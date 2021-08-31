https://ru.sputnik.md/20210831/poka-vse-spali-porazhenie-albota-situatsiya-s-covid-19-i-podvodnye-bespilotniki-44357154.html

Пока все спали: поражение Албота, ситуация с COVID-19 и подводные беспилотники

Пока все спали: поражение Албота, ситуация с COVID-19 и подводные беспилотники

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 31.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-31T08:57+0300

2021-08-31T08:57+0300

2021-08-31T10:06+0300

в мире

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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот проиграл австралийцу Алексею Попырину в первом круге одиночного разряда на US Open.Матч прошел в ночь на вторник. Он продолжался 2 часа 37 минут и завершился четырехсетовой победой хозяина кортов – 6:3, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.Во втором круге Попырину предстоит поединок с 15 сеяным на турнире болгарином Григором Димитровым.Обновленный список ЕвросоюзаСовет ЕС обновил список стран и территорий, для въезда из которых в Евросоюз и страны Шенгенской зоны может быть применен ослабленный режим антикоронавирусных ограничений. Из списка исключены США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово.При этом кроме Молдовы в списке государств и территорий, куда возможны необязательные поездки, есть еще 16 государств: Армения, Азербайджан, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Иордания, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар, Бруней, Сингапур, Южная Корея, Япония.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 217,1 миллиона.К 8.45 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 217 миллионов 119 тысяч 281. Из них 4 миллиона 510 тысяч 202 скончались. Применено 5 миллиардов 244 миллиона 324 тысячи 944 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (39 миллионов 57 тысяч 368). Следом идут Индия (32 миллиона 737 тысяч 939) и Бразилия (20 миллионов 752 тысячи 281).В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 803 тысячи 323 случая заражения, в Турции – 6 миллионов 366 тысяч 408, на Украине – 2 миллиона 382 тысячи 769, в Румынии – 1 миллион 97 тысяч 542, в Молдове – 267 тысяч 204.В России тестируют подводные беспилотникиПодводные беспилотники для поиска и сопровождения подводных лодок противника уже созданы и проходят испытания в России, сообщил РИА Новости представитель Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин"."Роботы, в отличие от классических субмарин, могут использовать для поиска противника и нескрытные методы, например, активную гидроакустику. Ведь уничтожение такого аппарата из-за его малых размеров и маневренности не только затруднительно, но и экономически невыгодно. Другой вариант - создание весьма крупных, водоизмещением в десятки тонн, аппаратов, имеющих большой запас энергии и сложные средства обнаружения. Такие аппараты уже создаются и испытываются", – сказал представитель "Рубина".

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