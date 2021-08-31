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https://ru.sputnik.md/20210831/peskov-prokommentiroval-vstrechu-zelenskogo-i-baydena-44363961.html
Песков прокомментировал встречу Зеленского и Байдена
Песков прокомментировал встречу Зеленского и Байдена
Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена
2021-08-31T14:30+0300
2021-08-31T14:30+0300
политика
в мире
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. В Кремле не считают себя вправе вмешиваться в отношения США и Украины, но внимательно следят за визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока - 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.Также, по его мнению, "США могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации Минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже".
https://ru.sputnik.md/20210830/vstrecha-biden-zelenskii-44340091.html
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в мире, россия, джо байден, дмитрий песков, владимир зеленский

Песков прокомментировал встречу Зеленского и Байдена

14:30 31.08.2021
26
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
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Дмитрий Песков считает, что США могут использовать свое влияние на Владимира Зеленского, чтобы побудить его пойти по пути реализации Минских договоренностей.
КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. В Кремле не считают себя вправе вмешиваться в отношения США и Украины, но внимательно следят за визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока - 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
"Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств, США и Украины, не собираемся это делать, единственное, что мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки", – сказал Песков.
Также, по его мнению, "США могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации Минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже".
Владимир Зеленский - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
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