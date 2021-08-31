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Молдавский язык: мифы и реальность
12:33 31.08.2021 (обновлено: 13:06 31.08.2021)
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© Video: Евгений Паскарь
Известные европейцы эпохи Просвещения хорошо знали о молдавском языке и оставили о нем соответствующие записи в своих трудах.
Весьма странно, что и сегодня в Республике Молдова возникают споры о молдавском языке в том смысле, что по мнению некоторых, такового не существует в природе. Отрицатели не желают соглашаться с основным законом страны – Конституцией РМ, где в статье 13 четко записано, что государственным языком является молдавский язык.
В очередную годовщину объявления в Молдове праздника "Лимба ноастрэ" предлагаем вашему вниманию ознакомиться с некоторыми известными и малоизвестными широкой публике работами, в которых сообщается о молдавском языке до разделения Молдавии в 1812 году.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьОдна из статей о молдавском языке в журнале Лимба ши литература молдовеняскэ, издававшимся в МССР.
Одна из статей о молдавском языке в журнале Лимба ши литература молдовеняскэ, издававшимся в МССР.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
К Молдавии со стороны европейского просвещенного сообщества был проявлен интерес еще со времен славных побед Стефана III Великого над турками, венграми, поляками и татарами. В XVIII веке Молдавское княжество оказалось в центре европейской политической повестки в связи с противостоянием крупнейших мировых держав того времени – Османской Порты, Российской империи, Империи Габсбургов, Швеции, Польши, германских княжеств, а также Франции, Нидерландов и Англии, принимавших самое активное участие в большой игре на юго-востоке Европы.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьГлава Молдавский язык (Lingua Moldavorum) в латинском издании книги Д.Кантемира Descriptio Moldaviae
Глава Молдавский язык (Lingua Moldavorum) в латинском издании книги Д.Кантемира Descriptio Moldaviae
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Известные ученые начали тщательно изучать историю и географию Молдавии и соседних государств. В поле зрения исследователей, естественно, был молдавский народ – его происхождение, язык, традиции и нравы. Первые упоминания в европейской литературе о молдаванах относятся к XV веку – ко времени образования Молдавского государства. Хотя в некоторых хрониках молдаване упоминаются за несколько лет до образования Молдавского княжества по общепринятой сегодня версии в 1359 году. Например, Chronica Ecclesiae et Monarchiarum a Condito mundo, изданная в XVI веке, повествует о молдаванах (moldauos) в 1342 году.
Молдавский язык
Первые крупные работы по классификации основных мировых языков начали издаваться большим тиражом в XVI веке.
Первые известные нам упоминания о молдавском языке также относятся к XVI веку, а в последующие столетия о нем появляется все больше данных. В этом отношении наиболее плодотворным оказалась эпоха Просвещения и особенно восемнадцатый век. С некоторыми трудами, в которых сообщается о молдавском языке, мы познакомим читателей в данной статье.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьУпоминание о молдавском языке (lingua moldavorum) в книге И.Шурцфлейша. 1672 год.
Упоминание о молдавском языке (lingua moldavorum) в книге И.Шурцфлейша. 1672 год.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Профессор Гебгарди о молдавском языке
Людвиг-Альбрехт Гебгарди (1735–1802) – профессор Академии в Люнебурге в 1765 году, член Геттингенской академии наук, архивариус, библиотекарь и придворный историк Ганновера – в то время государство в составе Священной Римской империи.
Кроме того, Гебгарди подробно изучал историю Молдавии. Результаты этого исследования опубликованы в труде Geschichte des Reichs Hungarn und der damit verbundenen Staaten (История Венгерской империи и связанных с ней государств), изданной в Лейпциге в 1782 году. Молдавии посвящена IX глава – Geschichte derMoldaw (История Молдовы) – 240 страниц. Это капитальный для своего времени труд, в котором собраны многочисленные источники по истории страны, начиная с древнейших времен, представлены (в отдельных случаях весьма подробно) деяния молдавских господарей, сообщаются интересные факты и мнения о молдавском народе, о молдавском языке.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьТитульный лист книги Л.Гебгарди Geschichte des Reichs Hungarn und der damit verbundenen Staaten
Титульный лист книги Л.Гебгарди Geschichte des Reichs Hungarn und der damit verbundenen Staaten
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Представляя читателям любопытные биографические сведения и обстоятельства появления в Молдавии ее будущего господаря Якоба Гераклида (правил с 1561 до 1563 года), немецкий историк упоминает при этом молдавский язык и молдавский народ. Приведем эти фрагменты из книги Гебгарди в переводе на русский язык.
Он [Я.Гераклид] пытался наладить с ним [господарем Александром Лэпушняну] хорошие отношения, но в то же время снискал расположение бояр, выучил молдавский язык втайне и с большой неохотой открыл некоторым из них, что он был потомком рода Драгошей. В это верили доверчивые люди, не спрашивая доказательств.
Таким образом, полиглот и авантюрист Якоб Гераклид, чтобы получить молдавский трон, изучал молдавский язык.
В этой книге в главе VIII Гебгарди сравнивает родственные валашский язык и молдавский язык – однако у них все же разные названия. При этом автор ссылается на труды известных в его время ученых.
Валашский язык в Валахии состоит из 4/8 латинского, 3/8 славянского и 1/6 готского, турецкого и греческого… В молдавском языке есть смесь татарского, трансильванского и валашского языков, но есть северно-русские и южно-болгарские слова...
Подавляющее количество славянских слов во всех диалектах показывает, что валахи, должно быть, произошли от славян на берегах Дуная. К сожалению, на валашском языке начали писать только в пятнадцатом веке, и поэтому мы не можем проследить древнюю природу языка).
Иоганн Бернулли о молдавском языке
Иоганн Бернулли (1667–1748) швейцарский математик, филолог, самый знаменитый представитель семейства Бернулли, младший брат Якоба Бернулли, отец Даниила Бернулли. Один из первых разработчиков математического анализа, после смерти Ньютона — лидер европейских математиков.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьПортрет И. Бернулли-2
Портрет И. Бернулли-2
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
В одной из своих работ Бернулли упоминает родственные молдавский язык и валашский язык. Он пишет: wie denn auch die moldavische und wallachische Sprache der Lateinischen so nahe kommt, daß sich dieſe Leute mit den Italienern faſt unterreden und verſtehen können.
Кроме того, молдавский и валашский языки настолько близки к латыни, что эти люди могут легко разговаривать и ладить с итальянцами.
(цитата из книги Johann Bernoulli's Archiv zur neuern Geschichte, Geographie, Natur- und Menschenkenntniß. Издание1788 года, Лейпциг).
Кристоф Ф. Николаи о молдавском языке
Немецкий писатель и издатель Кристоф Фридрих Николаи, член Академии наук в Мюнхене, Берлинской академии наук, сообщает: Die die moldavische Sprache halten einige fur verborbenes Latein; andere leiten sie aus der Jtalienischen (Некоторые считают молдавский язык устаревшим латинским; другие – производным от итальянского). Эти сведения опубликованы в книге Allgemeine deutsche Bibliothek, Том 14 (Берлин, 1771 год).
Иоганн Гете о молдавском языке
Из Рима о молдавском языке сообщает знаменитый немецкий поэт и государственный деятель Иоганн Вольфганг фон Гете.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьГете о молдавском языке
Гете о молдавском языке
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
В "Итальянских путешествиях" он оставил следующую запись от 13 января 1787 года:
"А вот нынешняя пьеса совершенно другого рода! В День Богоявления, на праздник Спасения души, провозглашенный для язычников, мы посетили Дворец пропаганды веры (Palazzo di Propaganda Fide в Риме). Там в присутствии трех кардиналов и большой аудитории была произнесена только лишь одна речь, как раз повествуя то место святого писания, когда Святая Мария встретила трех волхвов в пещере или еще где? Затем читались вслух несколько латинских стихов со схожим сюжетом и далее тридцатью учениками семинарии были изложены краткие стихотворения на определенных языках: …Турецком (Türkisch), Молдавском (Moldauisch), … Персидском (Persisch), Еврейском (Hebraisch), Арабском (Arabisch), Греческом (Griechisch), … и т. д. и на многих других, которые я не мог понять. Эти, в большинстве своем составленные в национальных просодиях небольшие стихотворения, казались продекламированными с национальным колоритом, так как в них улавливались какие-то варварские ритмы и звучания. А вот греческая поэма звучала так, словно звезда взошла в ночном небе. Слушатели неудержимо смеялись над иностранными распевами, и все это в конечном итоге превратилось в фарс".
Все здесь есть: и название языка, и национальный колорит, и ритмы, и звучания.