2021 хором с Jony пели его хиты.
© Sputnik / Yana Zaharova Популярный российский исполнитель Jony был хедлайнером первого дня фестиваля Summer Fest-2021.
Популярный российский исполнитель Jony был хедлайнером первого дня фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Популярный российский певец Jony на фестивале Summer Fest-2021.
Популярный российский певец Jony на фестивале Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Румынский певец Smiley уже не впервые участвует в Summer Fest.
Румынский певец Smiley уже не впервые участвует в Summer Fest.
© Sputnik / Yana Zaharova
Smiley был одним из закрывающих первый день фестиваля Summer Fest-2021.
Smiley был одним из закрывающих первый день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova
Максим Завидия открыл второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Максим Завидия открыл второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Группа Rasa – также участник второго дня фестиваля Summer Fest-2021.
Группа Rasa – также участник второго дня фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Звонкий выступил во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Звонкий выступил во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova
Moxito на сцене во второй день Summer Fest-2021.
Moxito на сцене во второй день Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova
Хабиб выступил во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Хабиб выступил во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Группа DoReDos выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Группа DoReDos выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova
DoReDos на сцене Summer Fest-2021.
DoReDos на сцене Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Группа DoReDos выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Группа DoReDos выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Filatov & Karas выступили во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Filatov & Karas выступили во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova
Filatov & Karas на сцене фестиваля Summer Fest-2021.
Filatov & Karas на сцене фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Российская рок-группа Мумий Тролль выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Российская рок-группа Мумий Тролль выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova
Солист рок-группы Мумий Тролль Илья Лагутенко на фестивале Summer Fest-2021.
Солист рок-группы Мумий Тролль Илья Лагутенко на фестивале Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova Российская рок-группа Мумий Тролль выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
Российская рок-группа Мумий Тролль выступила во второй день фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova MONATIK стал хедлайнером второго дня фестиваля Summer Fest-2021.
MONATIK стал хедлайнером второго дня фестиваля Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova
MONATIK на фестивале Summer Fest-2021.
MONATIK на фестивале Summer Fest-2021.
© Sputnik / Yana Zaharova MONATIK стал хедлайнером второго дня фестиваля Summer Fest-2021.
MONATIK стал хедлайнером второго дня фестиваля Summer Fest-2021.