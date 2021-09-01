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https://ru.sputnik.md/20210901/burduzha-otstavka-44394446.html
Глава Таможенной службы Серджиу Бурдужа ушел в отставку
Глава Таможенной службы Серджиу Бурдужа ушел в отставку
Глава Таможенной службы Сержиу Бурдужа ушел в отставку
2021-09-01T17:21+0300
2021-09-01T17:21+0300
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в молдове
молдова
таможенная служба
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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Глава Таможенной службы Серджиу Бурдужа ушел в отставку. Об этом объявили на странице учреждения в Facebook.В то же время Бурдужа направил сообщение таможенникам."У меня была возможность поработать последние два года с очень хорошей командой, состоящей из профессиональных и увлеченных людей. Спасибо, дорогие коллеги, за самоотверженность, с которой вы выполняли свою работу в период, отмеченный пандемией COVID-19", – написал Бурдужа. Он поблагодарил коллег за то, что они оказали ему надежную поддержку и помогали друг другу достигнуть множества прекрасных целей. Бурдужа передал слова благодарности коллегам из Министерства финансов за плодотворное сотрудничество, а также всем партнерам по развитию за поддержку, оказанную при реализации нескольких проектов модернизации. В заключение он пожелал учреждению роста, энергии и больших профессиональных достижений. Сержиу Бурдужа был назначен директором Таможенной службы в январе 2020 года.
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в молдове, молдова, таможенная служба

Глава Таможенной службы Серджиу Бурдужа ушел в отставку

17:21 01.09.2021
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© Photo : Serviciul Vamal al Republicii MoldovaТаможенники
Таможенники - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Photo : Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Таможенная служба осталась без директора после того, как Серджиу Бурдужа подал прошение об отставке.
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Глава Таможенной службы Серджиу Бурдужа ушел в отставку. Об этом объявили на странице учреждения в Facebook.
В то же время Бурдужа направил сообщение таможенникам.
"У меня была возможность поработать последние два года с очень хорошей командой, состоящей из профессиональных и увлеченных людей. Спасибо, дорогие коллеги, за самоотверженность, с которой вы выполняли свою работу в период, отмеченный пандемией COVID-19", – написал Бурдужа.
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Он поблагодарил коллег за то, что они оказали ему надежную поддержку и помогали друг другу достигнуть множества прекрасных целей.
Бурдужа передал слова благодарности коллегам из Министерства финансов за плодотворное сотрудничество, а также всем партнерам по развитию за поддержку, оказанную при реализации нескольких проектов модернизации.
В заключение он пожелал учреждению роста, энергии и больших профессиональных достижений.
Сержиу Бурдужа был назначен директором Таможенной службы в январе 2020 года.
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