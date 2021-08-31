https://ru.sputnik.md/20210831/peskov-prokommentiroval-vstrechu-zelenskogo-i-baydena-44363961.html

Песков прокомментировал встречу Зеленского и Байдена

Песков прокомментировал встречу Зеленского и Байдена

Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена

2021-08-31T14:30+0300

2021-08-31T14:30+0300

2021-08-31T14:30+0300

политика

в мире

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. В Кремле не считают себя вправе вмешиваться в отношения США и Украины, но внимательно следят за визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока - 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.Также, по его мнению, "США могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации Минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже".

https://ru.sputnik.md/20210830/vstrecha-biden-zelenskii-44340091.html

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в мире, россия, джо байден, дмитрий песков, владимир зеленский