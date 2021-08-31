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Самый точный прогноз погоды: конец лета, скоро дожди
Самый точный прогноз погоды: конец лета, скоро дожди
Точный прогноз погоды на 31 августа и 1 сентября– Gismeteo
2021-08-31T07:00+0300
2021-08-31T09:50+0300
прогноз погоды
погода
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КИШИНЕВ, 31 августа — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 августа: ночью от +12 до +14, днем от +24 до +26.Первого сентября возможны небольшие дожди, в остальном погода существенно не изменится. Максимальная температура днем составит +25 градусов, ночью похолодает до +10.Второго сентября также ожидаются дожди. Днем – до +22, ночью – до +10 градусов.Народные праздники и приметыВ этот день церковь отмечает память святых Флора и Лавра — раннехристианских мучеников и родных братьев. Они работали каменщиками и проповедовали о Христе. После постройки языческого храма, который им заказали, Флор и Лавр совершили там молитву вместе с другими христианами, а затем уничтожили идолов. В наказание братьев жестоко казнили.По преданию, в момент обретения мощей святых прекратилась болезнь скота, которая уничтожала лошадей. В связи с этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей коней и изображают с лошадьми.На Руси на Флора и Лавра лошадям давали отдохнуть, чистили, мыли и заплетали гривы.Этот день считался и последним в полевых работах. Окончание сева озимых отмечали праздничным гуляньем.
https://ru.sputnik.md/20210220/kalendar-postov-2021-god-pravila-eda-povedenie-33710243.html
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Александр Исаев
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прогноз погоды, погода

Самый точный прогноз погоды: конец лета, скоро дожди

07:00 31.08.2021 (обновлено: 09:50 31.08.2021)
340
© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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КИШИНЕВ, 31 августа — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 августа: ночью от +12 до +14, днем от +24 до +26.
Первого сентября возможны небольшие дожди, в остальном погода существенно не изменится. Максимальная температура днем составит +25 градусов, ночью похолодает до +10.
Второго сентября также ожидаются дожди. Днем – до +22, ночью – до +10 градусов.

Народные праздники и приметы

В этот день церковь отмечает память святых Флора и Лавра — раннехристианских мучеников и родных братьев. Они работали каменщиками и проповедовали о Христе.
После постройки языческого храма, который им заказали, Флор и Лавр совершили там молитву вместе с другими христианами, а затем уничтожили идолов. В наказание братьев жестоко казнили.
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По преданию, в момент обретения мощей святых прекратилась болезнь скота, которая уничтожала лошадей. В связи с этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей коней и изображают с лошадьми.
На Руси на Флора и Лавра лошадям давали отдохнуть, чистили, мыли и заплетали гривы.
Этот день считался и последним в полевых работах. Окончание сева озимых отмечали праздничным гуляньем.
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