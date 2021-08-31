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Пока все спали: поражение Албота, ситуация с COVID-19 и подводные беспилотники
Пока все спали: поражение Албота, ситуация с COVID-19 и подводные беспилотники
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 31.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-31T08:57+0300
2021-08-31T10:06+0300
в мире
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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот проиграл австралийцу Алексею Попырину в первом круге одиночного разряда на US Open.Матч прошел в ночь на вторник. Он продолжался 2 часа 37 минут и завершился четырехсетовой победой хозяина кортов – 6:3, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.Во втором круге Попырину предстоит поединок с 15 сеяным на турнире болгарином Григором Димитровым.Обновленный список ЕвросоюзаСовет ЕС обновил список стран и территорий, для въезда из которых в Евросоюз и страны Шенгенской зоны может быть применен ослабленный режим антикоронавирусных ограничений. Из списка исключены США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово.При этом кроме Молдовы в списке государств и территорий, куда возможны необязательные поездки, есть еще 16 государств: Армения, Азербайджан, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Иордания, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар, Бруней, Сингапур, Южная Корея, Япония.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 217,1 миллиона.К 8.45 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 217 миллионов 119 тысяч 281. Из них 4 миллиона 510 тысяч 202 скончались. Применено 5 миллиардов 244 миллиона 324 тысячи 944 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (39 миллионов 57 тысяч 368). Следом идут Индия (32 миллиона 737 тысяч 939) и Бразилия (20 миллионов 752 тысячи 281).В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 803 тысячи 323 случая заражения, в Турции – 6 миллионов 366 тысяч 408, на Украине – 2 миллиона 382 тысячи 769, в Румынии – 1 миллион 97 тысяч 542, в Молдове – 267 тысяч 204.В России тестируют подводные беспилотникиПодводные беспилотники для поиска и сопровождения подводных лодок противника уже созданы и проходят испытания в России, сообщил РИА Новости представитель Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин"."Роботы, в отличие от классических субмарин, могут использовать для поиска противника и нескрытные методы, например, активную гидроакустику. Ведь уничтожение такого аппарата из-за его малых размеров и маневренности не только затруднительно, но и экономически невыгодно. Другой вариант - создание весьма крупных, водоизмещением в десятки тонн, аппаратов, имеющих большой запас энергии и сложные средства обнаружения. Такие аппараты уже создаются и испытываются", – сказал представитель "Рубина".
https://ru.sputnik.md/20210820/tennisist-lavrov--o-zhizni-v-paralimpiyskoy-derevne-v-tokio-44091305.html
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в мире

Пока все спали: поражение Албота, ситуация с COVID-19 и подводные беспилотники

08:57 31.08.2021 (обновлено: 10:06 31.08.2021)
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© AP Photo / Andy BrownbillМолдавский теннисист Раду Албот
Молдавский теннисист Раду Албот - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Andy Brownbill
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот проиграл австралийцу Алексею Попырину в первом круге одиночного разряда на US Open.
Матч прошел в ночь на вторник. Он продолжался 2 часа 37 минут и завершился четырехсетовой победой хозяина кортов – 6:3, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.
Во втором круге Попырину предстоит поединок с 15 сеяным на турнире болгарином Григором Димитровым.
Параолимпиец Дмитрий Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
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Обновленный список Евросоюза

Совет ЕС обновил список стран и территорий, для въезда из которых в Евросоюз и страны Шенгенской зоны может быть применен ослабленный режим антикоронавирусных ограничений. Из списка исключены США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово.
При этом кроме Молдовы в списке государств и территорий, куда возможны необязательные поездки, есть еще 16 государств: Армения, Азербайджан, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Иордания, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар, Бруней, Сингапур, Южная Корея, Япония.
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
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18 августа, 21:25
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Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 217,1 миллиона.
К 8.45 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 217 миллионов 119 тысяч 281. Из них 4 миллиона 510 тысяч 202 скончались. Применено 5 миллиардов 244 миллиона 324 тысячи 944 дозы вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (39 миллионов 57 тысяч 368). Следом идут Индия (32 миллиона 737 тысяч 939) и Бразилия (20 миллионов 752 тысячи 281).
Sală de clasă - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
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В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 803 тысячи 323 случая заражения, в Турции – 6 миллионов 366 тысяч 408, на Украине – 2 миллиона 382 тысячи 769, в Румынии – 1 миллион 97 тысяч 542, в Молдове – 267 тысяч 204.

В России тестируют подводные беспилотники

Подводные беспилотники для поиска и сопровождения подводных лодок противника уже созданы и проходят испытания в России, сообщил РИА Новости представитель Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин".
"Роботы, в отличие от классических субмарин, могут использовать для поиска противника и нескрытные методы, например, активную гидроакустику. Ведь уничтожение такого аппарата из-за его малых размеров и маневренности не только затруднительно, но и экономически невыгодно. Другой вариант - создание весьма крупных, водоизмещением в десятки тонн, аппаратов, имеющих большой запас энергии и сложные средства обнаружения. Такие аппараты уже создаются и испытываются", – сказал представитель "Рубина".
Генеральная репетиция динамического показа военной техники на полигоне Алабино - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
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