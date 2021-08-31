https://ru.sputnik.md/20210831/kogda-moldova-mozhet-stat-chlenom-evropeyskogo-soyuza-44372368.html

Когда Молдова может стать членом Европейского союза

Когда Молдова может стать членом Европейского союза

Эксперт проанализировал шансы Молдовы на членство в составе Евросоюза

2021-08-31T20:00+0300

2021-08-31T20:00+0300

2021-08-31T20:00+0300

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евроинтеграция

членство в ес

европейский союз

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В Молдове долгие годы ведутся разговоры о евроинтеграции страны. Но дальше предвыборных лозунгов и громких заявлений дело не сдвигается.В июне 2014 года страна подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще в 2014-м, когда переговоры о подписании соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году. Приблизилась ли Молдова к ЕС? Каков шанс у страны оказаться в Евросоюзе? Эти и другие вопросы обсудили с экономическим экспертом Романом Киркэ."Если исходить из официальных заявлений Брюсселя, то Молдова не в списках стран, для которых выдвинуто какое-либо приглашение на участие в качестве страны-кандидата. Скорее всего, ЕС будет расширяться на западные Балканы. Молдова будет находиться на орбите и в каком-то формате сотрудничества, естественно", – сказал эксперт.По его мнению, многие геополитические процессы еще будут развиваться, поэтому сейчас сложно говорить, что будет с Европейским союзом в ближайшее время.За последние 10 лет число сторонников евроинтеграции и тех, кто желает сближения Молдовы с Россией и странами Евразийского экономического союза, остается примерно равным. Лишь единожды за весь период независимости страны, во время исполнения своего мандата третьим президентом Молдовы Владимиром Ворониным курс на евроинтеграцию республики поддерживали около 70% населения. Затем, после неудачных попыток реформ, проводимых руководством Альянса за европейскую интеграцию, и крупной банковской кражи, доля евроскептиков в Молдове значительно возросла. Керсти Кальюлайд: не менее двух десятилетий понадобится Украине, Молдове и Грузии, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз>>>

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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