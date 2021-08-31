https://ru.sputnik.md/20210831/krasnoselskiy-zapret-ukraina-pridnestrovskie-nomera-44365854.html

Красносельский прокомментировал решение Украины по приднестровским номерам

Красносельский прокомментировал решение Украины по приднестровским номерам

Красносельский высказался о запрете Украины на приднестровские номера

2021-08-31T15:59+0300

2021-08-31T15:59+0300

2021-08-31T15:59+0300

общество

в молдове

приднестровье

украина

молдова

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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал вводимый с 1 сентября Украиной запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами.По его словам, проблема досталась в наследство новым властям Молдовы от прежнего правительства. В то же время Красносельский подтвердил, что Кишинев 25 августа начал переговоры с Украиной и просил отложить запрет до 10 января 2022 года, что устраивало Приднестровье.Он добавил, что Тирасполь подготовит обращение к Украине и участникам формата "5+2" с вопросом "почему так произошло". Кишиневу предложено срочно возобновить работу рабочих групп. Красносельский заявил, что "катастрофы не произошло" и "любой гражданин может получить нейтральный номерной знак по своему желанию".Впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.В Приднестровье действуют два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице. Они начали работать 1 сентября 2018 года.

https://ru.sputnik.md/20210831/ukraina-zapretila-vezd-pridnestrovskimi-nomerami-44364148.html

https://ru.sputnik.md/20210829/odesskaya-tamozhnya-44335820.html

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