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Будет ли Молдова принимать афганских беженцев – ответ спикера парламента
Будет ли Молдова принимать афганских беженцев – ответ спикера парламента
Будет ли Молдова принимать афганских беженцев ответ спикера парламента
2021-08-31T10:27+0300
2021-08-31T10:27+0300
общество
в молдове
молдова
афганистан
беженцы
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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Молдавские власти пока не рассматривают вопрос приема афганских беженцев. Об этом заявил журналистам во вторник председатель парламента Игорь Гросу.Спикера парламента спросили, будет ли Молдова принимать беженцев из Афганистана в свете того, что в Совете Европы на днях напомнили об этом обязательстве стран-членов ЕС. Республика Молдова с 2014 года является асоциированным членом Европейского союза.По его словам, возможно, молдавская сторона в некоторой степени сможем помочь в этом вопросе, однако каким образом, он не уточнил."Возможно ли это и в какой степени мы можем помочь? Речь идет о гуманитарном кризисе. Мы не должны оставаться безразличными", – подытожил Гросу. Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В результате ухудшения ситуации в Афганистане из него было эвакуировано большое количество иностранных граждан. В том числе Молдова эвакуировала свои граждан, которые запросили помощи.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210819/primet-li-moldova-afganskikh-bezhentsev-otvet-vlastey-44068163.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, афганистан, беженцы

Будет ли Молдова принимать афганских беженцев – ответ спикера парламента

10:27 31.08.2021
49
© AFP 2021 / Karim JaafarАфганские дети и женщины
Афганские дети и женщины - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
© AFP 2021 / Karim Jaafar
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Возможно ли прибытие беженцев из Афганистана в республику, рассказал спикер молдавского парламента.
КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Молдавские власти пока не рассматривают вопрос приема афганских беженцев. Об этом заявил журналистам во вторник председатель парламента Игорь Гросу.
Спикера парламента спросили, будет ли Молдова принимать беженцев из Афганистана в свете того, что в Совете Европы на днях напомнили об этом обязательстве стран-членов ЕС. Республика Молдова с 2014 года является асоциированным членом Европейского союза.

"У нас не было пока дискуссий насчет этого запроса. Когда у нас будет больше информации, мы проанализируем этот вопрос", – заявил Гросу.

По его словам, возможно, молдавская сторона в некоторой степени сможем помочь в этом вопросе, однако каким образом, он не уточнил.
"Возможно ли это и в какой степени мы можем помочь? Речь идет о гуманитарном кризисе. Мы не должны оставаться безразличными", – подытожил Гросу.
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы.
Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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В результате ухудшения ситуации в Афганистане из него было эвакуировано большое количество иностранных граждан. В том числе Молдова эвакуировала свои граждан, которые запросили помощи.
В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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