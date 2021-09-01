https://ru.sputnik.md/20210901/blokada-ukraina-44396023.html

"Не допустить блокаду": Украина не пускает машины с приднестровскими номерами

"Не допустить блокаду": Украина не пускает машины с приднестровскими номерами

"Не допустить блокаду": Украина не пускает машины с приднестровскими номерами

2021-09-01T17:15+0300

2021-09-01T17:15+0300

2021-09-01T17:39+0300

общество

в молдове

приднестровье

приднестровские номера

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ТИРАСПОЛЬ, 1 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Для пассажиров рейса Дубоссары-Одесса утро выдалось непростым. До Первомайска доехали с ветерком, а дальше – уже пешком. Рейсовый автобус с приднестровскими номерами не пустили украинские пограничники на КПП "Кучурганы". Для Sputnik Молдова ситуацию прокомментировала директор приднестровской автостанции."На ближайшие дни было продано 44 билета. Будем делать возврат. Но мы предупреждали пассажиров, что есть высокая вероятность, что не пропустят. Но нашлись желающие рискнуть. Всего поехало 17 человек. Половина перешли границу по старинке пешком и дальше добиралась самостоятельно. Остальные вернулись", – рассказывает директор "ОАО "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул.В среду до места назначения не добрались четыре рейсовых автобуса – из Бендер, Дубоссар и Рыбницы. Приднестровские пассажиры потеряли время, а перевозчики – деньги."Для наших перевозчиков это решение смерти подобно. У всех приднестровских перевозчиков транспорт только на приднестровских номерах. Их и так пандемия подкосила очень существенно, а эти сезонные международные перевозки хотя бы какую-то помощь оказывали. А сейчас они просто встали и мне даже страшно представить, что будет дальше с ними", – говорит Урсул.Руководитель приднестровской автостанции отмечает, что вместе с украинским страдает и российское направление перевозок."У нас был приднестровский перевозчик, который выполнял рейсы в Москву. Они самые дорогостоящие и прибыльные. Вот его маршрут тоже полностью встал. Нас в этой ситуации, конечно, выручили наши коллеги из Молдовы – есть ежедневные рейсы, и пассажиры не почувствуют. Но по приднестровскому перевозчику это финансово ударит", – подчеркивает Урсул.Один из перевозчиков – директор компании пассажироперевозок Владимир Дорофеев – пожаловался, что нейтральные номера, с которыми сейчас можно ехать на Украину нельзя ставить на коммерческий транспорт. Автобусное движение между регионами практически остановлено.Зная о запрете на въезд автомобилей с приднестровскими номерными знаками, частники даже не стремятся выезжать в Одессу. Ждут новостей с границы.Напомним, в конце февраля 2021 года посол Украины в Молдове Марк Шевченко сообщил о решении украинского правительства не пускать с 1 сентября на Украину автотранспорт, зарегистрированный в Приднестровье. О том, что решение вступит в силу, подтвердили накануне в Государственной пограничной службе Украины."В соответствии с решением кабинета министров и ноты МИД Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно транспортные средства из Приднестровского региона Молдовы с так называемыми нейтральными номерами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Молдовы", – говорится в сообщении.Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, проблема досталась в наследство новым властям Молдовы от прежнего правительства. В то же время Красносельский подтвердил, что Кишинев 25 августа начал переговоры с Украиной и просил отложить запрет до 10 января 2022 года, что устраивало Приднестровье.В среду приднестровский МИД сделал официальное заявление, в котором призвал не допустить полномасштабную транспортную блокаду, в том числе в отношении украинских граждан, проживающих в Приднестровье."Считаем решение украинской стороны деструктивным, нарушающим базовые принципы международного переговорного процесса между Тирасполем и Кишиневом, ограничивающим права ни в чем не повинных людей, включая более 80 тысяч живущих в Приднестровье украинских граждан, которые теперь искусственно ограничены в общении с родными и близкими. Подобная мера повлечет гуманитарные и социально-экономические издержки для жителей региона, включая широкий спектр субъектов предпринимательской деятельности, и неизбежно приведет к эскалации региональной напряженности. Инициаторы таких процессов принимают на себя всю ответственность за последствия", – говорится в обращении.В ведомстве также предложили сесть за стол переговоров, а всем участникам формата "5+2" провести консультации.

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в молдове, приднестровье, приднестровские номера