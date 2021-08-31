https://ru.sputnik.md/20210831/trener-sbornoy-moldovy-o-matche-s-avstriey-my-proanalizirovali-sopernika-44366960.html
Тренер сборной Молдовы о матче с Австрией: мы проанализировали соперника
Тренер сборной Молдовы о матче с Австрией: мы проанализировали соперника
Подготовка к матчу с Австрией проходит давно, в тренерском штабе проанализировали игру соперника, заявил главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин.
2021-08-31T19:26+0300
2021-08-31T19:26+0300
2021-08-31T19:26+0300
в молдове
спорт
сборная молдовы по футболу
футбол
роберто бордин
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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Подготовка к матчу с Австрией проходит уже давно, в тренерском штабе проанализировали игру соперника, заявил во вторник на пресс-конференции главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин.По его словам, на сборы футболисты прибывали постепенно. Также тренер подтвердил, что не все игроки смогут принять участие в ближайших матчах сборной из-за дисквалификации. Речь идет о Вадиме Рацэ, Игоре Армаше и Ионе Николаеску.Бордин отметил, что молдавским спортсменам предстоит сложный матч, поэтому состав на игру еще не определен.Также тренер уточнил, что сборную ожидают три матча, поэтому должна быть уверенность и понимание, как можно будет заменять игроков.Кроме того, Бордин прокомментировал успехи ФК "Шериф" в Лиге чемпионов и отметил, что игроки сборной будут стараться не испортить положительные настроения среди болельщиков. В заключение Бордин призвал всех поддерживать команду, а не искать негативные стороны в выступлении игроков.
https://ru.sputnik.md/20210831/fk-sherif-kupil-napadayuschego-44359320.html
https://ru.sputnik.md/20210826/bordin-sherif-44277590.html
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в молдове, сборная молдовы по футболу, футбол, роберто бордин
Тренер сборной Молдовы о матче с Австрией: мы проанализировали соперника
Молдавские "сборники" проведут в первый день осени свой домашний матч в рамках отбора на катарский чемпионат мира.
КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Подготовка к матчу с Австрией проходит уже давно, в тренерском штабе проанализировали игру соперника, заявил во вторник на пресс-конференции главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин.
"Готовимся уже на протяжении нескольких недель. Мы составили список доступных нам игроков, чтобы быть готовыми ко встрече с соперниками. Команда работает хорошо", – отметил Бордин.
По его словам, на сборы футболисты прибывали постепенно. Также тренер подтвердил, что не все игроки смогут принять участие в ближайших матчах сборной из-за дисквалификации. Речь идет о Вадиме Рацэ, Игоре Армаше и Ионе Николаеску.
"С уверенностью могу сказать, что мы столкнемся с очень конкурентоспособной командой, которая хорошо себя показала на ЕВРО-2020", – добавил итальянский специалист.
Бордин отметил, что молдавским спортсменам предстоит сложный матч, поэтому состав на игру еще не определен.
Также тренер уточнил, что сборную ожидают три матча, поэтому должна быть уверенность и понимание, как можно будет заменять игроков.
Кроме того, Бордин прокомментировал успехи ФК "Шериф" в Лиге чемпионов и отметил, что игроки сборной будут стараться не испортить положительные настроения среди болельщиков. В заключение Бордин призвал всех поддерживать команду, а не искать негативные стороны в выступлении игроков.