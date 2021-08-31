https://ru.sputnik.md/20210831/zaversheny-konsultatsii-po-novomu-pravitelstvu-afganistana-44367397.html
Завершены консультации по новому правительству Афганистана
Завершены консультации по новому правительству Афганистана
Источник назвал имена трех министров в новом правительстве Афганистана.
2021-08-31T16:30+0300
2021-08-31T16:30+0300
2021-08-31T16:33+0300
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КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Движение "Талибан"* сформировало новое правительство Афганистана, ключевые посты заняли его представители. Об этом РИА Новости заявил источник в рядах талибов.Уточняется, что консультации по формированию нового кабмина завершены, а их результаты объявят в ближайшее время.Министром иностранных дел Афганистана должен стать руководитель политического офиса Талибана"* мулла Абдула Гани Барадара. Сына основателя движения Мулла Якубу Ахунду назначат министром обороны Афганистана. При этом сын одного из лидеров "Талибана" Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани окажется министром внутренних дел.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, правительство, афганистан
Завершены консультации по новому правительству Афганистана
16:30 31.08.2021 (обновлено: 16:33 31.08.2021)
Источник назвал имена трех министров в новом кабмине Афганистана.
КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik
. Движение "Талибан"* сформировало новое правительство Афганистана, ключевые посты заняли его представители. Об этом РИА Новости
заявил источник в рядах талибов.
Уточняется, что консультации по формированию нового кабмина завершены, а их результаты объявят в ближайшее время.
Министром иностранных дел Афганистана должен стать руководитель политического офиса Талибана"* мулла Абдула Гани Барадара. Сына основателя движения Мулла Якубу Ахунду назначат министром обороны Афганистана. При этом сын одного из лидеров "Талибана" Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани окажется министром внутренних дел.
На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России