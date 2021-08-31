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https://ru.sputnik.md/20210831/prezidentom-estonii-izbran-alar-karis-44365260.html
Президентом Эстонии избран Алар Карис
Президентом Эстонии избран Алар Карис
Президентом Эстонии во втором туре голосования избран Алар Карис.
2021-08-31T15:27+0300
2021-08-31T15:27+0300
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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Директор Эстонского национального музея Алар Карис, который был единственным кандидатом в президенты, получил этот пост по итогам второго тура голосования в парламенте, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа Эстонии.Во втором туре голосования Карис был единственным кандидатом, хотя Республиканская избирательная комиссия заявляла, что до начала второго тура депутаты могут выдвинуть и других претендентов, собрав для этого 21 подпись. Парламентарии не стали использовать эту возможность.Первый тур президентских выборов состоялся 30 августа. В ходе тайного голосования за кандидатуру Кариса проголосовали 63 депутата из 79, 22 законодателя не приняли участия в голосовании. Карису не хватило для победы пяти голосов.Президент Эстонии избирается сроком на пять лет. Никто не может быть избран президентом республики более чем на два срока подряд.
https://ru.sputnik.md/20210825/moldove-ukraine-gruzii-nado-20-let-dlya-vstupleniya-es-prezident-estonii-44220761.html
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в мире, выборы, эстония

Президентом Эстонии избран Алар Карис

15:27 31.08.2021
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CC BY-SA 3.0 / Ove Maidla/ Tartu Ülikool / Алар Карис
Алар Карис - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
CC BY-SA 3.0 / Ove Maidla/ Tartu Ülikool /
Президент Эстонии избирается на пятилетний срок. Никто не может быть избран президентом республики более чем на два срока подряд.
КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Директор Эстонского национального музея Алар Карис, который был единственным кандидатом в президенты, получил этот пост по итогам второго тура голосования в парламенте, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа Эстонии.
Во втором туре голосования Карис был единственным кандидатом, хотя Республиканская избирательная комиссия заявляла, что до начала второго тура депутаты могут выдвинуть и других претендентов, собрав для этого 21 подпись. Парламентарии не стали использовать эту возможность.
"Для избрания кандидату было необходимо получить голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 голосов из 101. За избрание Кариса проголосовали 72 депутата. Восемь бюллетеней были не заполнены. Всего проголосовали 80 депутатов", - говорится в сообщении.
Первый тур президентских выборов состоялся 30 августа. В ходе тайного голосования за кандидатуру Кариса проголосовали 63 депутата из 79, 22 законодателя не приняли участия в голосовании. Карису не хватило для победы пяти голосов.
Президент Эстонии избирается сроком на пять лет. Никто не может быть избран президентом республики более чем на два срока подряд.
Керсти Кальюлайд - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
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25 августа, 11:36
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