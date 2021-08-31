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Представитель талибов: США проиграли и не достигли целей в Афганистане
Представитель талибов: США проиграли и не достигли целей в Афганистане
США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане, заявил представитель движения "Талибан".
2021-08-31T10:04+0300
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афганистан
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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV News.При этом он также сообщил, что движение намерено установить хорошие отношения с Соединенными Штатами."Мы хотим хороших отношений с США", - приводит телеканал слова Муджахида.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы* 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.Муджахид заявил, что аэропорт в Кабуле, откуда ушли силы США, вскоре заработает для гражданской авиации."Наша команда готовит (аэропорт) для гражданской авиации. В скором времени он будет готов. Большая часть технического оборудования (в аэропорту) повреждена, мы работаем над ее восстановлением", – сказал он.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210823/detali-evakuatsii-moldavskikh-grazhdan-afganistan-44162843.html
https://ru.sputnik.md/20210823/midei-afganistan-pokinuli-grazhdane-moldovy-44160619.html
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в мире, афганистан, талибан

Представитель талибов: США проиграли и не достигли целей в Афганистане

10:04 31.08.2021 (обновлено: 10:29 31.08.2021)
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© AFP 2021 / Shakib Rahmani Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула
Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
© AFP 2021 / Shakib Rahmani
Аэропорт в Кабуле, откуда ушли силы США, вскоре заработает для гражданской авиации.
КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV News.
При этом он также сообщил, что движение намерено установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
"Мы хотим хороших отношений с США", - приводит телеканал слова Муджахида.
Вертолет Ми-8 МТВ1 - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Стали известны детали эвакуации молдавских граждан из Афганистана
23 августа, 16:08
1186
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы* 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.
Спутниковый снимок толпы на взлетной полосе аэропорта Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Общество
МИДЕИ: Афганистан покинули все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию
23 августа, 14:54
173
Муджахид заявил, что аэропорт в Кабуле, откуда ушли силы США, вскоре заработает для гражданской авиации.
"Наша команда готовит (аэропорт) для гражданской авиации. В скором времени он будет готов. Большая часть технического оборудования (в аэропорту) повреждена, мы работаем над ее восстановлением", – сказал он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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