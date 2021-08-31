https://ru.sputnik.md/20210831/trassa-moldova-mikroavtobus-zagorelsya-photo-44357351.html

На трассе в Молдове на ходу загорелся микроавтобус

На трассе в Молдове на ходу загорелся микроавтобус

фото На трассе в Молдове микроавтобус загорелся на ходу

2021-08-31T09:30+0300

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в молдове

молдова

леушены

пожар

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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. На трассе Кишинев-Леушены загорелся микроавтобус, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вечером 30 августа.По предварительной информации, звонок спасателям поступил в 19.42. Сообщалось, что микроавтобус марки Mercedes Viano загорелся на ходу на трассе близ села Леушены.Причина пожара выясняется. За последние 24 часа пожарные и спасатели вмешались в 44 опасные ситуации.

https://ru.sputnik.md/20210817/pozhar-dym-i-dtp--k-chemu-privelo-szhiganie-travy-na-polyakh-gagauzii-43987939.html

молдова

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, леушены, пожар