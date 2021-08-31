https://ru.sputnik.md/20210831/moldova-priyom-afganskie-bezhentsy-44358811.html

Будет ли Молдова принимать афганских беженцев – ответ спикера парламента

Будет ли Молдова принимать афганских беженцев – ответ спикера парламента

Будет ли Молдова принимать афганских беженцев ответ спикера парламента

2021-08-31T10:27+0300

2021-08-31T10:27+0300

2021-08-31T10:27+0300

общество

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молдова

афганистан

беженцы

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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Молдавские власти пока не рассматривают вопрос приема афганских беженцев. Об этом заявил журналистам во вторник председатель парламента Игорь Гросу.Спикера парламента спросили, будет ли Молдова принимать беженцев из Афганистана в свете того, что в Совете Европы на днях напомнили об этом обязательстве стран-членов ЕС. Республика Молдова с 2014 года является асоциированным членом Европейского союза.По его словам, возможно, молдавская сторона в некоторой степени сможем помочь в этом вопросе, однако каким образом, он не уточнил."Возможно ли это и в какой степени мы можем помочь? Речь идет о гуманитарном кризисе. Мы не должны оставаться безразличными", – подытожил Гросу. Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В результате ухудшения ситуации в Афганистане из него было эвакуировано большое количество иностранных граждан. В том числе Молдова эвакуировала свои граждан, которые запросили помощи.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210819/primet-li-moldova-afganskikh-bezhentsev-otvet-vlastey-44068163.html

https://ru.sputnik.md/20210831/taliby-ssha-proigrali-afganistan-44358407.html

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в молдове, молдова, афганистан, беженцы