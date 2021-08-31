https://ru.sputnik.md/20210831/kishinev-summer-fest-2021-photo-44370955.html

От кумиров молодежи до классики русского рока: как прошел Summer Fest-2021

От кумиров молодежи до классики русского рока: как прошел Summer Fest-2021

Фото всех артистов из России, Румынии, Украины и Молдовы, выступивших на Summer Fest 2021

2021-08-31T18:02+0300

2021-08-31T18:02+0300

2021-08-31T18:02+0300

фото

музыка

фестиваль

концерт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1f/44368403_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0df94be88f31e5946f1211fd54ef503b.jpg

В течение двух дней, 29 и 30 августа, артисты из России, Румынии, Украины и Молдовы выступали в Ботаническом саду для большой зрительской аудитории. О необходимости соблюдать противоэпидемические правила не раз напоминали со сцены. В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса и был перенесен на 2021-й. Состав артистов, заявленных на 2020 год, практически не изменился.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

музыка, фестиваль, концерт, фото