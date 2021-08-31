https://ru.sputnik.md/20210831/molodogo-cheloveka-razdavilo-kombaynom-44370181.html

Погиб на рабочем месте: молодого человека раздавил комбайн

Погиб на рабочем месте: молодого человека раздавил комбайн

Погиб на рабочем месте: молодого человека раздавило комбайном

2021-08-31T17:42+0300

2021-08-31T17:42+0300

2021-08-31T17:44+0300

общество

в молдове

молдова

несчастный случай

кагульский район

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CHIȘINĂU, 31 aug - Sputnik. В Кагульском районе произошел смертельный инцидент на рабочем месте. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генинспектората полиции Кристина Круду.По данным правоохранителей, полицию вызвали в 13.40 на трассу Вулканешы - Слободзея Маре. На место прибыла группа оперативников и врачи скорой. На месте установили, что погиб молодой человек 25 лет из села Андрушул де Жос, работавший механиком в сельскохозяйственной компании. "Молодой человек вместе с коллегой пытался вытащить жатку, но техника упала и насмерть раздавила работника", – говорится в сообщении полиции.После случившегося открыто уголовное дело.

https://ru.sputnik.md/20210831/dtp-oknitsa-avto-vrezalos-zabor-monastyr-44361594.html

молдова

кагульский район

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2021

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в молдове, молдова, несчастный случай, кагульский район