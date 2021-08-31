https://ru.sputnik.md/20210831/pervye-litsa-pozdravili-grazhdan-dnem-rodnogo-yazyka-44363034.html
Первые лица поздравили граждан с Днем родного языка и возложили цветы
Первые лица поздравили граждан с Днем родного языка и возложили цветы
Первые лица поздравили граждан с Днем родного языка и возложили цветы
2021-08-31T13:58+0300
2021-08-31T13:58+0300
2021-08-31T14:28+0300
общество
в молдове
молдова
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Первые лица страны во вторник передали свои поздравления гражданам по случаю празднования в Молдове Дня родного языка. Также глава государства рассказала о необходимости запустить в стране Национальную программу изучения румынского языка для носителей других языков. По мнению президента, это должны быть высококачественные курсы, доступные для людей всех возрастов.Поздравление также передал и председатель парламента Игорь Гросу. О важности госязыка в Молдове он рассказал после возложения цветов к бюстам классиков румынской и молдавской литературы в парке Штефана чел Маре: Михая Эминеску, Думитру Матковски, Григоре Виеру, Адриана Пэунеску и других.В то же время он поблагодарил всех, кто продолжает говорить на родном языке, даже находясь за рубежом. Также Гросу прокомментировал предложение Академии наук Молдовы переименовать молдавский язык в румынский в тексте Конституции. По его словам, для осуществления этой инициативы в парламенте еще нужно обеспечить необходимое количество голосов. В 1989 году, 31 августа, Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в "политической, экономической, социальной и культурной сферах" и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике.А 23 июня 1990 года парламент Молдовы объявил 31 августа Национальным днем языка. Первоначально праздник назывался "День нашего румынского языка". Но уже в 1994 году было принято решение присвоить празднику нынешнее название — "Лимба ноастрэ" (Limba noastră), что в переводе на русский звучит как "Наш язык".В декабре 2013 года Конституционный cуд Молдовы провозгласил румынский язык официальным языком, ссылаясь на "превалирование текста Декларации о Независимости над текстом Конституции". При этом в Конституцию соответствующие изменения не внесены.
https://ru.sputnik.md/20210831/moldova-den-rodnogo-yazyka-44356261.html
https://ru.sputnik.md/20210831/moldavskiy-yazyk-mify-i-realnost-44325604.html
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в молдове, молдова, игорь гросу
Первые лица поздравили граждан с Днем родного языка и возложили цветы
13:58 31.08.2021 (обновлено: 14:28 31.08.2021)
Представители молдавской власти поблагодарили граждан, которые продолжают общаться на родном языке.
КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Первые лица страны во вторник передали свои поздравления гражданам по случаю празднования в Молдове Дня родного языка.
"В День румынского языка, который мы отмечаем сегодня, я хочу, чтобы румынский язык стал общим знаменателем для всех граждан Молдовы, независимо от их родного языка, и функционировал здесь в гармонии с другими языками: украинским, русским, гагаузским и другими", – заявила президент Молдовы Майя Санду.
Также глава государства рассказала о необходимости запустить в стране Национальную программу изучения румынского языка для носителей других языков. По мнению президента, это должны быть высококачественные курсы, доступные для людей всех возрастов.
Поздравление также передал и председатель парламента Игорь Гросу. О важности госязыка в Молдове он рассказал после возложения цветов к бюстам классиков румынской и молдавской литературы в парке Штефана чел Маре: Михая Эминеску, Думитру Матковски, Григоре Виеру, Адриана Пэунеску и других.
"Это важный день, когда мы должны вспомнить о тех, кто имел смелость 32 года назад принять историческое и смелое решение", – пояснил Гросу.
В то же время он поблагодарил всех, кто продолжает говорить на родном языке, даже находясь за рубежом.
Также Гросу прокомментировал предложение Академии наук Молдовы переименовать молдавский язык в румынский в тексте Конституции. По его словам, для осуществления этой инициативы в парламенте еще нужно обеспечить необходимое количество голосов.
В 1989 году, 31 августа, Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в "политической, экономической, социальной и культурной сферах" и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике.
А 23 июня 1990 года парламент Молдовы объявил 31 августа Национальным днем языка. Первоначально праздник назывался "День нашего румынского языка". Но уже в 1994 году было принято решение присвоить празднику нынешнее название — "Лимба ноастрэ" (Limba noastră), что в переводе на русский звучит как "Наш язык".
В декабре 2013 года Конституционный cуд Молдовы провозгласил румынский язык официальным языком, ссылаясь на "превалирование текста Декларации о Независимости над текстом Конституции". При этом в Конституцию соответствующие изменения не внесены.