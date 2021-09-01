https://ru.sputnik.md/20210901/afganskoe-pravitelstvo-44404291.html

Афганское правительство возглавит верховный лидер "Талибана*"

Афганское правительство возглавит верховный лидер "Талибана*"

Афганское правительство возглавит верховный лидер "Талибана*"

2021-09-01T23:32+0300

2021-09-01T23:32+0300

2021-09-01T23:32+0300

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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Правительство Афганистана возглавит лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.Напомним, на фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города страны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, 31-го августа также перешел под полный контроль "Талибана"*.Ранее лидер действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если те создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, афганистан, талибы