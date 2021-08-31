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Красносельский прокомментировал решение Украины по приднестровским номерам
Красносельский прокомментировал решение Украины по приднестровским номерам
Красносельский высказался о запрете Украины на приднестровские номера
2021-08-31T15:59+0300
2021-08-31T15:59+0300
общество
в молдове
приднестровье
украина
молдова
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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал вводимый с 1 сентября Украиной запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами.По его словам, проблема досталась в наследство новым властям Молдовы от прежнего правительства. В то же время Красносельский подтвердил, что Кишинев 25 августа начал переговоры с Украиной и просил отложить запрет до 10 января 2022 года, что устраивало Приднестровье.Он добавил, что Тирасполь подготовит обращение к Украине и участникам формата "5+2" с вопросом "почему так произошло". Кишиневу предложено срочно возобновить работу рабочих групп. Красносельский заявил, что "катастрофы не произошло" и "любой гражданин может получить нейтральный номерной знак по своему желанию".Впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.В Приднестровье действуют два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице. Они начали работать 1 сентября 2018 года.
https://ru.sputnik.md/20210831/ukraina-zapretila-vezd-pridnestrovskimi-nomerami-44364148.html
https://ru.sputnik.md/20210829/odesskaya-tamozhnya-44335820.html
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в молдове, приднестровье, украина, молдова

Красносельский прокомментировал решение Украины по приднестровским номерам

15:59 31.08.2021
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CC BY 4.0 / официальный сайт лидера Приднестровья / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
CC BY 4.0 / официальный сайт лидера Приднестровья /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
По словам Вадима Красносельского, cкладывается впечатление, что Украина боится того, что Приднестровье и Молдова начнут договариваться.
КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал вводимый с 1 сентября Украиной запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами.
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Украина запрещает въезд на свою территорию с приднестровскими номерами
14:58
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По его словам, проблема досталась в наследство новым властям Молдовы от прежнего правительства. В то же время Красносельский подтвердил, что Кишинев 25 августа начал переговоры с Украиной и просил отложить запрет до 10 января 2022 года, что устраивало Приднестровье.
"Молдавская сторона была уверена, что никаких проблем не будет <...> Однако Украина категорически отказалась принимать решение о переносе даты. Это выбор Украины. Складывается впечатление, что Украина боится того, что Приднестровье и Молдова начнут договариваться. Надо разобраться, почему Киев так поступил", — сказал Красносельский на пресс-конференции.
Он добавил, что Тирасполь подготовит обращение к Украине и участникам формата "5+2" с вопросом "почему так произошло".
Кишиневу предложено срочно возобновить работу рабочих групп. Красносельский заявил, что "катастрофы не произошло" и "любой гражданин может получить нейтральный номерной знак по своему желанию".
Номерные знаки машин из Приднестровья. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
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Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднестровские номера
29 августа, 18:22
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Впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.
В Приднестровье действуют два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице. Они начали работать 1 сентября 2018 года.
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