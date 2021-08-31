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На трассе в Молдове на ходу загорелся микроавтобус
На трассе в Молдове на ходу загорелся микроавтобус
фото На трассе в Молдове микроавтобус загорелся на ходу
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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. На трассе Кишинев-Леушены загорелся микроавтобус, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вечером 30 августа.По предварительной информации, звонок спасателям поступил в 19.42. Сообщалось, что микроавтобус марки Mercedes Viano загорелся на ходу на трассе близ села Леушены.Причина пожара выясняется. За последние 24 часа пожарные и спасатели вмешались в 44 опасные ситуации.
https://ru.sputnik.md/20210817/pozhar-dym-i-dtp--k-chemu-privelo-szhiganie-travy-na-polyakh-gagauzii-43987939.html
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в молдове, молдова, леушены, пожар

На трассе в Молдове на ходу загорелся микроавтобус

09:30 31.08.2021
158
© Sputnik / Mihai CarausАвтомобиль лаборатории по установлению причин пожаров
Автомобиль лаборатории по установлению причин пожаров - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Пламя очень быстро распространилось на все транспортное средство, которое в результате оказалось полностью уничтожено.
КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. На трассе Кишинев-Леушены загорелся микроавтобус, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вечером 30 августа.
По предварительной информации, звонок спасателям поступил в 19.42. Сообщалось, что микроавтобус марки Mercedes Viano загорелся на ходу на трассе близ села Леушены.

"В результате пожара транспортное средство было уничтожено. Жертв нет. Для тушения возгорания на место прибыла бригада спасателей из управления Леушен", – уточнили в ГИЧС.

Причина пожара выясняется. За последние 24 часа пожарные и спасатели вмешались в 44 опасные ситуации.
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Общество
Пожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание травы на полях Гагаузии
17 августа, 17:25
273
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