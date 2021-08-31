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Пушков прокомментировал ссору Литвы с Беларусью и ситуацию с мигрантами
Пушков прокомментировал ссору Литвы с Беларусью и ситуацию с мигрантами
Могут ли лагеря беженцев быть резиновыми, почему все вокруг "строят стены" - Пушков рассказал Sputnik.
2021-08-31T12:56+0300
2021-08-31T12:56+0300
2021-08-31T12:56+0300
видео
мигранты
беларусь
европейский союз
алексей пушков
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По его мнению, страны Балтии вступили в Евросоюз, чтобы помогали им, а не они кому-то. Об этом Пушков заявил, комментируя ситуацию с беженцами из Африки и с Ближнего Востока.Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ полагает, что Литва сейчас расплачивается за идеологию: поддержали идею свержения Александра Лукашенко и прихода к власти Светланы Тихановской – принимайте нелегалов.
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видео, мигранты, беларусь, европейский союз, алексей пушков
Пушков прокомментировал ссору Литвы с Беларусью и ситуацию с мигрантами
Могут ли лагеря беженцев быть резиновыми, почему все вокруг "строят стены" и как Украина использует Крым, чтобы не вылетать из информационной повестки дня, рассказал в интервью Sputnik российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, страны Балтии вступили в Евросоюз, чтобы помогали им, а не они кому-то. Об этом Пушков заявил, комментируя ситуацию с беженцами из Африки и с Ближнего Востока.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ полагает, что Литва сейчас расплачивается за идеологию: поддержали идею свержения Александра Лукашенко и прихода к власти Светланы Тихановской – принимайте нелегалов.