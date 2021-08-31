https://ru.sputnik.md/20210831/minobrazovaniya-profsoyuzy-44354218.html

Минобразования и профсоюзы обсудили тестирование учителей

Минобразования и профсоюзы обсудили тестирование учителей

Согласия на встрече достигнуто не было, однако стороны заявили, что настроены искать компромисс. 31.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-31T07:30+0300

2021-08-31T07:30+0300

2021-08-31T07:30+0300

коронавирус

профсоюзы

школа

министерство здравоохранения, труда и социальной защиты

министерство образования, культуры и исследований республики молдова

анатолие топалэ

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КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Проблема обязательного тестирования невакцинированных учителей на коронавирус за их счет обсуждалась на встрече представителей Минобразования, Минздрава и Федерации профсоюзов образования и науки.Встретиться и обсудить позиции сторон профсоюзам предложил министр образования и науки Анатолие Топалэ, сообщает ведомство.На встрече руководство Министерства образования и науки заявило, что требование о вакцинации учителей было принято в контексте действий по достижению 95-процентного уровня вакцинации среди сотрудников образовательных учреждений до 1 октября.Представители ведомства заявили, что отсутствие вакцинации создает угрозу для жизни и здоровья преподавателей и учеников, и спровоцирует возвращение к удаленному обучению.Профсоюзные руководители в ответ заявили, что поддерживают цели по достижению коллективного иммунитета против коронавируса. Однако считают неприемлемыми методы, которые могут привести к нарушению трудового законодательства.Министерства и профсоюзы, которые участвовали во встрече, не смогли заявить о том, что достигли согласия. Однако подчеркнули, что настроены на поиск компромиссных решений.

https://ru.sputnik.md/20210830/vaktsinatsia-obschezhitiye-44351104.html

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профсоюзы, школа, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, министерство образования, культуры и исследований республики молдова, анатолие топалэ