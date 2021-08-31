https://ru.sputnik.md/20210831/taliby-ssha-proigrali-afganistan-44358407.html

Представитель талибов: США проиграли и не достигли целей в Афганистане

Представитель талибов: США проиграли и не достигли целей в Афганистане

США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане, заявил представитель движения "Талибан".

2021-08-31T10:04+0300

2021-08-31T10:04+0300

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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV News.При этом он также сообщил, что движение намерено установить хорошие отношения с Соединенными Штатами."Мы хотим хороших отношений с США", - приводит телеканал слова Муджахида.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы* 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.Муджахид заявил, что аэропорт в Кабуле, откуда ушли силы США, вскоре заработает для гражданской авиации."Наша команда готовит (аэропорт) для гражданской авиации. В скором времени он будет готов. Большая часть технического оборудования (в аэропорту) повреждена, мы работаем над ее восстановлением", – сказал он.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210823/detali-evakuatsii-moldavskikh-grazhdan-afganistan-44162843.html

https://ru.sputnik.md/20210823/midei-afganistan-pokinuli-grazhdane-moldovy-44160619.html

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в мире, афганистан, талибан