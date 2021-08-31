https://ru.sputnik.md/20210831/ukraina-zapretila-vezd-pridnestrovskimi-nomerami-44364148.html

Украина запрещает въезд на свою территорию с приднестровскими номерами

Украина запрещает въезд на свою территорию с приднестровскими номерами

Украина запретила въезд на свою территорию с приднестровскими номерами

2021-08-31T14:58+0300

2021-08-31T14:58+0300

2021-08-31T14:58+0300

общество

в мире

приднестровье

украина

молдова

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КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Автомобилям с приднестровскими номерными знаками с 1 сентября запрещается въезд в Украину. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.В Приднестровье действуют два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице. Они начали работать 1 сентября 2018 года.

https://ru.sputnik.md/20210829/odesskaya-tamozhnya-44335820.html

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в мире, приднестровье, украина, молдова