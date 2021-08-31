https://ru.sputnik.md/20210831/trener-sbornoy-moldovy-o-matche-s-avstriey-my-proanalizirovali-sopernika-44366960.html

Тренер сборной Молдовы о матче с Австрией: мы проанализировали соперника

Тренер сборной Молдовы о матче с Австрией: мы проанализировали соперника

Подготовка к матчу с Австрией проходит давно, в тренерском штабе проанализировали игру соперника, заявил главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин.

2021-08-31T19:26+0300

2021-08-31T19:26+0300

2021-08-31T19:26+0300

в молдове

спорт

сборная молдовы по футболу

футбол

роберто бордин

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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Подготовка к матчу с Австрией проходит уже давно, в тренерском штабе проанализировали игру соперника, заявил во вторник на пресс-конференции главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин.По его словам, на сборы футболисты прибывали постепенно. Также тренер подтвердил, что не все игроки смогут принять участие в ближайших матчах сборной из-за дисквалификации. Речь идет о Вадиме Рацэ, Игоре Армаше и Ионе Николаеску.Бордин отметил, что молдавским спортсменам предстоит сложный матч, поэтому состав на игру еще не определен.Также тренер уточнил, что сборную ожидают три матча, поэтому должна быть уверенность и понимание, как можно будет заменять игроков.Кроме того, Бордин прокомментировал успехи ФК "Шериф" в Лиге чемпионов и отметил, что игроки сборной будут стараться не испортить положительные настроения среди болельщиков. В заключение Бордин призвал всех поддерживать команду, а не искать негативные стороны в выступлении игроков.

https://ru.sputnik.md/20210831/fk-sherif-kupil-napadayuschego-44359320.html

https://ru.sputnik.md/20210826/bordin-sherif-44277590.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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