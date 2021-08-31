https://ru.sputnik.md/20210831/trassa-moldova-mikroavtobus-zagorelsya-photo-44357351.html
На трассе в Молдове на ходу загорелся микроавтобус
На трассе в Молдове на ходу загорелся микроавтобус
фото На трассе в Молдове микроавтобус загорелся на ходу
2021-08-31T09:30+0300
2021-08-31T09:30+0300
2021-08-31T09:30+0300
в молдове
молдова
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пожар
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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. На трассе Кишинев-Леушены загорелся микроавтобус, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вечером 30 августа.По предварительной информации, звонок спасателям поступил в 19.42. Сообщалось, что микроавтобус марки Mercedes Viano загорелся на ходу на трассе близ села Леушены.Причина пожара выясняется. За последние 24 часа пожарные и спасатели вмешались в 44 опасные ситуации.
https://ru.sputnik.md/20210817/pozhar-dym-i-dtp--k-chemu-privelo-szhiganie-travy-na-polyakh-gagauzii-43987939.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, леушены, пожар
На трассе в Молдове на ходу загорелся микроавтобус
Пламя очень быстро распространилось на все транспортное средство, которое в результате оказалось полностью уничтожено.
КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. На трассе Кишинев-Леушены загорелся микроавтобус, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вечером 30 августа.
По предварительной информации, звонок спасателям поступил в 19.42. Сообщалось, что микроавтобус марки Mercedes Viano загорелся на ходу на трассе близ села Леушены.
"В результате пожара транспортное средство было уничтожено. Жертв нет. Для тушения возгорания на место прибыла бригада спасателей из управления Леушен", – уточнили в ГИЧС.
Причина пожара выясняется. За последние 24 часа пожарные и спасатели вмешались в 44 опасные ситуации.