https://ru.sputnik.md/20210831/prezidentom-estonii-izbran-alar-karis-44365260.html

Президентом Эстонии избран Алар Карис

Президентом Эстонии избран Алар Карис

Президентом Эстонии во втором туре голосования избран Алар Карис.

2021-08-31T15:27+0300

2021-08-31T15:27+0300

2021-08-31T15:27+0300

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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Директор Эстонского национального музея Алар Карис, который был единственным кандидатом в президенты, получил этот пост по итогам второго тура голосования в парламенте, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа Эстонии.Во втором туре голосования Карис был единственным кандидатом, хотя Республиканская избирательная комиссия заявляла, что до начала второго тура депутаты могут выдвинуть и других претендентов, собрав для этого 21 подпись. Парламентарии не стали использовать эту возможность.Первый тур президентских выборов состоялся 30 августа. В ходе тайного голосования за кандидатуру Кариса проголосовали 63 депутата из 79, 22 законодателя не приняли участия в голосовании. Карису не хватило для победы пяти голосов.Президент Эстонии избирается сроком на пять лет. Никто не может быть избран президентом республики более чем на два срока подряд.

https://ru.sputnik.md/20210825/moldove-ukraine-gruzii-nado-20-let-dlya-vstupleniya-es-prezident-estonii-44220761.html

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в мире, выборы, эстония