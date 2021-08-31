https://ru.sputnik.md/20210831/pogodnye-rekordy-44354792.html

Погодные рекорды Молдовы 31 августа

Погодные рекорды Молдовы 31 августа

Погодные рекорды Молдовы 31 августа

2021-08-31T00:01+0300

2021-08-31T00:01+0300

2021-08-31T00:01+0300

синоптики

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/18/34864549_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5a3064039a36b5c7c4674d580c2cb501.jpg

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Самое холодное 31 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1966 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум 31 августа зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +35 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210521/video-ot-antarktidy-otkololsya-krupneyshiy-v-mire-aysberg-34818531.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

синоптики, погода, рекорды