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Минобразования и профсоюзы обсудили тестирование учителей
Минобразования и профсоюзы обсудили тестирование учителей
Согласия на встрече достигнуто не было, однако стороны заявили, что настроены искать компромисс. 31.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-31T07:30+0300
2021-08-31T07:30+0300
коронавирус
профсоюзы
школа
министерство здравоохранения, труда и социальной защиты
министерство образования, культуры и исследований республики молдова
анатолие топалэ
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КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Проблема обязательного тестирования невакцинированных учителей на коронавирус за их счет обсуждалась на встрече представителей Минобразования, Минздрава и Федерации профсоюзов образования и науки.Встретиться и обсудить позиции сторон профсоюзам предложил министр образования и науки Анатолие Топалэ, сообщает ведомство.На встрече руководство Министерства образования и науки заявило, что требование о вакцинации учителей было принято в контексте действий по достижению 95-процентного уровня вакцинации среди сотрудников образовательных учреждений до 1 октября.Представители ведомства заявили, что отсутствие вакцинации создает угрозу для жизни и здоровья преподавателей и учеников, и спровоцирует возвращение к удаленному обучению.Профсоюзные руководители в ответ заявили, что поддерживают цели по достижению коллективного иммунитета против коронавируса. Однако считают неприемлемыми методы, которые могут привести к нарушению трудового законодательства.Министерства и профсоюзы, которые участвовали во встрече, не смогли заявить о том, что достигли согласия. Однако подчеркнули, что настроены на поиск компромиссных решений.
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профсоюзы, школа, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, министерство образования, культуры и исследований республики молдова, анатолие топалэ

Минобразования и профсоюзы обсудили тестирование учителей

07:30 31.08.2021
117
© Photo : Miroslav RotariSală de clasă
Sală de clasă - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Согласия на встрече достигнуто не было, однако стороны заявили, что настроены искать компромисс.
КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Проблема обязательного тестирования невакцинированных учителей на коронавирус за их счет обсуждалась на встрече представителей Минобразования, Минздрава и Федерации профсоюзов образования и науки.
Встретиться и обсудить позиции сторон профсоюзам предложил министр образования и науки Анатолие Топалэ, сообщает ведомство.
На встрече руководство Министерства образования и науки заявило, что требование о вакцинации учителей было принято в контексте действий по достижению 95-процентного уровня вакцинации среди сотрудников образовательных учреждений до 1 октября.
Представители ведомства заявили, что отсутствие вакцинации создает угрозу для жизни и здоровья преподавателей и учеников, и спровоцирует возвращение к удаленному обучению.
Государственный университет медицины и фармацевтики Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
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Вчера, 17:25
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Профсоюзные руководители в ответ заявили, что поддерживают цели по достижению коллективного иммунитета против коронавируса. Однако считают неприемлемыми методы, которые могут привести к нарушению трудового законодательства.
Министерства и профсоюзы, которые участвовали во встрече, не смогли заявить о том, что достигли согласия. Однако подчеркнули, что настроены на поиск компромиссных решений.
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