https://ru.sputnik.md/20210831/pushkov-ssora-litva-belarus-migrantami-video-44362213.html

Пушков прокомментировал ссору Литвы с Беларусью и ситуацию с мигрантами

Пушков прокомментировал ссору Литвы с Беларусью и ситуацию с мигрантами

Могут ли лагеря беженцев быть резиновыми, почему все вокруг "строят стены" - Пушков рассказал Sputnik.

2021-08-31T12:56+0300

2021-08-31T12:56+0300

2021-08-31T12:56+0300

видео

мигранты

беларусь

европейский союз

алексей пушков

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По его мнению, страны Балтии вступили в Евросоюз, чтобы помогали им, а не они кому-то. Об этом Пушков заявил, комментируя ситуацию с беженцами из Африки и с Ближнего Востока.Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ полагает, что Литва сейчас расплачивается за идеологию: поддержали идею свержения Александра Лукашенко и прихода к власти Светланы Тихановской – принимайте нелегалов.

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видео, мигранты, беларусь, европейский союз, алексей пушков