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Афганское правительство возглавит верховный лидер "Талибана*"
Афганское правительство возглавит верховный лидер "Талибана*"
Афганское правительство возглавит верховный лидер "Талибана*"
2021-09-01T23:32+0300
2021-09-01T23:32+0300
2021-09-01T23:32+0300
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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Правительство Афганистана возглавит лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.Напомним, на фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города страны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, 31-го августа также перешел под полный контроль "Талибана"*.Ранее лидер действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если те создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, талибы
Афганское правительство возглавит верховный лидер "Талибана*"
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik.
Правительство Афганистана возглавит лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.
"В этом не должно быть никаких сомнений", — приводит телеканал слова члена комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани.
Напомним, на фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города страны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, 31-го августа также перешел под полный контроль "Талибана"*.
Ранее лидер действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если те создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.
*Террористическая организация, запрещенная в России.