https://ru.sputnik.md/20210831/moldova-den-rodnogo-yazyka-44356261.html

Молдова отмечает День родного языка: что надо знать об этом празднике

Молдова отмечает День родного языка: что надо знать об этом празднике

Молдова отмечает День родного языка: что надо знать об этом празднике

2021-08-31T08:29+0300

2021-08-31T08:29+0300

2021-08-31T09:47+0300

в молдове

молдова

лимба ноастрэ

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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Во вторник, 31 августа, Молдова отмечает День родного языка — ежегодный с 1989 года праздник.История праздникаВ 1989 году, 31 августа, Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в "политической, экономической, социальной и культурной сферах" и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике.А 23 июня 1990 года парламент Молдовы объявил 31 августа Национальным днем языка. Первоначально праздник назывался "День нашего румынского языка". Но уже в 1994 году было принято присвоить празднику нынешнее название — "Лимба ноастрэ" (Limba noastră), что в переводе на русский звучит как "Наш язык".В декабре 2013 года Конституционный cуд Республики Молдова провозгласил румынский язык официальным языком, ссылаясь на "превалирование текста Декларации о Независимости над текстом Конституции". При этом в Конституцию соответствующие изменения не внесены.Название празднику дало стихотворение "Лимба ноастрэ" классика молдавской литературы Алексея Матеевича (1888-1917), ставшее в 1994 году текстом гимна Республики Молдова. Автор музыки гимна — Александру Кристя, аранжировка — Валентин Дынга.Алексей Матеевич — поэт и публицист. Перевел на молдавский язык произведения А. П. Чехова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. М. Горького и других русских писателей. Его стихотворения "Я славлю", "Песня зари" и другие являются отзвуком волнений, связанных с борьбой бессарабского крестьянства в период первой русской революции 1905-1907 гг. за справедливость, волю и землю.В ряде произведений Алексей Матеевич выступает за чистоту родного языка, за его самобытный национальный колорит. Его стихотворение "Наш язык" является вдохновенным гимном родной речи.Наш языкНаш язык, наш клад нетленныйОт безверия укрытый,Свет жемчужин драгоценных,Над отчизною разлитый.Наш язык — душа живаяПробужденного народа.Он воспрянул, разрываяСна мертвящие тенета.В нем живут огонь и дойна,Грусть полей и шелест хлеба,Полыханье белых молний,Рвущих тучу в черном небе.Это боль, сердец томленье,Тихий говор дедов наших,Что любили эту землюПравдой рук в труде угасших.Наш язык — узор прекрасный,Кодры, шорох листопада.Плес Днестра, в котором ясноДогорают звезд лампады.Наш язык — скрижаль былого,Голос многих поколений.Это их святое словоПробуждает в нас волненье.Словом предков мы по правуВоспеваем в час урочныйВековечных истин славуВ светлом храме, в доме отчем.Потому он свят до боли,Что на нем в отцовском краеИ оплакивают долю,И застолье воспевают.Нет ему в веках забвенья,Что забыто — воскресите,Пыль эпох с него сотрите, —Жаждет он освобожденья.Соберите свет жемчужинС ярким радужным отливом —И пред вами хлынет дружныйНовых слов поток бурливый.Нет, роптать вам не придетсяНа язык свой с укоризной, —Он щедрее струй в колодцахНашей матери-отчизны.Да пребудет он нетленнымОт безверия укрытый,Свет жемчужин драгоценныхНад отчизною разлитый.Это произведение о том, что язык, речь — это богатство всего человечества (независимо от национальностей).А на этих кадрах 1989 года запечатлено, как депутаты молдавского парламента готовятся обсуждать государственный документ о языке, а также проект закона о возврате молдавскому языку латинской графики, который был принят 31 августа 1989 года.

https://ru.sputnik.md/20180827/kak-poyavilos-nazvanie-moldova-chto-govoreat-istoriki-21486758.html

https://ru.sputnik.md/20200828/u-grazhdan-moldovy-est-bogatstvo-gorazdo-bolshee-chem-dengi-31471062.html

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в молдове, молдова, лимба ноастрэ