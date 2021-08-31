https://ru.sputnik.md/20210831/moldavskiy-yazyk-mify-i-realnost-44325604.html

Молдавский язык: мифы и реальность

Молдавский язык: мифы и реальность

Известные европейцы эпохи Просвещения хорошо знали о молдавском языке, и оставили о нем соответствующие записи в своих трудах.

2021-08-31T12:33+0300

2021-08-31T12:33+0300

2021-08-31T13:06+0300

общество

молдова

история

конституция

язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1b/44287456_0:0:639:359_1920x0_80_0_0_eb3bff4f047615953c24388c571315da.png

Весьма странно, что и сегодня в Республике Молдова возникают споры о молдавском языке в том смысле, что по мнению некоторых, такового не существует в природе. Отрицатели не желают соглашаться с основным законом страны – Конституцией РМ, где в статье 13 четко записано, что государственным языком является молдавский язык.В очередную годовщину объявления в Молдове праздника "Лимба ноастрэ" предлагаем вашему вниманию ознакомиться с некоторыми известными и малоизвестными широкой публике работами, в которых сообщается о молдавском языке до разделения Молдавии в 1812 году.К Молдавии со стороны европейского просвещенного сообщества был проявлен интерес еще со времен славных побед Стефана III Великого над турками, венграми, поляками и татарами. В XVIII веке Молдавское княжество оказалось в центре европейской политической повестки в связи с противостоянием крупнейших мировых держав того времени – Османской Порты, Российской империи, Империи Габсбургов, Швеции, Польши, германских княжеств, а также Франции, Нидерландов и Англии, принимавших самое активное участие в большой игре на юго-востоке Европы.Известные ученые начали тщательно изучать историю и географию Молдавии и соседних государств. В поле зрения исследователей, естественно, был молдавский народ – его происхождение, язык, традиции и нравы. Первые упоминания в европейской литературе о молдаванах относятся к XV веку – ко времени образования Молдавского государства. Хотя в некоторых хрониках молдаване упоминаются за несколько лет до образования Молдавского княжества по общепринятой сегодня версии в 1359 году. Например, Chronica Ecclesiae et Monarchiarum a Condito mundo, изданная в XVI веке, повествует о молдаванах (moldauos) в 1342 году.Молдавский языкПервые крупные работы по классификации основных мировых языков начали издаваться большим тиражом в XVI веке.Первые известные нам упоминания о молдавском языке также относятся к XVI веку, а в последующие столетия о нем появляется все больше данных. В этом отношении наиболее плодотворным оказалась эпоха Просвещения и особенно восемнадцатый век. С некоторыми трудами, в которых сообщается о молдавском языке, мы познакомим читателей в данной статье.Профессор Гебгарди о молдавском языкеЛюдвиг-Альбрехт Гебгарди (1735–1802) – профессор Академии в Люнебурге в 1765 году, член Геттингенской академии наук, архивариус, библиотекарь и придворный историк Ганновера – в то время государство в составе Священной Римской империи.Кроме того, Гебгарди подробно изучал историю Молдавии. Результаты этого исследования опубликованы в труде Geschichte des Reichs Hungarn und der damit verbundenen Staaten (История Венгерской империи и связанных с ней государств), изданной в Лейпциге в 1782 году. Молдавии посвящена IX глава – Geschichte derMoldaw (История Молдовы) – 240 страниц. Это капитальный для своего времени труд, в котором собраны многочисленные источники по истории страны, начиная с древнейших времен, представлены (в отдельных случаях весьма подробно) деяния молдавских господарей, сообщаются интересные факты и мнения о молдавском народе, о молдавском языке.Представляя читателям любопытные биографические сведения и обстоятельства появления в Молдавии ее будущего господаря Якоба Гераклида (правил с 1561 до 1563 года), немецкий историк упоминает при этом молдавский язык и молдавский народ. Приведем эти фрагменты из книги Гебгарди в переводе на русский язык.Таким образом, полиглот и авантюрист Якоб Гераклид, чтобы получить молдавский трон, изучал молдавский язык.В этой книге в главе VIII Гебгарди сравнивает родственные валашский язык и молдавский язык – однако у них все же разные названия. При этом автор ссылается на труды известных в его время ученых.Иоганн Бернулли о молдавском языкеИоганн Бернулли (1667–1748) швейцарский математик, филолог, самый знаменитый представитель семейства Бернулли, младший брат Якоба Бернулли, отец Даниила Бернулли. Один из первых разработчиков математического анализа, после смерти Ньютона — лидер европейских математиков.В одной из своих работ Бернулли упоминает родственные молдавский язык и валашский язык. Он пишет: wie denn auch die moldavische und wallachische Sprache der Lateinischen so nahe kommt, daß sich dieſe Leute mit den Italienern faſt unterreden und verſtehen können.(цитата из книги Johann Bernoulli's Archiv zur neuern Geschichte, Geographie, Natur- und Menschenkenntniß. Издание1788 года, Лейпциг).Кристоф Ф. Николаи о молдавском языкеНемецкий писатель и издатель Кристоф Фридрих Николаи, член Академии наук в Мюнхене, Берлинской академии наук, сообщает: Die die moldavische Sprache halten einige fur verborbenes Latein; andere leiten sie aus der Jtalienischen (Некоторые считают молдавский язык устаревшим латинским; другие – производным от итальянского). Эти сведения опубликованы в книге Allgemeine deutsche Bibliothek, Том 14 (Берлин, 1771 год).Иоганн Гете о молдавском языкеИз Рима о молдавском языке сообщает знаменитый немецкий поэт и государственный деятель Иоганн Вольфганг фон Гете.В "Итальянских путешествиях" он оставил следующую запись от 13 января 1787 года:"А вот нынешняя пьеса совершенно другого рода! В День Богоявления, на праздник Спасения души, провозглашенный для язычников, мы посетили Дворец пропаганды веры (Palazzo di Propaganda Fide в Риме). Там в присутствии трех кардиналов и большой аудитории была произнесена только лишь одна речь, как раз повествуя то место святого писания, когда Святая Мария встретила трех волхвов в пещере или еще где? Затем читались вслух несколько латинских стихов со схожим сюжетом и далее тридцатью учениками семинарии были изложены краткие стихотворения на определенных языках: …Турецком (Türkisch), Молдавском (Moldauisch), … Персидском (Persisch), Еврейском (Hebraisch), Арабском (Arabisch), Греческом (Griechisch), … и т. д. и на многих других, которые я не мог понять. Эти, в большинстве своем составленные в национальных просодиях небольшие стихотворения, казались продекламированными с национальным колоритом, так как в них улавливались какие-то варварские ритмы и звучания. А вот греческая поэма звучала так, словно звезда взошла в ночном небе. Слушатели неудержимо смеялись над иностранными распевами, и все это в конечном итоге превратилось в фарс".Все здесь есть: и название языка, и национальный колорит, и ритмы, и звучания.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Паскарь https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/10/33656296_239:0:1076:837_100x100_80_0_0_e4eeb8478d39dbb3c242c6ceea4cd6b1.jpg

Евгений Паскарь https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/10/33656296_239:0:1076:837_100x100_80_0_0_e4eeb8478d39dbb3c242c6ceea4cd6b1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Европейские ученые о молдавском языке Европейские ученые о молдавском языке 2021-08-31T12:33+0300 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Паскарь https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/10/33656296_239:0:1076:837_100x100_80_0_0_e4eeb8478d39dbb3c242c6ceea4cd6b1.jpg

молдова, история, конституция, язык