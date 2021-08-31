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Погодные рекорды Молдовы 31 августа
Погодные рекорды Молдовы 31 августа
Погодные рекорды Молдовы 31 августа
2021-08-31T00:01+0300
2021-08-31T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Самое холодное 31 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1966 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум 31 августа зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +35 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 31 августа

00:01 31.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЛес
Лес - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Самое холодное 31 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1966 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,5 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 31 августа зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +35 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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