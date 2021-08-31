https://ru.sputnik.md/20210831/molodogo-cheloveka-razdavilo-kombaynom-44370181.html
Погиб на рабочем месте: молодого человека раздавил комбайн
Погиб на рабочем месте: молодого человека раздавил комбайн
Погиб на рабочем месте: молодого человека раздавило комбайном
2021-08-31T17:42+0300
2021-08-31T17:42+0300
2021-08-31T17:44+0300
общество
в молдове
молдова
несчастный случай
кагульский район
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CHIȘINĂU, 31 aug - Sputnik. В Кагульском районе произошел смертельный инцидент на рабочем месте. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генинспектората полиции Кристина Круду.По данным правоохранителей, полицию вызвали в 13.40 на трассу Вулканешы - Слободзея Маре. На место прибыла группа оперативников и врачи скорой. На месте установили, что погиб молодой человек 25 лет из села Андрушул де Жос, работавший механиком в сельскохозяйственной компании. "Молодой человек вместе с коллегой пытался вытащить жатку, но техника упала и насмерть раздавила работника", – говорится в сообщении полиции.После случившегося открыто уголовное дело.
https://ru.sputnik.md/20210831/dtp-oknitsa-avto-vrezalos-zabor-monastyr-44361594.html
молдова
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Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
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в молдове, молдова, несчастный случай, кагульский район
Погиб на рабочем месте: молодого человека раздавил комбайн
17:42 31.08.2021 (обновлено: 17:44 31.08.2021)
Трагедия случилась в семье из Кагульского района. Молодой человек погиб во время сбора урожая.
CHIȘINĂU, 31 aug - Sputnik.
В Кагульском районе произошел смертельный инцидент на рабочем месте. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Генинспектората полиции Кристина Круду.
По данным правоохранителей, полицию вызвали в 13.40 на трассу Вулканешы - Слободзея Маре. На место прибыла группа оперативников и врачи скорой.
На месте установили, что погиб молодой человек 25 лет из села Андрушул де Жос, работавший механиком в сельскохозяйственной компании.
"Молодой человек вместе с коллегой пытался вытащить жатку, но техника упала и насмерть раздавила работника", – говорится в сообщении полиции.
После случившегося открыто уголовное дело.